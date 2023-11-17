«Англии и Италии предпочёл «Динамо». Первое интервью с Карраскалем после ухода из ЦСКА

Несмотря на исторически дружественные отношения между клубами, трансфер Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» стал одним из самых громких событий летнего окна-2023. Спустя три месяца полузащитник сборной Колумбии впервые раскрыл причины удивившего многих перехода.

«Личка очень разозлился. Если тебя ограбят, ты тоже будешь нервничать»

— Недавний матч с «Сочи» ― самый безумный за время твоих выступлений в «Динамо»? Почему не смогли удержать счёт?

— Да, матч с «Сочи» был немного безумным. Жаль, что не смогли выиграть, хотя могли это сделать.

— Почему у «Динамо» появились проблемы с удержанием победного счёта? Это издержки стиля игры Лички?

— Это футбол. Думаю, это зависит не от тренера, а от футболистов на поле. Нам нужно больше работать и улучшать концентрацию. Если мы не будем сами ошибаться, то и таких ситуаций не будет, перестанем упускать важные победы. Нет, от стиля Лички это не зависит. Нам надо играть компактнее, всем вместе. При Личке мы начали играть живее, однако надо не только забивать, но и защищаться.

— Как тебе работается с Личкой?

— Отлично! Тренер понимает футбол, понимает тебя. Он очень позитивный, и у него есть идея. Мы по чуть-чуть адаптируемся к тому, что он хочет получить от нас, и команда постепенно меняется.

— Но в порыве гнева Личка и бутылку может запустить в раздевалке?

— Он, как и все остальные, разозлился, когда мы упустили победу, ведя в счёте 3:1. Ведь самая большая ответственность лежит на нём. Я думаю, если тебя ограбят, ты тоже будешь нервничать. Это показывает его характер, но у него всегда есть уважение к игрокам. Своими эмоциями он пытается сподвигнуть команду к более активным действиям, чтобы не давать сопернику шанс на ничью на последних минутах.

— Марцел больше кого бы то ни было из твоих тренеров заточен на атаку?

— Я бы так не сказал. Да, Личка уделяет много внимания атаке. У него есть идея, как мы должны играть, и это хорошо.

Виктор Мозес и Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— У вас бывают индивидуальные беседы?

— Конечно, иногда мы разговариваем с глазу на глаз. Он объясняет, что хочет видеть от меня на поле, над чем стоит ещё поработать. Мы можем говорить не только о футбольных вещах, но и о жизни.

— Прошло достаточно времени с момента твоего перехода в «Динамо». Ты всем доволен?

— Конечно, я очень рад! Мне нравится коллектив — одноклубники, тренерский штаб, персонал. Я доволен тем, что нахожусь в «Динамо».

— Почему же пока не удалось закрепиться в стартовом составе?

— Не знаю. Всё зависит от тренера — он решает, кто играет в данный момент. Он профессионал своего дела. Я понимаю Личку и уважаю его решения.

«Я счастлив в «Динамо» и в России»

— Всё же давай ещё раз — почему «Динамо»?

— У меня на первых порах было желание перейти в другую команду — в Латинской Америке или в Бразилии. Но в «Динамо» есть Фаби (Бальбуэна. — Прим. «Чемпионата»), ребята из Уругвая, Парагвая, Бителло из Бразилии, тренеры, которые говорят на испанском. А у Марцела Лички был ко мне большой интерес. Мы поговорили с ним, он спросил, не хочу ли я попробовать себя в «Динамо». А я был не прочь остаться в Москве.

— От других российских клубов предложений не поступало?

— У меня были предложения из Англии, Италии, Бразилии, но из России — только «Динамо». Я поговорил с Фаби, тренерами и принял его. Это было моё решение. Уверен, что не ошибся.

Хорхе Карраскаль с Кубком России Фото: РИА Новости

— Из твоего недавнего интервью следует, что ты хотел бы задержаться в России подольше. Международная изоляция клубов РПЛ не смущает?

— Возможно, меня не совсем правильно поняли. Если поступит предложение от клуба, выступающего в Лиге Европы или Лиге чемпионов, например, из Испании или Италии, я бы его рассмотрел. Это моя мечта, как и любого футболиста. Но сейчас я в России, в «Динамо», и чувствую себя замечательно, я счастлив. Меня здесь всё устраивает.

«В ЦСКА разногласия были только с одним человеком»

— С «Динамо» у тебя больше шансов выиграть чемпионство, чем с ЦСКА?

— У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом (Мединой. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому мы и приняли решение уйти.

Я смотрю матчи ЦСКА, у меня там много друзей — Мойзес, Чалов, Дивеев. Поддерживаю дружеские отношения с физиотерапевтом, с некоторыми сотрудниками клуба, с массажистом, с переводчиком. Мы в хороших отношениях со спортивным директором — никаких проблем! Они понимали, что я недоволен своим положением в команде и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение.

