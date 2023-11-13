«Такое неуважение от Дзюбы надо пресекать». Разбор судейства в 15-м туре РПЛ

15-й тур РПЛ состоялся прямо перед паузой на матчи сборных и порадовал яркими вывесками. Главные — битва за первое место между «Зенитом» и «Краснодаром» и жаркое противостояние «Спартака» с «Ростовом» Валерия Карпина. Давление на судей было максимальным. Как они справились?

Специально для «Чемпионата» судейство в 15-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок. Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба). В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла. 0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений. 1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора. Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Факел» — ЦСКА — 1:1

Сухой снова показал свой хороший уровень. Он в этом сезоне вообще самый стабильный судья, идёт без плохих оценок. В Воронеже вопросов к нему почти не было. Почти — потому что на пятой минуте он не показал жёлтую карточку игроку «Факела».

Оценка Сухого — 8,3.

Судья Алексей Сухой Фото: fakelfc.ru

«Локомотив» — «Ахмат» — 2:1

Неплохой матч для Кукуляка. Он старался, было много движения, в целом с управлением всё было нормально. На 16-й минуте не показал игроку «Локомотива» карточку за грубую игру, на 88-й — игроку «Ахмата». Но больше всего мне не понравился момент с Дзюбой: на 30-й минуте Артём начал ему пихать, а Кукуляк просто отрешённо стоял. Дзюбе надо было напихать в ответ, что он себе позволяет? Ты же судья, ты не должен допускать такого поведения. Потом же он показал карточку Артёму — и ничего. Мы видели, что Дзюба у него явно не здоровьем интересовался — такое неуважение от него надо пресекать.

Оценка Кукуляка — 8,1.

«Крылья Советов» — «Урал» — 3:1

На 11-й минуте Любимов пропустил сложный эпизод с попаданием мяча в руку игроку гостей в штрафной площади. Судья был перекрыт другими футболистами, хотя занимал правильную позицию. Хорошо, что после вмешательства VAR он поменял решение на правильное и назначил 11-метровый. В данных обстоятельствах оценку за это я ему не снижаю. По второму пенальти в ворота «Урала» вопросов нет — фол по неосторожности, назначил Любимов пенальти сам.

Ключевой момент — 90+3-я минута. Газинский зацепился с Ежовым — подошёл к нему и взял за подбородок, дескать, вставай, мальчик. Здесь Любимову надо было действовать оперативно — подбежать, сразу показать жёлтую Газинскому и оттащить его. Он собирался показать карточку, даже достал — но не успел: Ежов и Газинский начали бодаться, а потом Юрий положил руку сопернику на скулу и толкнул. Газинского Любимов удалил. И здесь начинается самое интересное: в протоколе матча указано, что красная показана за агрессивное поведение — удар сопернику в лицо. Но никакого удара там не было, там был толчок. Это подмена понятий. А эпизод будет рассматривать КДК, и «Урал» может давить на то, что удара там не было. Для КДК одно дело толчок, а другое — удар. За удар можно словить бан на несколько матчей, за толчок дополнительных санкций не будет. Вот за эту подмену понятий я Любимову снизил оценку, он не разобрался. Надо было действовать резче. Посмотрим, что тут решит КДК.

Оценка Любимова — 7,9.

Судья Любимов Фото: pfcks.ru

«Зенит» — «Краснодар» — 1:1

Многие хвалят Карасёва за эту игру, но я этого делать не буду. Я приписал ему три жёлтые карточки, которые он обязан был показывать. Он пропускал 100% карточки, моменты, где нельзя было их не показывать. Это не управление игрой и не создание авторитета, так делать плохо. Да, для руководства он молодец, удержал игру — но Карасёву повезло, что тут не дошло до драки: надо сказать спасибо футболистам и тренерам, которые не поджигали. Хотя в какой-то момент они просто начали дубасить друг друга.

На 35-й минуте игрок «Краснодара» убегал по флангу, его сбили — надо было показывать карточку, это срыв перспективной атаки. На 40-й минуте не показал карточку игроку гостей за неспортивное поведение. И, наконец, 85-я минута — Кордоба локтем влетел во вратаря соперника, так вообще-то можно и рёбра сломать, но карточки снова нет. Я этого понять не могу, эти карточки нельзя пропускать.

