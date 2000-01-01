«Им нужно кое-чему научиться». Месси объяснил, почему схватил уругвайца за горло

Месси объяснил, почему схватил Оливейру за горло

В матче Аргентины и Уругвая (0:2) произошло редкое — из себя вышел Месси. Лео ввязался в потасовку и схватил защитника Матиаса Оливеру за горло. Уже после игры аргентинец объяснил свой поступок.