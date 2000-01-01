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Образы топ-тренеров в мире GTA
Образы топ-тренеров в мире GTA
Портал Onefootball представил, как известные специалисты выглядели бы в мире GTA. Осторожно, очень стильно и брутально!
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Карло Анчелотти, «Реал»
Карло Анчелотти, «Реал»
Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед»
Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед»
Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»
Жозе Моуринью, «Рома»
Жозе Моуринью, «Рома»
Юрген Клопп, «Ливерпуль»
Юрген Клопп, «Ливерпуль»
Хаби Алонсо, «Байер»
Хаби Алонсо, «Байер»
Микель Артета, «Арсенал»
Микель Артета, «Арсенал»
Хави, «Барселона»
Хави, «Барселона»
Томас Тухель, «Бавария»
Томас Тухель, «Бавария»
Гарет Саутгейт, сборная Англии
Гарет Саутгейт, сборная Англии
Как Моуринью, Гвардиола и другие топ-тренеры выглядели бы в мире GTA
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