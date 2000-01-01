У Эмилиано Мартинеса новый необычный образ
Эмилиано Мартинес максимально подготовился к сборам национальной команды. Вратарь покрасил часть волос в цвета аргентинского флага. Вышло необычно!
Эмилиано Мартинес покрасил волосы в цвета аргентинского флага. Видео
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