Промес, лидеры «Краснодара» и всего два игрока «Зенита»! Сборная первого круга РПЛ

Подошла к концу первая половина сезона РПЛ-2023/2024. Время подводить промежуточные итоги. «Чемпионат» на протяжении всего сезона составляет символические сборные каждого тура. Мы собрали для вас лучших футболистов по результатам первого круга. Игроки помещены в условную тактическую схему – 3-4-3. Пишите в комментариях, что думаете о нашей команде и кого, по вашему мнению, там не хватает.

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо», 3 попадания в сборную)

В первом круге РПЛ: 5 матчей (450 минут), 4 пропущенных мяча, 3 «сухаря»

Неожиданный герой нашей сборной. В начале октября голкипер «Динамо» Антон Шунин получил травму плеча. Из-за этого последние пять туров место в воротах бело-голубых занимал Игорь Лещук. И он отлично воспользовался моментом. Игорь трижды вошёл в нашу символическую сборную: в 12-м, 14-м и 15-м турах. Лещук помог «Динамо» сыграть «на ноль» с «Локомотивом», сделал семь сейвов и отразил пенальти с «Сочи», а также не дал «Оренбургу» отличиться при 16 ударах. Всего за пять матчей голкипер попал в сборную первого круга! Прорыв сезона?

Игорь Лещук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА, 3)

В первом круге РПЛ: 12 матчей (994 минуты), 1 ассист

Один из немногих защитников ЦСКА, кто стабильно играет. Армейцам мешают травмы, но Роша здоров и является лидером оборонительной линии. Виллиан хорошо справляется с защитными функциями, при этом неплох в передачах вперёд и периодически угрожает воротам соперника на стандартах.

Виллиан Роша Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар», 3)

В первом круге РПЛ: 15 матчей (1350 минут), один ассист

Алонсо – лидер обороны «Краснодара» и один из важнейших игроков команды. Хуниор начал выступать за «быков» с весны 2023-го и быстро показал свой класс. В первом круге нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» пропустил меньше всех мячей – 10. В этом большая заслуга парагвайца. Показательна последняя встреча с «Зенитом»: Алонсо выигрывал единоборства, выносил мячи, блокировал удары и помогал выходить из обороны через пас.

Хуниор Алонсо Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Центральный защитник: Роберто Фернандес («Динамо», 3)

В первом круге РПЛ: 9 матчей (810 минут), 1 гол и 1 ассист

«Динамо» завершило первый круг на третьем месте. Могло быть и лучше, если бы бело-голубым везло чуть чаще. Но Роберто Фернандес показал классную игру. Старт сезона парагваец провёл на скамейке, а затем стал важным элементом основы. Фернандес попал в нашу сборную по итогам матчей с «Ахматом» (10-й тур), «Факелом» (11-й) и «Локомотивом» (12-й). С грозненцами Роберто спас «Динамо» от поражения, забив гол. А с «Факелом» и «Локо» помог сохранить ворота неприкосновенными.

Роберто Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, 3)

В первом круге РПЛ: 10 матчей (687 минут), 1 гол и 3 ассиста

Одно из главных открытий сезона РПЛ. ЦСКА забрал Файзуллаева у «Пахтакора» всего за € 500 тыс. Ожидалось, что Аббоса станут плавно подводить к основе на протяжении первого сезона. Но узбекский футболист резко стал игроком старта. С 9-го тура Файзуллаев неизменно выходит в основном составе. На его счету 4 (1+3) результативных действия за 10 матчей: отдавал голевые передачи во встречах с «Крыльями Советов» (8-й тур, 2:2), «Краснодаром» (13-й, 1:0) и «Пари НН» (14-й, 3:2), а также забил «Ростову» (9-й, 3:3). Узбекистанец выделяется умной игрой, техникой и блестящим выполнением установок. Классное усиление для ЦСКА.

Аббосбек Файзуллаев Фото: Владимир Кокшаров, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар», 2)

В первом круге РПЛ: 15 матчей (1279 минут), 7 голов и 1 ассист

Важнейший футболист лидирующего «Краснодара». Летом 2023-го Сперцян мог покинуть клуб, но в итоге остался в РПЛ. И ведёт «быков» к первому золоту в их истории. На счету Эдуарда семь голов и один ассист в 15 играх. Гораздо важнее, что армянин управляет игрой «Краснодара», продвигает мяч, создаёт моменты и забивает сам. При этом полузащитник хорош и в прессинге, и в защитных функциях. В матче с «Зенитом» Сперцян забил гол, генерировал моменты и классно оборонялся. В общем, показал всё то, за что его хотят европейские клубы.

Эдуард Сперцян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит», 3)

В первом круге РПЛ: 13 матчей (1081 минута), 4 гола и 3 ассиста

Летом Вендел почти покинул «Зенит». Бразилец устроил бунт и оставался на родине, пока петербуржцы бились за Суперкубок и стартовали в РПЛ. Но в итоге Вендел не перебрался в другой клуб, а вернулся в Санкт-Петербург и снова стал важнейшим футболистом полузащиты. Мы включали бразильца в символическую сборную трижды: после матчей 5-го тура со «Спартаком» (дубль), 8-го тура с «Рубином» (два голевых паса + 89% точных передач + три успешные попытки дриблинга), а также 12-го тура с «Крыльями» (дубль + 88% точных передач). Всего Вендел забил четыре гола и отдал три результативных паса. Важнейший хавбек, с которым «Зенит», без сомнений, продолжит бороться за золото РПЛ.

