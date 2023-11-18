В «Реале» — мини-революция. Клуб убрал врача, из-за которого сломалась половина основы

«Реал» переживает не лучший момент. Сразу восемь футболистов основного состава выбыли из-за травм. По этой причине внутри клуба произошли перестановки. Что случилось?

Сейчас в лазарете мадридцев – огромная россыпь звёзд. Голкипер Тибо Куртуа получил повреждение крестообразных связок на тренировке в августе, а взятый в аренду на его место Кепа Аррисабалага травмировал длинную отводяющую мышцу правого бедра перед матчем ЛЧ с «Брагой» в ноябре. Защитник Эдер Милитао порвал «кресты» в матче 1-го тура Примеры с «Атлетиком», хавбек Орельен Тчуамени получил стрессовый перелом второй плюсневой кости левой стопы, а Эдуарду Камавинга – разрыв внешней боковой связки колена. Оба пропустят все матчи до конца 2023 года.

Джуд Беллингем вывихнул левое плечо и пропустил встречу с «Валенсией», а Винисиус Жуниор в матче за сборную Бразилии получил рецидив повреждения подколенного сухожилия (вероятно, выбыл до конца декабря). А ещё есть новичок – Арда Гюлер. Из-за травм турок никак не может дебютировать за новую команду. Именно Гюлер стал причиной расставания с главным врачом «Реала» – Нико Михичем, сообщает Marca.

НИКО МИХИЧ Фото: Из личного архива Михича

Хорват пришёл в мадридский клуб в 2017 году. Ранее он работал директором отдела ранней профилактики травм в частной испанской клинике HM Hospitals. Михич и до того был близок с президентом «Реала» Флорентино Пересом и хорватскими игроками – Лукой Модричей и Матео Ковачичем. Но только с 2017-го получил официальную должность в клубе.

Некоторые футболисты сомневались в методах Михича, но он в паре с тренером по физподготовке Антонио Пинтусом постоянно подводил игроков «Реала» в наилучшей форме к самым важным играм. Однако ещё в сезоне-2022/2023 начались проблемы с рецидивами. Например, такое происходило с Каримом Бензема, Давидом Алабой и Дани Себальосом. Как отмечает Madrid Zone, повторяющиеся проблемы игроков обсуждались внутри клуба игроками и медштабом, а затем дошли до руководства.

ТРАВМЫ «РЕАЛА»

А что произошло с Гюлером?

Турок перебрался в «Реал» уже с повреждением мениска. Клуб посчитал, что можно решить вопрос консервативно. Гюлер вместе с командой отправился в турне по США, где тренировался со всеми и восхищал окружающих своей техникой. Но состояние Арды не улучшалось: над одном из фото Гюлер сидел на электрокаре, приложив к колену лёд. Полузащитник не появился во встречах с «Миланом» и «Манчестер Юнайтед». «Реал» отправил парня обратно в Мадрид.

На протяжении двух недель медштаб решал: делать операцию или продолжить консервативное лечение. Михич был против хирургического вмешательства. Но всемирно известный испанский доктор Мануэль Лейес был за неё. В итоге он же и провёл артроскопию Гюлеру (ранее он же оперировал колени Куртуа и Милитао). В конечном счёте клуб выступил с заявлением, в котором сообщил о травме мениска и примерных сроках возвращения Гюлера – шесть-восемь недель.

Арда Гюлер Фото: Real Madrid via Getty Images

В сентябре Гюлер вернулся в строй и провёл несколько тренировок с основой. Перед матчем с «Лас-Пальмасом» Карло Анчелотти отмечал, что Арда попадёт в заявку. Но за день до матча произошла новая травма. На этот раз турок на тренировке повредил прямую мышцу левого бедра. Прогноз возвращения – ноябрь. 4-го числа Арда попал в заявку на матч Лиги чемпионов с «Брагой», но не вышел на поле. А спустя неделю стало известно о новой травме.

На этот раз Гюлер травмировал четырёхглавую мышцу бедра. Интересно, что турок травмировался ещё до встречи с «Брагой». Анчелотти знал о повреждении, но оставил новичка в заявке, чтобы тот почувствовал себя частью команды, сообщает Marca. И, как отмечает журналист Хосе Феликс Диас, «Реал» больше не станет называть точных сроков возвращения вундеркинда. Клуб беспокоит положение дел, но в команде верят в футболиста и ожидают его полного восстановления.

Проблемы с Гюлером стали последней каплей, после чего Михича уволили. В «Реале» по Гюлеру не существовало единого мнения у врача, тренеров по физподготовке, реабилитологов и физиотерапевтов. Изменится ли ситуация и перестанут ли игроки мадридцев получать травмы и рецидивы?