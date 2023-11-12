«Барса» пропустила на 18-й секунде и мучилась с аутсайдером! Помешал эксперимент Хави

Неожиданный провал сине-гранатовых в первом тайме. Но во втором они всё же исправились.

«Барса» отстала в Ла Лиге от «Реала» и внезапной «Жироны». Намечался матч с «Алавесом», который оторвался от зоны вылета лишь на пять очков. Казалось бы, какие у каталонцев могут возникнуть проблемы? Но команды подвезли интригу.

Хави лишился дисквалифицированного Гави. Как и давно травмированных Серхи Роберто с Френки де Йонгом. Возможно, именно их отсутствие привело к краху «Барселоны» уже на первой минуте. Но больше, кажется, повлиял тренерский эксперимент: Жюль Кунде вышел в центре обороны, а Рональд Араухо — справа.

Едва команда развела мяч, как Илкай Гюндоган подарил его Хону Альдалуру. Тот пробежал вперёд и отпасовал налево Хави Лопесу, который прострелил во вратарскую на Саму Омородиона. Нападающий «Алавеса» без проблем опередил Иньиго Мартинеса и забил. Что делал в этот момент Кунде? Просто наблюдал. Шла 18-я секунда.

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К слову, это даже не самый ранний гол нынешнего сезона в ворота «Барселоны»: Брайан Сарагоса из «Гранады» забивал на 17-й секунде (2:2). Полузащитник в итоге оформил за тайм дубль, и Омородион имел все шансы повторить достижение:

на девятой минуте Горосабель прострелил на ближний угол. Саму легчайше оттеснил Кунде корпусом и опасно пробил с разворота;

на 13-й минуте нападающий получил шикарный пас вразрез, спокойно убежал с Марком-Андре тер Штегеном один на один и пробил в правый угол. Мимо!

на 31-й минуте Омородион продавил Кунде, вбежал в штрафную и с близкого расстояния мощно засадил выше ворот.

Саму, кстати, принадлежит «Атлетико». Только представьте пару форвардов Мората – Омородион. От её реализации Диего Симеоне наверняка станет новым Хосепом Гвардиолой — то есть полысеет.

Самуэль Омородион Фото: Ricardo Larreina/Getty Images

На 35-й минуте терпение Хави иссякло, и он поменял местами Араухо с Кунде. Помогло — «Алавес» в первом тайме больше ничего не создал. Сами же каталонцы имели не так много шансов: 0,54 ожидаемого гола против 1,57 говорят о многом.

Во второй 45-минутке игра уже стала походить на ту, которую все ожидали: «Барселона» не только владела мячом, но и грамотно это использовала. На 53-й минуте Кунде с правого фланга подал в штрафную на Роберта Левандовского, и тот не простил. А Жюль показал, на какой позиции ему на самом деле нужно играть. Араухо тем временем добавил центру обороны «Барселоны» надёжности. А что до Роберта, то он забил первый с 23 сентября гол: уходил с поля сухим шесть матчей подряд. И какой важный! Теперь чёрная полоса позади?

Роберт Левандовски Фото: David Ramos/Getty Images

«Алавес» иногда выбегал в контратаки, тем не менее солировали сине-гранатовые: чуть не замкнул подачу Феррана Торреса со штрафного Араухо, опасно бил в ближний угол и едва не заработал пенальти Ямал.

На 76-й минуте 11-метровый-таки назначили: Абделькадир Абкар снёс всё того же Торреса, и Левандовски чётко пальнул под перекладину. До конца матча счёт так и не изменился, хотя в самом конце мяч попал в руку Араухо — арбитр Иван Гранадо мог поставить ответный пенальти, но не стал этого делать из-за офсайда.

По ожидаемым голам соотношение волшебно изменилось на более комфортное для «Барсы»: 1,50 против 1,75. Каталонцы провели не слишком убедительную игру и всё же исправились за недавние отлёты от «Реала» (1:2) и «Шахтёра» (0:1). Отставание от мадридцев сократилось до двух очков, а от «Жироны» — до четырёх.