Владимир Федотов и Хорхе Карраскаль Фото: РИА Новости

— То есть никаких конфликтов в ЦСКА у тебя не было?

— Нет-нет. Не хочу обсуждать это, разногласия были только с одним человеком. С игроками и персоналом ничего такого не было.

— Только из-за этого ты задумался о переходе?

— Конечно. Я искал место с хорошей атмосферой, где я был бы действительно нужен.

— Ты жаловался на межсезонные нагрузки Федотова на сборах. В «Динамо» полегче?

— Я ещё не был на сборах с командой, поэтому не могу сравнивать. Сейчас тренировки у нас не такие тяжёлые, но я слышал, что у Лички сборы тоже непростые.

«Если ты не чувствуешь себя хорошо в команде, зачем там оставаться?»

— Ты очень бурно отреагировал на свою замену в дерби ЦСКА и «Спартака». Теперь спокойнее воспринимаешь такие вещи?

— Конечно, это были эмоции! В таких дерби они бьют через край. Это совершенно нормально. Не знаю, как бы я отреагировал на замену сейчас. Всё зависит от матча.

— «Динамо» завершило первый круг чемпионата в тройке. Эта команда способна стать чемпионом?

— Это наша цель. Думаю, если мы улучшим некоторые моменты, укрепим победный менталитет, то сможем бороться за самые высокие места. У нас хорошая команда, есть всё для этого. Нужно только немного времени на адаптацию новым игрокам. У нас их немало, в том числе из Латинской Америки.

— Вклиниться в борьбу «Краснодара» с «Зенитом» реально?

— Мы постараемся это сделать. Для этого в каждой игре нужно настраиваться только на победу.

— Часто можно услышать, что для легионеров в российском футболе нет разницы, где играть. Они не ассоциируют себя с историей клуба, традициями. Что скажешь на это?

— Если ты не чувствуешь себя хорошо в команде, зачем там оставаться? Да, я профессионал и выполняю свою работу. Но для меня важно ощущение счастья в футболе. Игрок выбирает клуб, где ему рады и где он чувствует себя комфортно.

— В ЦСКА у тебя были хорошие отношения с Мединой. Что-то поменялось после твоего перехода?

— Он мой друг, мы общаемся. То, что мы теперь играем в разных клубах — не проблема. Дружба выше этого. Даже на поле мы остаёмся друзьями, никакой вражды.

Хорхе Карраскаль и Хесус Медина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«У меня больше ста татуировок, и я помню смысл каждой»

— Как часто тебя навещает семья?

— За всё это время моя семья только раз была в России. Однако я с 14 лет начал самостоятельную жизнь и привык к этому. Это нормально. У меня большая семья, но уделить ей достаточно времени удаётся только в отпусках.

— Ты выкладывал фото с сыном в России. Что первое ему здесь показал?

— Недавно он впервые приехал в Россию. Мы много чего успели посмотреть. Конечно, были на Красной площади. Он даже выходил со мной на поле перед матчем.

— Тяжело жить вдали от близких?

— Конечно, это немного тяжело — разные культуры, еда, религия, люди. Но это работа, самопожертвование в каком-то смысле. Иногда приходится идти на такие решения ради своей мечты. Это тяжело.

Семья Хорхе Карраскаля Фото: Из личного архива футболиста

— Ты уже полностью освоился в России?

— Я привык к жизни в России — всё-таки почти три года тут. Наверное, есть ещё какие-то вещи, которых не знаю или не понимаю, но в целом я адаптировался.

— Когда дашь первое интервью на русском?

— Это очень тяжело! Я уже многое понимаю, но не говорю. Сейчас занимаюсь английским, его важно знать, но и русский планирую начать учить. В принципе, я и сейчас не испытываю затруднений в Москве. У меня есть друзья, которые говорят по-русски или по-английски. Они всегда готовы мне помочь.

— У тебя почти миллион подписчиков в соцсетях. С чем связываешь свою популярность?

— Колумбия — большая страна. Аргентина — тоже, Россия — тем более. В Колумбии меня хорошо знают благодаря сборной. А в России прибавилось много подписчиков, которые болеют за клубы, где я играл.

— Видно, что ты любишь стильно одеваться. Для тебя это важно?

— Нет. Для фото — да, важно хорошо выглядеть. Но ничего необычного — я выкладываю то, что мне нравится, а не для рекламы или ещё чего-то.

Хорхе Карраскаль Фото: Из личного архива футболиста

— Тату — тоже неотъемлемая часть твоего образа. Они что-то значат?

— У меня больше ста татуировок, и я помню смысл каждой.

— Какая у тебя мечта сейчас?

— Чтобы моя семья и друзья были здоровы. И большего не надо.

P.S. Спустя несколько дней после этого разговора сборная Колумбии с Карраскалем и Кордобой обыграла Бразилию.