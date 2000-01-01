Самые резкие взлёты команд в топ-лигах
В этом сезоне в топ-5 лиг Европы есть команды, которые из аутсайдеров стали лидерами. У каких клубов случился самый большой взлёт по сравнению с прошлым сезоном?
«Ливерпуль»
В прошлом году после 12 туров «красные» шли на восьмом месте с 16 очками. Сейчас мерсисайдцы идут на втором месте в АПЛ с 27 очками.
«Байер»
«Львы» после 13 туров в прошлом сезоне располагались на 11-м месте с девятью очками. Сейчас «Байер» — лидер Бундеслиги, в активе команды 31 очко.
«Интер»
В прошлом сезоне миланцы были шестыми с 24 очками после 12 туров. Сейчас «нерадзурри» — лидеры Серии А с 31 очком.
«Астон Вилла»
После 12 туров в прошлом сезоне бирмингемцы шли 15-ми с 12 очками. В этом сезоне клуб команда Унаи Эмери идёт на пятой строчке АПЛ с 25 очками.
«Жирона»
В прошлом году бело-красные после 13 туров заняли лишь 14-е место с 13 очками. Сейчас «Жирона» — лидер Ла Лиги, в активе каталонцев 34 очка.
Самые резкие взлёты команд в топ-лигах Европы. Кто, кроме «Жироны»?
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