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 3)

В первом круге РПЛ: 12 матчей (988 минут), 6 голов и 1 ассист

«Крылья Советов» в текущем сезоне удивляют. Команда делит третье место в РПЛ, показывает симпатичный футбол, не боится грозных соперников. Ярче других выделяется аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре. Он обладает не только крутой техникой, дриблингом, скоростью и ударом, а ещё и является лучшим бомбардиром Самары в РПЛ. На его счету шесть голов в 12 встречах. Гарре попал в символическую сборную по итогам игр с «Ахматом» (1-й тур, 2:1, шикарный дальний удар и гол), «Локомотивом» (4-й, 1:1, ассист + постоянное напряжение для защиты «Локо») и «Оренбургом» (13-й, 1:1, гол). WhoScored оценивает Бенхамина как лучшего игрока команды – 7,35 (второе место у Фернандо Констанцы – 6,96). Если Гарре сохранит огненную форму, «Крылья» вряд ли выпадут из борьбы за топ-5.

Бенхамин Гарре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар», 3)

В первом круге РПЛ: 15 матчей (1339 минут), 7 голов и 2 ассиста

Несмотря на то что Кордоба не идёт на первом месте в списке бомбардиров, именно его многие называют лучшим форвардом РПЛ. Джон – настоящий монстр. Если оставить его на пространстве, то у соперника возникнут огромные проблемы. Его мощь, скорость и нацеленность на ворота дают множество бонусов «Краснодару». На счету Кордобы семь голов и два ассиста в 15 матчах. При этом Джон равномерно распределяет результативные действия на большое количество матчей, что делает его опасным в каждой игре. 30-летний колумбиец – одна из причин, почему «Краснодар» борется за золото.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Матео Кассьерра («Зенит», 4)

В первом круге РПЛ: 14 матчей (1143 минуты), 12 голов и 1 ассист

Кассьерра, вероятно, главное преображение года. В НБА по итогам регулярного сезона выдают приз «Самый прогрессирующий игрок». Если бы в РПЛ был аналог награды, то его стоило бы отдать Матео. В прошлом сезоне за 26 матчей он забил всего дважды. В чемпионате-2023/2024 колумбиец разрывает: 12 мячей за 14 встреч. Кассьерра – лучший бомбардир РПЛ с отрывом, а «Зенит» без дополнительных покупок получил мощного форварда. Терпение Сергея Семака и работа с Матео окупились. Поможет ли колумбиец петербуржцам забрать шестое золото подряд?

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Квинси Промес («Спартак», 3)

В первом круге РПЛ: 14 матчей (1186 минут), 4 гола и 6 ассистов

«Спартак» перед стартом сезона болельщики и эксперты называли главным соперником «Зенита» в борьбе за золото. Но у красно-белых первый круг не совсем задался: шестое место и восемь очков отставания от лидирующего «Краснодара». Стабильно всегда одно – крутая игра Промеса. Периодически голландец выдаёт мощные перформансы. Квинси – лучший игрок сезона в «Спартаке» по системе «гол+пас» – четыре мяча и шесть ассистов. Промес полезен в разных ролях и на разных позициях. В символическую сборную он попадал по итогам игр с «Оренбургом» (3:2, 1-й тур, ассист), «Балтикой» (2:1, 2-й тур, 1+1) и «Ростовом» (2:1, 15-й тур, 1+1).

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА, 3)

В первом круге РПЛ: 15 матчей (6 побед, 7 ничьих, 2 поражения), пятое место (25 очков)

Неожиданно, но чаще всего лучшим тренером тура становился Владимир Федотов. Он обошёл, например, Владимира Ивича и Игоря Осинькина. Почему Федотов также заслуживает внимания? ЦСКА испытывает кадровый дефицит: помимо и так короткой скамейки, клуб столкнулся с эпидемией травм. Федотов идёт в топ-5 с обоймой из 15-16 человек. В матче 15-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1) на скамейке клуба было всего пять полевых! Большая редкость для времён, когда число резервистов перестали ограничивать. ЦСКА часто не везёт: на счету армейцев всего два поражения, но семь ничьих. Будь команда чуть удачливее как с точки зрения результата, так и с точки зрения здоровья, то могла бы идти рядом с «Краснодаром» и «Зенитом». К тренеру у болельщиков вряд ли могут быть серьёзные претензии.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Несколько футболистов достойны попадания в топ-11, но либо они реже оказывались в сборной тура, либо уступили конкуренцию включенным футболистам. Например, достойны упоминания: Фёдор Чалов (ЦСКА, 3 попадания в сборную), Дуглас Сантос («Зенит», 3), Артём Дзюба («Локомотив», 3), Никита Салтыков («Крылья Советов», 3), Лукас Вера («Оренбург», 2), Данил Пруцев («Спартак», 2), Витор Тормена («Краснодар», 2).

Думаете, что нашей сборной кого-то не хватает? Пишите свои варианты в комментариях!