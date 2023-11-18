«Кубинцы играют в бейсбол. Русские — в футбол!» Как поля на Кубе выдали советские ракеты

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет товарищеский матч с командой Кубы. Взаимоотношения двух стран уходят в прошлый век, когда СССР и США поставили мир на пороге Третьей мировой войны. Этому отчасти поспособствовал футбол.

28 октября 1962 года следует считать вторым рождением планеты. В этот день, в разгар Карибского кризиса в холодной войне между СССР и США, американская авиация обстреляла глубинными сигнальными бомбами неподалёку от Кубы советскую атомную подлодку Б-59. Тем самым американцы дали понять советским морякам, что подлодка замечена и должна подняться на поверхность для идентификации. Экипаж в лице капитана и политрука занервничал, решил, что это прямая атака, и был готов выполнить приказ об ответном ядерном ударе. Так и случилось бы, поддайся панике третий офицер, который имел право вето на судне, Василий Архипов. Опытный военный отменил запуск торпеды с ядерной боеголовкой, и лодка всплыла.

Можно не сомневаться – не прояви Архипов недюжинную выдержку и дальновидность, планета мгновенно погрузилась бы в хаос ядерной войны, в которой, как известно, не бывает победителей. Спустя 40 лет, в ходе конференции в Гаване, посвящённой очередной годовщине Карибского кризиса, американский политик Роберт Макнамара заявил: «Парень по фамилии Архипов спас мир». В СССР же подвиг командира держали в тайне 40 лет – более того, один из советских адмиралов заявил, что экипаж должен был пойти на дно вместе с вражескими судами.

Это лишь один из многих эпизодов сумасшедшего противостояния двух сверхдержав, которое началось, как бы это странно ни прозвучало, с футбольных полей.

Директор ЦРУ не верил в советские ракеты на Кубе и улетел на медовый месяц во Францию

13-дневное противостояние в начале 1960-х в СССР получило название Карибский кризис. На Кубе его называют Октябрьским кризисом, а в США – Кубинский ракетный кризис. В то время Союз имел в семь раз меньше ядерных боеголовок, чем их противник, к тому же американцы козыряли своими ракетами в Турции и Италии. Поскольку у «Империи зла», как много лет спустя СССР охарактеризует Рональд Рейган, не было возможности нанести удар по США с близкого расстояния, было решено доставить ядерные ракеты на союзную Кубу.

Кубинский диктатор Фидель Кастро обожал бейсбол, но любил поиграть и в футбол Фото: Getty Images / кадр

К сентябрю 1962 года через Атлантику в рамках секретной операции «Анадырь» были переправлены десятки баллистических ракет средней дальности, способных поразить Майами, Нью-Йорк и Вашингтон. Американская разведка проспала эти передвижения, что подтверждает составленный ЦРУ в конце сентября отчёт о невозможности размещения баллистических ракет средней дальности на Кубе. Расслабленность была такой большой, что директор ЦРУ Джон Маккоун улетел во Францию на несколько недель, где провёл медовый месяц с женой.

О серьёзности угрозы президента Джона Кеннеди проинформировали только утром 16 октября. Это произошло благодаря зоркому оку эксперта по аэрофотосъёмке – Дино Бруджиони. Во время Второй мировой войны он совершил свыше сотни разведывательных полётов, а в 1948-м стал экспертом по советским промышленным объектам, возглавив Национальный центр интерпретации фотографий (NPIC).

Дино Бруджиони Фото: CIA

«Всё, что человек делает на Земле, создаёт узор, – рассказал в интервью The Washington Post об особенностях своей работы Бруджиони. – Приведу пример. Зима, мы фотографируем советские секретные объекты круглосуточно. Как узнать, какое из многочисленных зданий является штабом? Очень просто. Штаб – первое здание, которое очистят от снега». Также большую роль во время Карибского кризиса сыграла возможность получения более качественных снимков благодаря новому самолёту U-2.

Во время просмотра тысяч метров плёнки Бруджиони обратил внимание, что, помимо бейсбольных полей в виде ромба (этот вид спорта в страну завезли американские студенты), на Кубе появилось несколько футбольных площадок. Вывод – если есть признаки самой популярной игры в СССР, о которой в Северной Америке многие и не знали, то русские что-то строят. Предположения специалистов о возведении стартовых площадок для ракет на Кубе подтвердил ЦРУ служивший в главном разведывательном управлении Союза и имевший доступ к секретным документам двойной агент Олег Пеньковский. В конце 1962 года его раскрыли и вскоре расстреляли.

