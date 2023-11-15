Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат Италии, Серия А: отставка Руди Гарсии из «Наполи», Вальтер Маццарри – новый тренер команды, подробности

«Я уникальный тренер». После второй отставки за полгода «Наполи» вернул старого героя
Анатолий Романов
Вальтер Маццарри
Аудио-версия:
Комментарии
Маццарри уже выигрывал трофей с командой.

Чемпион Италии «Наполи» снова меняет главного тренера. Руди Гарсия проработал с командой всего четыре месяца. Француза отправили в отставку из-за плохого старта после «золотого» сезона с Лучано Спаллетти, хотя прежде Гарсия улучшал результаты во всех командах, которые возглавлял.

Руди Гарсия всегда улучшал результаты команд по сравнению с предыдущими тренерами:
«Наполи» взял лучшего тренера на замену Спаллетти. Его карьеру не сломал даже Роналду
«Наполи» взял лучшего тренера на замену Спаллетти. Его карьеру не сломал даже Роналду

Под руководством француза «Наполи» сыграл только 16 матчей. Итог: восемь побед, четыре ничьих и четыре поражения при разности мячей 30:18. Самое обидное, что команда проигрывала на своём поле. Все четыре неудачи случились на стадионе имени Диего Марадоны – во встречах с «Лацио» (1:2), «Фиорентиной» (1:3), «Эмполи» (0:1) в Серии А и с «Реалом» (2:3) в Лиге чемпионов. Таким образом, Гарсия уступил в половине из восьми сыгранных дома матчей. Возможно, случись эти четыре поражения на выезде, они воспринимались бы не так болезненно. Но проваливаться раз за разом в Неаполе, при своих горячих болельщиках — значит подписать себе приговор.

За 12 туров чемпионата Италии команда набрала 21 очко и занимает лишь четвёртое место. Отставание от лидера «Интера» уже очень велико – 10 очков. В прошлом сезоне за тот же отрезок «Наполи» взял 32 очка и шёл первым с отрывом «+5» от «Аталанты». Спаллетти поднял планку слишком высоко, особенно для команды, которая не выигрывала скудетто на протяжении 33 лет.

В общем-то, было бы преувеличением сказать, что Гарсия провалился в «Наполи». В целом главные задачи решаются. Команда находится в топ-4, то есть в зоне Лиги чемпионов. А в нынешнем розыгрыше ЛЧ неаполитанцы занимают второе место в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», имеют отрыв в четыре очка от португальцев и почти наверняка выйдут в плей-офф. Но скандальному президенту клуба Аурелио Де Лаурентису этого мало, он, очевидно, хочет, чтобы прошлогоднее чудо стало обыденностью.

Руди Гарсия и Аурелио Де Лаурентис

Руди Гарсия и Аурелио Де Лаурентис

Фото: Antonio Balasco/Getty Images

Более того, по статистике «Наполи» остаётся лучшей атакующей командой Италии! По крайней мере, чемпион наносит больше всех ударов по воротам (18,5 в среднем за матч) и чаще всех попадает в створ (6,2). «Наполи» лидирует в Серии А и по проценту владения мячом (58%), и по количеству передач (541), и по точности пасов (87,2%). По статистике допущенных ударов по своим воротам команда Гарсии делит первое место с «Интером» (9,6).

Тем не менее, если рассуждать о спаде «Наполи», его можно связать с разными обстоятельствами. Например, с постчемпионским «похмельем», которое часто случается с командами, выигравшими золото впервые за много лет или за всю свою историю. Отчасти и с «эффектом второго сезона» у Хвичи Кварацхелии. Это тоже типичная история. В предыдущем чемпионате грузинский вингер, чьи возможности в Италии никто не представлял, мощно выстрелил – набрал 22 (12+10) очка по системе «гол+пас» в 23 матчах Серии А. Уже на финише чемпионского сезона Кварацхелия «молчал» на протяжении 11 встреч.

В нынешнем сезоне Хвича совершал результативные действия в 4 из 11 матчей. Забил три мяча и сделал три голевые передачи. В последнем туре Гарсия и вовсе выпустил его только на замену, что, правда, мало кто понял.

