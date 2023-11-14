Рекорд «Атлетико», шедевр Ракитича и проснувшийся Левандовски. Итоги 13-го тура Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 13-й тур. Он запомнился первыми с сентября голами Роберта Левандовского, перестрелкой в Бильбао и шедевральным голом Ивана Ракитича в севильском дерби. Об этих и других событиях — в нашем материале.

Матч тура: «Атлетик» – «Сельта»

Встреча в Бильбао открывала программу 13-го тура и сделала это лучшим способом. Зрители на «Сан-Мамесе» увидели настоящую перестрелку, в которой уже к исходу первого тайма было забито четыре мяча: гости дважды выходили вперёд, но баски в обоих случаях находили в себе силы отыграться.

После перерыва уже «Атлетик» вырвался в лидеры, однако «Сельта» смогла восстановить равновесие – Йёрген Ларсен правильно отреагировал на отменённый из-за офсайда гол и спустя несколько минут забил уже из правильного положения. Ассистировавший ему Яго Аспас имел шанс вернуть своей команде преимущество, но Унай Симон в прекрасном прыжке потащил 11-метровый удар в исполнении ветерана.

Развязка наступила на последней минуте добавленного времени: право на пенальти получили уже хозяева, и подошедший к мячу Алекс Беренгер оказался точен. 4:3 – в главном триллере тура победа осталась за «Атлетиком».

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Герой тура: Пауло Гассанига («Жирона»)

Голкипер каталонцев стал одним из главных факторов победы своей команды по итогам выезда к «Райо». Хотя он пропустил уже на пятой минуте, не справившись с ударом Альваро Гарсии. Зато в дальнейшем Гассанига не раз выручил «Жирону», отразив восемь ударов в створ. Бело-красные, зарядившись уверенностью своего голкипера, перевернули игру: сравняли счёт ещё в первом тайме, а во втором обеспечили себе очередные три очка, которые позволили сохранить лидерство.

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Гол тура: Иван Ракитич («Севилья»)

Самое горячее дерби Испании долгое время складывалось не в пользу «Севильи» – хозяева «Писхуана» пропустили ещё в первом тайме, но тогда взятие ворот было отменено из-за офсайда, а за 18 минут до конца основного времени по-настоящему оказались в роли отыгрывающихся. Кто ещё мог прийти на помощь, как не Иван Ракитич? Опытный полузащитник забил до того один гол – тот оказался шедевром и помог севильцам сравнять счёт в игре с «Кадисом».

Точный удар в дерби тоже вышел на загляденье: хорват получил мяч недалеко от полукруга и вторым касанием зарядил его в верхний правый от проводившего всего второй матч в футболке «Бетиса» Франсиско Вьейтеса угол ворот.

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Сейв тура: Альваро Вальес («Лас-Пальмас»)

Голкипер «Лас-Пальмаса» совершил два сейва в матче с «Осасуной», и оба они получились впечатляющими. Однако всё же отдельно хочется выделить спасение на 48-й минуте: защитник памплонцев Давид Гарсия хорошо пробил головой после подачи с углового, но Вальес сумел сориентироваться после отскока мяча от земли и отбил его, когда тот уже почти полностью пересёк линию ворот. Как показал повтор, от гола Гарсию отделили какие-то миллиметры.

После этого островитяне даже умудрились открыть счёт, но вели они всего три минуты – Анте Будимир забил седьмой гол в сезоне и сохранил для «Осасуны» ничью.

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Курьёз тура: эпизод из матча «Гранада» – «Хетафе»

К 21-й минуте матча «Хетафе» успел повести в счёте и мог удваивать преимущество: Андре Феррейра сделал подарок гостям, неудачно отбив мяч после удара Мэйсона Гринвуда. Как с полуметра не забил Неманья Максимович, понять очень трудно. Да, защитник «Гранады» помешал сербу нанести нормальный удар, но ведь хавбек успел коснуться мяча, который полетел практически параллельно линии ворот.

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«Привоз» тура: Георгий Мамардашвили («Валенсия»)

«Реал» показал, что может добиваться результата и без Джуда Беллингема – английский полузащитник пропускал матч с «Валенсией», но мадридцы, кажется, этого вовсе и не заметили. Уже к 49-й минуте на табло «Сантьяго Бернабеу» горел счёт 3:0, а на 50-й голкипер «летучих мышей» Георгий Мамардашвили подарил хозяевам поля ещё один гол. Грузинский вратарь выдал точный пас прямо на ногу Родриго, который имел уйму времени, чтобы обработать мяч и отправить его точно в сетку.

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Остальные матчи 13-го тура Ла Лиги

На неделе «Сосьедад» уверенно разобрался с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, а вот в игре с главным аутсайдером Ла Лиги едва не потерял очки. Баски открыли счёт в середине второго тайма, когда после навеса Арсена Захаряна с углового и скидки Арица Элустондо счёт открыл капитан басков Микель Оярсабаль. «Альмерия» отыгралась меньше чем через 15 минут, но в концовке встречи подарила сопернику право на пенальти. Подошедший к точке Карлос Фернандес был точен, а ещё через несколько минут Мартин Субименди снял все вопросы о победителе.

«Алавес» поверг в шок Олимпийский стадион и всех болельщиков «Барселоны», забив уже на 18-й секунде встречи. Отыграться и вырвать победу сине-гранатовым помог проснувшийся Роберт Левандовски. Поляк не забивал с 6-го тура, почти два месяца проведя всухую. В этом же матче он отличился дважды: сперва отреагировал на навес Жюля Кунде, а спустя 25 минут реализовал 11-метровый удар.

Стремящимся не отставать от лидирующей группы «матрасникам» тоже пришлось отыгрываться: на днях уволивший второго тренера за сезон «Вильярреал» вышел вперёд усилиями лидера команды Жерара Морено. Испанец не уходит без гола в пяти турах подряд, забив шесть из восьми голов «жёлтой субмарины» за этот период.

Однако затем забивали только хозяева. Аксель Витсель сравнял счёт в добавленное к первому тайму время, а в финальном отрезке матча Антуан Гризманн и Самуэл Лино обеспечили «Атлетико» 15-ю домашнюю победу в Ла Лиге подряд, позволив обновить клубный рекорд.

Расписание матчей 14-го тура Ла Лиги

24 ноября, пятница

«Алавес» — «Гранада»

25 ноября, суббота

«Райо Вальекано» — «Барселона»

«Валенсия» — «Сельта»

«Хетафе» — «Альмерия»

«Атлетико» — «Мальорка»

26 ноября, воскресенье

«Вильярреал» — «Осасуна»

«Реал Сосьедад» — «Севилья»

«Кадис» — «Реал»

«Бетис» — «Лас-Пальмас»

27 ноября, понедельник

«Атлетико» — «Вильярреал».