Оценка Карасёва — 8,1.

«Пари Нижний Новгород» — «Балтика» — 0:0

У Чебана всё нормально: показывал дежурные карточки, матч был несложным. Но на 61-й минуте он неправильно показал карточку игроку хозяев — игрок гостей подставил ногу под соперника. То, что Чебан в этом не разбирается, — опасно. Хорошо, что эпизод был в центре, а то он бы и пенальти назначил.

Оценка Чебана — 8,2.

Судья Чебан Фото: vk.com/fcnn_ru

«Динамо» — «Оренбург» — 2:0

Тут была отличная работа Шадыханова. Я бы хотел заострить внимание на эпизоде, который случился на 72-й минуте. Арбитр идеально дал принцип преимущества хозяевам — не стал заниматься буквоедством, увидел, что второй игрок «Динамо» подхватил мяч после фола в центре поля и побежал забивать один на один. Судья решил момент в пользу атаки.

Да, Шадыханов мог бы удалить игрока «Оренбурга», но нападающему хозяев это не нужно! Судья решил эпизод в пользу атаки, в пользу футбола, в пользу игрока, который бежал забивать. Гола не случилось, но никаких вопросов тут нет. Своим решением Шадыханов ещё и игрока «Оренбурга» спас от удаления. Со всех сторон можно аплодировать этому решению — за это я повысил ему оценку.

Оценка Шадыханова — 8,5.

«Сочи» — «Рубин» — 0:2

Цыганок хорошо провёл игру, но у меня вопрос ко второй жёлтой Кравцову на 54-й минуте. Такие эпизоды уже были, и ЭСК тогда признавал ошибку. Это игровой эпизод, если не было сумасшедшего продавливания и других факторов. Здесь же между игроками было минимальное расстояние. Кравцов сыграл в мяч, в то время как к нему двигался футболист «Рубина». Куда было ставить ногу? В итоге он попал даже не в голеностоп, а в бутсу сбоку. Да, это больно, но продавливания нет. Цыганок находился в идеальной позиции — он видел эпизод и продолжил игру. Свисток он дал, только когда ему кто-то что-то подсказал.

Эта пауза взбесила игроков «Сочи». Если для Цыганка это нарушение и жёлтая, нужно было сразу её показывать. Тогда вопросов было бы меньше. Вместо этого Цыганок взял паузу и даже не сразу достал карточку — ходил и смотрел. Больше всего вопросов именно к этому. Арбитр был напуган, просил его не трогать, руки разводил. На VAR работал молодой арбитр Фёдоров, у которого всего один матч в РПЛ, в котором он не помог Карасёву. Надо разбираться, кто подсказал Цыганку, но это 100% не его решение. Это видно, и это напрягает.

Цыганка сразу сжирать начали. Как только он начал бродить, к нему подлетел Юсупов, Заика тоже прибежал — и давай прессовать. Первый даже немного подразвернул арбитра. Лёгкое касание, но сделанное специально.

Оценка Цыганка — 7,9.

Судья Цыганок Фото: vk.com/pfcsochi

«Спартак» — «Ростов» — 2:1

Мало кто понял, что произошло на 45+3-й минуте. Мелёхин сбил Игнатова, но Левников дал принцип преимущества. Однако у Промеса случился офсайд — и Левников вернул фол в центр поля, дал штрафной в пользу «Спартака». Но он должен был показать жёлтую карточку Мелёхину и не дал её. Скорее всего, Левников просто потерял футболиста.

Вторая карточка, по которой у меня есть вопросы, — это фол Комличенко на 61-й минуте. Тот грубо сбил соперника, надо было не только давать штрафной, но и показывать карточку. Я не отношу такие моменты к управлению игрой, такие эпизоды нельзя не оценивать карточками. Что касается эпизода с рукой Литвинова, то Левников не видел момента из-за Комличенко. Это сложный момент. Хорошо, что вмешался Фисенко на VAR. Оценка за это не снижается. А на Мохеби, который поднимал руку, обращать внимание не стоит — он может делать что угодно.

Оценка Левникова — 8,2.