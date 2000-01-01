Топ-5 футболистов РПЛ по нереализованным моментам
Пожалуй, для нападающего самое обидное — не реализовать явный момент. Ошибки совершают даже лучшие игроки. Как выглядит топ-5 футболистов РПЛ по нереализованным явным голевым моментам?
5-е место: Джоэль Фамейе
Нападающий «Рубина» не реализовал пять явных моментов в нынешнем сезоне. В 13 матчах РПЛ Фамейе забил три гола и отдал один ассист.
4-е место: Лука Джорджевич
На счету форварда «Сочи» пять нереализованных моментов. При этом Джорджевич в 11 матчах забил два гола и сделал три результативных передачи.
3-е место: Николай Комличенко
Нападающий «Ростова» не реализовал в этом сезоне пять моментов. Однако в активе Комличенко три гола и два ассиста в 13 матчах РПЛ.
2-е место: Иван Сергеев
Пять явных моментов не смог реализовать и форвард «Зенита». На счету Сергеева в этом сезоне пять голов и два ассиста в 13 матчах РПЛ.
1-е место: Джон Кордоба
Лидер — нападающий «Краснодара» с 14 нереализованными моментами. В этом сезоне РПЛ Кордоба забил семь голов и отдал четыре ассиста в 15 матчах.
Кто в РПЛ больше всех упускает моменты. Топ списка поражает!
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