В 1970-м едва не вспыхнул второй Карибский кризис, и снова из-за футбольных полей

Спустя несколько дней после находки Бруджиони президент США Кеннеди обратился к американскому народу, объявив о наличии ядерной угрозы со стороны Кубы. Американцы действовали решительно – окружили остров со всех сторон, чтобы не допустить поставки новой партии ракет, а также потребовали от правительства СССР убрать ядерное оружие. Именно в те дни существовала наибольшая вероятность начала Третьей мировой войны, а Архипов отдал судьбоносный приказ не стрелять.

«В тот день я прогуливался по величественной Гаване и любовался океанскими брызгами, цветущими красными деревьями, красивой женщиной, сидевшей под их кронами, и думал: «Какая жалость, что всё это великолепие, как и весь мир, скоро исчезнет», – сокрушался американский историк Ада Феррер. После серии секретных встреч и драматических телеграмм Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв предложил обмен: Советы выводят все ракеты с Кубы, а американцы убирают боеголовки из Европы. Также США обязывались не вторгаться на Кубу после вывода советских войск. К счастью, стороны договорились, мир посмотрел в бездну, отступил и выдохнул.

Музей Революции в Гаване. Ракета класса «земля-воздух», которой был сбит разведывательный самолёт U2 в 1962 году Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Версия о футбольных полях, на которых расслаблялись советские военные в перерывах между строительством ракетных площадок, едва не привела к новому Карибскому кризису в 1970 году. Советник президента США Генри Киссинджер получил от Бруджиони несколько десятков фотографий с подтверждениями увеличения на Кубе советского контингента и возведения военных объектов. Опасения американцев подтверждали концентрация и активность русских кораблей. В октябре Киссинджер ворвался в офис главы администрации Белого дома Гарри Холдемана с фотографиями U-2, которые он хотел срочно показать президенту Никсону.

В своей книге «Конец власти» Холдеман описал то напряжение так. «Я спросил у Генри, почему он так уверен в строительстве баз Советов. Он ответил, что эти футбольные поля могут свидетельствовать о наличии наших врагов на Кубе. «Кубинцы играют в бейсбол. В футбол играют русские!» – кричал он. И тогда я понял. Советы вернулись на Кубу. Футбольные поля рядом со Сьенфуэгосом означали одно: СССР строил военно-морскую базу», – задрожал Холдеман.

В 1972 году СССР и США подписали Договор по противоракетной обороне

Киссинджер даже придумал термин для того, что он увидел на снимках – «холодный футбол» – отсылка к более распространённому выражению холодная война. Историки утверждают, что в 1970-м присутствие СССР на Кубе имело не такие огромные масштабы, как за восемь лет до этого, но вероятность нового обострения заставляла относиться серьёзно к малейшему намёку на эскалацию. К счастью, нового Карибского кризиса удалось избежать.

Киссинджер встретился с советским послом, чтобы обсудить проблемы, и 5 октября 1970 года Советы согласились не строить на Кубе ничего, что нарушило бы соглашение 1962 года. Также итогом тех событий стало подписание между СССР и Штатами Договора по противоракетной обороне, базировавшемся на контроле вооружений друг друга и ограничении систем ПРО. Это было сделано с целью уменьшить давление на создание большего ядерного потенциала как оружия сдерживания. Договор был подписан во время московского саммита 26 мая 1972 года президентом США Ричардом Никсоном и генсеком СССР Леонидом Брежневым.

Ричард Никсон и Леонид Брежнев Фото: Фотохроника ТАСС

О Карибском кризисе написаны десятки книг, снято множество фильмов, а мир знает основных героев спасения планеты в лицо. К таким следует причислить и Бруджиони – не будь он столь бдителен, ракетные площадки могли быть достроены, и тогда СССР в переговорах со Штатами мог использовать совершенно другую риторику. Нарушение паритета наверняка привело бы к увеличению напряжённости в отношениях между странами, и война совершенно точно оказалась бы неизбежной.

Дино ушел из NPIC в 1981 году, написал книгу о Карибском кризисе «Глаз за глазом» в 1990 году, после чего работал внештатным консультантом ЦРУ до 1998 года и помогал в выявлении местонахождения резиденции Усамы бен Ладена. «Иногда проблемы мира и пути их решения видны только путём изучения закономерностей сверху», – подчеркнул Бруджиони.