А лучшему бомбардиру «Наполи» Виктору Осимхену точно не добавил мотивации конфликт с клубом. Однажды нигериец поругался и с Гарсией — из-за своей замены.

Как Осимхен конфликтовал с клубом:
Осимхен ругается с «Наполи». Самый дорогой футболист Серии А влип сразу в три скандала
Осимхен ругается с «Наполи». Самый дорогой футболист Серии А влип сразу в три скандала

Летнее трансферное окно тоже не сделало «Наполи» мощнее. Осимхена кое-как удержали, но в «Баварию» ушёл основной центральный защитник Ким Мин Джэ, а в ПСВ – правый вингер Ирвин Лосано. Из новичков же никто, включая самого дорогого (купленного за € 30 млн у «Айнтрахта») Йеспера Линдстрёма, не стал пока явным усилением стартового состава.

Разумеется, не добавляли Гарсии спокойствия и заявления Де Лаурентиса. В частности, ещё месяц назад после поражения от «Фиорентины» президент клуба сказал:

«Это не лучший момент с Руди Гарсией. Когда вы принимаете решение выбрать тренера, который не так хорошо знает итальянский футбол, подобное случается. Я приму лучшее решение в подходящий для этого момент. Болельщики не способны повлиять на меня».

При этом Гарсия уже работал в Италии с «Ромой» с 2013 по 2016 год.

Вальтер Маццарри

Вальтер Маццарри

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Новым главным тренером «Наполи» назначен 62-летний Вальтер Маццарри, который подписал контракт до конца нынешнего сезона. Кандидатура, на первый взгляд, не самая очевидная для чемпиона Италии, но этот специалист уже работал в клубе из Неаполя и хорошо знаком Де Лаурентису. Вдобавок сорвались другие варианты: переговоры с Антонио Конте и Игором Тудором не завершились успехом, поскольку оба не хотели возглавлять команду по ходу сезона.

Маццарри тренировал «Наполи» более трёх с половиной лет – с октября 2009-го по май 2013-го. По ходу сезона-2009/2010 Вальтер принял команду, которая находилась на 15-м месте. Тот чемпионат неаполитанцы завершили шестыми. В следующие сезоны «Наполи» под руководством Маццарри занимал третье, пятое и второе места. После чего тренер ушёл в «Интер».

В Лиге чемпионов сезона-2011/2012 «Наполи» с Маццарри стал вторым в непростой группе с «Баварией», «Манчестер Сити» и «Вильярреалом», потерпев всего одно поражение в шести турах. Но в 1/8 финала вылетел от будущего обладателя трофея «Челси». После победы дома со счётом 3:1 уступил на выезде – 1:4.

Тогда Маццарри был на пике и сам себя хвалил.

Вальтер Маццарри
Вальтер Маццарри
экс-тренер «Интера»

«Не хочу, чтобы это прозвучало высокомерно, но я уникальный тренер. Я начал даже не с нуля, а ниже нуля. Ни у кого не было такой карьеры. Я был скаутом, тренером вратарей, ассистентом тренера, тренером молодежной команды. Я тренировал в четвёртом, третьем, втором дивизионах и в Серии А. Меня никогда не увольняли».

После этого Маццарри за год дважды отправляли в отставку — в «Интере» и в английском «Уотфорде». Потом он работал с «Торино» и «Кальяри», где тоже ничего выдающегося не совершил. Последние полтора года Вальтер отдыхал и перезагружался.

За всю тренерскую карьеру Маццарри выиграл всего один трофей. И это было как раз в Неаполе: в мае 2012-го команда завоевала Кубок Италии, победив в финале «Ювентус» со счётом 2:0. Вальтеру сам бог велел вернуться в «Наполи».

Последний матч Руди Гарсии в Лиге чемпионов завершился сенсацией:
Сенсационная осечка «Наполи» в ЛЧ. Хотя Хвича мог всё исправить на 90+6-й минуте
Сенсационная осечка «Наполи» в ЛЧ. Хотя Хвича мог всё исправить на 90+6-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android