Месси объяснил, почему схватил Оливейру за горло
В матче Аргентины и Уругвая (0:2) произошло редкое — из себя вышел Месси. Лео ввязался в потасовку и схватил защитника Матиаса Оливеру за горло. Уже после игры аргентинец объяснил свой поступок.
«Им нужно кое-чему научиться». Месси объяснил, почему схватил уругвайца за горло
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