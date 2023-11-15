Клуб из ЛЧ и Бундеслиги будет тренировать девушка! Три дня назад её муж потерял работу

В паузу на международные матчи руководство «Униона» отправило в отставку главного тренера Урса Фишера – при нём команда уступила 13 раз и однажды сыграла вничью в последних 14 матчах. Последняя победа датирована 26 августа. Временно исполнять обязанности главного будет Марко Гроте, а ассистировать ему будет девушка – Мари-Луиза Эта. Рассказываем, кто она и как так получилось.

Урс Фишер ушёл из клуба сегодня, 15 ноября, и вместе со своими помощниками. Руководство откровенно долго тянуло с отставкой специалиста: всю осень у клуба не было побед. Но в коуча верили, ведь он работал в клубе с 2018 года и все успехи связаны с ним: и повышение в классе, и сенсационное четвёртое место в Бундеслиге прошлого сезона, и как факт попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Урс Фишер Фото: Lars Baron/Getty Images

Хуже «Униона» в немецком чемпионате на данный момент нет никого. Команда идёт последней с шестью очками и просто ужасающей серией без побед. А ведь летом клуб из Берлина усилился под еврокубки и новые высоты: купили Робина Госенса (€ 13 млн), Диогу Лейте (7,5), Кевина Фолланда (4) и других, бесплатно подписали Леонардо Бонуччи, а также арендовали Алекса Крала, Давида Фофана и Брендена Ааронсона. Суммарно – 12 новичков. Может, переборщили?

Теперь «Унионом» ну как минимум во время международной паузы будет рулить в том числе девушка. Мари-Луизе 32 года, первые серьёзные успехи она показала в штабе молодёжки берлинского клуба. В штабе Марко Гроте её высоко ценили – теперь специалисты попробуют себя на новом уровне. И, кажется, теперь есть все условия увидеть девушку на ближайшем матче «Униона». А он, кстати, с «Аугсбургом» и к тому же домашний. Поддержка будет сумасшедшей.

Эта – не лэптоп-тренер, она играла в футбол. Прошла систему молодёжного футбола в «Фортуне» из Дрездена и «Турбине». Бóльшую часть взрослой карьеры провела в «Вердере», действовала на позиции полузащитника. В 2008-м Мари-Луиза сначала выиграла со сборной Германии Евро до 17 лет, а затем отправилась на юношеский ЧМ, где взяла бронзу. Позже выиграла молодёжный чемпионат мира.

Из необычного: три дня назад муж Мари-Луизы – тоже тренер – потерял работу. Беньямин Эта тренировал клуб четвёртой лиги – «Вайхе», но из-за неудовлетворительных результатов коуча уволили. Совсем как Урса Фишера.

Мари-Луиза Эта (справа) Фото: из личного архива Мари-Луизы Эта

Если Мари-Луиза Эта останется в штабе «Униона» до 25 ноября, то это будет первый случай в истории европейских топ-лиг, когда на бровке будет находиться женщина-тренер. А если ещё и в Лиге чемпионов? Ну как тут не пожелать удачи!