«Я уникальный тренер». После второй отставки за полгода «Наполи» вернул старого героя

Чемпион Италии «Наполи» снова меняет главного тренера. Руди Гарсия проработал с командой всего четыре месяца. Француза отправили в отставку из-за плохого старта после «золотого» сезона с Лучано Спаллетти, хотя прежде Гарсия улучшал результаты во всех командах, которые возглавлял.

Под руководством француза «Наполи» сыграл только 16 матчей. Итог: восемь побед, четыре ничьих и четыре поражения при разности мячей 30:18. Самое обидное, что команда проигрывала на своём поле. Все четыре неудачи случились на стадионе имени Диего Марадоны – во встречах с «Лацио» (1:2), «Фиорентиной» (1:3), «Эмполи» (0:1) в Серии А и с «Реалом» (2:3) в Лиге чемпионов. Таким образом, Гарсия уступил в половине из восьми сыгранных дома матчей. Возможно, случись эти четыре поражения на выезде, они воспринимались бы не так болезненно. Но проваливаться раз за разом в Неаполе, при своих горячих болельщиках — значит подписать себе приговор.

За 12 туров чемпионата Италии команда набрала 21 очко и занимает лишь четвёртое место. Отставание от лидера «Интера» уже очень велико – 10 очков. В прошлом сезоне за тот же отрезок «Наполи» взял 32 очка и шёл первым с отрывом «+5» от «Аталанты». Спаллетти поднял планку слишком высоко, особенно для команды, которая не выигрывала скудетто на протяжении 33 лет.

В общем-то, было бы преувеличением сказать, что Гарсия провалился в «Наполи». В целом главные задачи решаются. Команда находится в топ-4, то есть в зоне Лиги чемпионов. А в нынешнем розыгрыше ЛЧ неаполитанцы занимают второе место в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», имеют отрыв в четыре очка от португальцев и почти наверняка выйдут в плей-офф. Но скандальному президенту клуба Аурелио Де Лаурентису этого мало, он, очевидно, хочет, чтобы прошлогоднее чудо стало обыденностью.

Руди Гарсия и Аурелио Де Лаурентис Фото: Antonio Balasco/Getty Images

Более того, по статистике «Наполи» остаётся лучшей атакующей командой Италии! По крайней мере, чемпион наносит больше всех ударов по воротам (18,5 в среднем за матч) и чаще всех попадает в створ (6,2). «Наполи» лидирует в Серии А и по проценту владения мячом (58%), и по количеству передач (541), и по точности пасов (87,2%). По статистике допущенных ударов по своим воротам команда Гарсии делит первое место с «Интером» (9,6).

Тем не менее, если рассуждать о спаде «Наполи», его можно связать с разными обстоятельствами. Например, с постчемпионским «похмельем», которое часто случается с командами, выигравшими золото впервые за много лет или за всю свою историю. Отчасти и с «эффектом второго сезона» у Хвичи Кварацхелии. Это тоже типичная история. В предыдущем чемпионате грузинский вингер, чьи возможности в Италии никто не представлял, мощно выстрелил – набрал 22 (12+10) очка по системе «гол+пас» в 23 матчах Серии А. Уже на финише чемпионского сезона Кварацхелия «молчал» на протяжении 11 встреч.

В нынешнем сезоне Хвича совершал результативные действия в 4 из 11 матчей. Забил три мяча и сделал три голевые передачи. В последнем туре Гарсия и вовсе выпустил его только на замену, что, правда, мало кто понял.

А лучшему бомбардиру «Наполи» Виктору Осимхену точно не добавил мотивации конфликт с клубом. Однажды нигериец поругался и с Гарсией — из-за своей замены.

Летнее трансферное окно тоже не сделало «Наполи» мощнее. Осимхена кое-как удержали, но в «Баварию» ушёл основной центральный защитник Ким Мин Джэ, а в ПСВ – правый вингер Ирвин Лосано. Из новичков же никто, включая самого дорогого (купленного за € 30 млн у «Айнтрахта») Йеспера Линдстрёма, не стал пока явным усилением стартового состава.

Разумеется, не добавляли Гарсии спокойствия и заявления Де Лаурентиса. В частности, ещё месяц назад после поражения от «Фиорентины» президент клуба сказал:

«Это не лучший момент с Руди Гарсией. Когда вы принимаете решение выбрать тренера, который не так хорошо знает итальянский футбол, подобное случается. Я приму лучшее решение в подходящий для этого момент. Болельщики не способны повлиять на меня».

При этом Гарсия уже работал в Италии с «Ромой» с 2013 по 2016 год.

Вальтер Маццарри Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Новым главным тренером «Наполи» назначен 62-летний Вальтер Маццарри, который подписал контракт до конца нынешнего сезона. Кандидатура, на первый взгляд, не самая очевидная для чемпиона Италии, но этот специалист уже работал в клубе из Неаполя и хорошо знаком Де Лаурентису. Вдобавок сорвались другие варианты: переговоры с Антонио Конте и Игором Тудором не завершились успехом, поскольку оба не хотели возглавлять команду по ходу сезона.

Маццарри тренировал «Наполи» более трёх с половиной лет – с октября 2009-го по май 2013-го. По ходу сезона-2009/2010 Вальтер принял команду, которая находилась на 15-м месте. Тот чемпионат неаполитанцы завершили шестыми. В следующие сезоны «Наполи» под руководством Маццарри занимал третье, пятое и второе места. После чего тренер ушёл в «Интер».

В Лиге чемпионов сезона-2011/2012 «Наполи» с Маццарри стал вторым в непростой группе с «Баварией», «Манчестер Сити» и «Вильярреалом», потерпев всего одно поражение в шести турах. Но в 1/8 финала вылетел от будущего обладателя трофея «Челси». После победы дома со счётом 3:1 уступил на выезде – 1:4.

Тогда Маццарри был на пике и сам себя хвалил.

Вальтер Маццарри экс-тренер «Интера» «Не хочу, чтобы это прозвучало высокомерно, но я уникальный тренер. Я начал даже не с нуля, а ниже нуля. Ни у кого не было такой карьеры. Я был скаутом, тренером вратарей, ассистентом тренера, тренером молодежной команды. Я тренировал в четвёртом, третьем, втором дивизионах и в Серии А. Меня никогда не увольняли».

После этого Маццарри за год дважды отправляли в отставку — в «Интере» и в английском «Уотфорде». Потом он работал с «Торино» и «Кальяри», где тоже ничего выдающегося не совершил. Последние полтора года Вальтер отдыхал и перезагружался.

За всю тренерскую карьеру Маццарри выиграл всего один трофей. И это было как раз в Неаполе: в мае 2012-го команда завоевала Кубок Италии, победив в финале «Ювентус» со счётом 2:0. Вальтеру сам бог велел вернуться в «Наполи».