Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ
В чемпионате России прошёл первый круг. После 15-го тура Opta Sports обновил шансы команд на чемпионство. Кто же теперь претендент на золото?
«Крылья Советов»
После 12-го тура вероятность победы самарцев оценивалась в 0,5%, сейчас — 0,2%. Скорее всего, по итогам сезона клуб займёт 6-7-е место (17,5%).
«Спартак»
Шансы красно-белых на золото также сократились: 0,3% вместо 1%. Потенциальное итоговое место для спартаковцев — пятое (18,8%).
«Локомотив»
Свои возможности растеряли и красно-зелёные. Вместо 2% вероятность победы теперь составляет всего 0,7%. По оценкам экспертов, железнодорожники финишируют на 4-5-м месте (19,5%).
«Динамо»
А вот шансы на победу бело-голубых увеличились: с 0,3% до 0,7%. Правда, наиболее вероятный исход для москвичей — четвёртое место (19%).
ЦСКА
Вероятность золота армейцев также подросла: с 2,3% до 3%. По мнению Opta, куда выше шансы у красно-синих взять бронзу — 35,9%.
«Краснодар»
После 12-го тура шансы «быков» на чемпионство были 41,9%, теперь же — 37,2%. При этом вероятность серебра составляет 44,8%.
«Зенит»
Петербуржцы по-прежнему главные претенденты на победу в РПЛ. Их шансы выросли с 52% до 57,9%. Потенциальное серебро куда менее вероятно (33,2%).
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона РПЛ. У кого какие шансы?
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