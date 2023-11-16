«Зенит» пошёл за «лучшим на своей позиции» в Бразилии. Клаудиньо его хорошо знает

«Зенит» продолжает затянувшиеся поиски замены Малкому, чтобы вернуть себе первое место в РПЛ, неожиданно отобранное у действующего чемпиона «Краснодаром». На днях появлялась информация об интересе петербургского клуба к колумбийскому вингеру «Флуминенсе» Джону Арьясу, а теперь бразильские и российские источники назвали имя ещё одного игрока этого амплуа, с которым ведутся переговоры. Давайте знакомиться с 25-летним Артуром из «Палмейраса».

Стало известно, что «Зенит» предложил за Артура € 12 млн. «Палмейрас», в свою очередь, потребовал, по разным данным, от € 15 до € 20 млн. Transfermarkt оценивает вингера в € 10 млн, при этом футболист с точки зрения бразильского клуба защищён долгосрочным контрактом – в марте этого года договор заключили до конца декабря 2027-го.

Артур родился на северо-востоке Бразилии в городе Форталеза, где учился футболу в клубе «Сеара». Уже в 17 лет, будучи кандидатом в юношескую сборную Бразилии, попал в «Палмейрас», но там с первого раза не пошло. Клуб из Сан-Паулу трижды отдавал его в аренду в «Новоризонтино», «Лондрину» и «Баию», а в январе 2020-го продал «Ред Булл Брагантино» за € 6 млн. На тот момент вингеру было почти 22 года.

В 2020-м «Ред Булл» запустил свой проект «Брагантино», и Артур был одним из талантов, который подходил для развития в клубной системе. Футбол там отличался от традиционного бразильского: ставка делалась на более «вертикальный», быстрый футбол с прессингом и контрпрессингом. В 2020-м «РБ Брагантино» потратил на трасферы около € 20 млн, и тогда же после аренды был выкуплен приятель Артура – нынешний полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

Артур уже имел несколько матчей за сборные Бразилии U20 и U23, а в качестве запасного «Палмейраса» он был двукратным чемпионом Бразилии. Оставалось только сделать шаг вперёд, начать собирать трофеи в качестве звезды и заиграть в главной национальной команде. Первый сезон в «РБ Брагантино» у вингера, можно сказать, ушёл на адаптацию к игре команды, а потом он по-настоящему выстрелил.

В сезоне-2021 Артур забил 12 мячей и сделал восемь голевых передач в 30 матчах чемпионата и получил награду лучшему игроку бразильской Серии А на своей позиции. Кроме того, в Южноамериканском кубке (аналоге Лиги Европы) он набрал 7+4 в 13 матчах. «РБ Брагантино» дошёл до финала, где уступил «Атлетико Паранаэнсе» со счётом 0:1. Вингер наиграл на приглашение в сборную Бразилии в сентябре того года и попал в заявку на матч с Перу. Пока это его единственная игра в каком-либо качестве за главную национальную команду. Полноценный дебют в составе «селесао» ещё не состоялся.

Любопытно, что уже тогда Артуром интересовались российские клубы. Сайт TMW сообщал о переговорах ЦСКА и «Локомотива» по поводу трансфера вингера. Однако «РБ Брагантино» потребовал много денег.

«Для меня Артур – лучший на своей позиции в бразильской Серии А, – говорил один из руководителей «РБ Брагантино» Тьяго Скуро. – Мы открыты для переговоров с любым клубом. Уважаем желания игрока».

Артур в «РБ Брагантино» Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Сезон-2022 получился для Артура менее успешным. В чемпионате Бразилии он набрал 6+6 в 33 матчах, а в Кубке Либертадорес (аналоге Лиги чемпионов) сыграл только три раза и отдал одну голевую передачу. Очевидно, лучший момент для отъезда в топ-лиги Европы был упущен. После этого Артур вернулся в «Палмейрас», который как раз стал чемпионом Бразилии в 2022-м. Вингера выкупили за € 8 млн.

В нынешнем сезоне старая-новая команда Артура ведёт борьбу за чемпионство с «Ботафого», «Гремио» и… «РБ Брагантино». Битва на финише сезона – огненная! «Палмейрас» лидирует с 62 очками, а у конкурентов на два-три очка меньше. При этом «Ботафого» и «РБ Брагантино» имеют игру в запасе. Вдобавок лидеров подпирают «Атлетико Минейро» Халка и «Фламенго», отстающие на пять очков. В общем, финиш чемпионата Бразилии обещает сумасшедшую развязку.

У Артура 5+2 в 27 матчах Серии А. В Кубке Либертадорес он тоже забил пять мячей, но в 12 матчах, и помог команде дойти до полуфинала, где аргентинский «Бока Хуниорс» победил «Палмейрас» только по пенальти. После вылета из Кубка Либертадорес португальский тренер Абел Феррейра внезапно посадил вингера на скамейку запасных, сообщалось, что у них возникли проблемы во взаимоотношениях.

Хотя ещё недавно бразильские СМИ обсуждали, что Феррейра предпочитает Артура восходящей звезде и будущему новичку «Реала» Эндрику. Португальский тренер использовал в атаке вингера и рассуждал на эту тему:

«Артур бежит с мячом и без мяча в штрафную. Вот почему он забивает больше голов. Одна из его характеристик заключается в том, что, когда мяч находится на противоположной половине поля, он превращается во второго центрального нападающего».

Несмотря на не самую крутую статистику результативности в последних двух сезонах, Артур из тех игроков, которых любят болельщики. Быстрый, техничный, взрывной левша. В каких-то эпизодах это маленький артист на футбольном поле (его рост всего 168 см), завораживающий своим дриблингом. Кстати, в Кубке Либертадорес нынешнего сезона он лучший с отрывом в «Палмейрасе» по количеству успешных обводок. За яркую игру вингера прозвали Король Артур.