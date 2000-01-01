Образы топ-тренеров в мире GTA
Портал Onefootball представил, как известные специалисты выглядели бы в мире GTA. Осторожно, очень стильно и брутально!
Карло Анчелотти, «Реал»
Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед»
Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»
Жозе Моуринью, «Рома»
Юрген Клопп, «Ливерпуль»
Хаби Алонсо, «Байер»
Микель Артета, «Арсенал»
Хави, «Барселона»
Томас Тухель, «Бавария»
Гарет Саутгейт, сборная Англии
Как Моуринью, Гвардиола и другие топ-тренеры выглядели бы в мире GTA
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