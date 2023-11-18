Невыход Армении на Евро-2024 будет провалом? От команды ждут слишком многого

Сборная со Сперцяном и Тикнизяном борется за второе место в группе вопреки тому, что должно быть.

Сборная Армении продолжает борьбу за второе место в группе и прямую путёвку на Евро-2024, но, кажется, всё же проиграет её. Команде Александра Петракова всё испортило неожиданное поражение в последнем матче от Латвии со счётом 0:2. Теперь, за два тура до финиша, армянская сборная отстаёт на три очка Уэльса и Хорватии и сыграет со своими конкурентами 18 ноября (дома с валлийцами) и 21 ноября (на выезде с хорватами) – календарь оставляет мало надежд на успех.

После неудачи в Риге кто-то критиковал команду Петракова, кто-то иронизировал. Но заслужила ли сборная этой страны за отборочный цикл какой-то иной реакции от публики, кроме добрых слов? Если вдуматься, то нет: выход Армении на чемпионат Европы был бы прыжком выше головы, почти чудом.

Посмотрите на состав армянской сборной. По оценкам Transfermarkt, суммарная стоимость всех футболистов составляет всего € 34 млн. Это почти в шесть раз меньше стоимости лидера группы – Турции (€ 187 млн) – и Уэльса (€ 190 млн), а также в девять раз меньше Хорватии (€ 317 млн). Легковес сражается с тяжеловесами! Только у Латвии состав дешевле (€ 10 млн). Но так случилось, что, давая бой фаворитам и отнимая у них очки, команда Петракова уступила именно латвийцам – это просто был не день сборной Армении.

В нынешней команде нет её самой яркой звезды – полузащитника миланского «Интера» Генриха Мхитаряна, хотя даже с ним не получалось пробиться на крупные турниры. Самые ценные игроки армянской сборной – из РПЛ. То есть из лиги, которая сегодня дальше, чем когда-либо в XXI веке, от топ-5 европейских чемпионатов. Эдуард Сперцян из «Краснодара» оценивается в € 15 млн, Наир Тикнизян из «Локомотива» – в € 5 млн. Больше, чем на € 1 млн, тянет ещё лишь полузащитник Лукас Зелараян из аравийского «Аль-Фатеха».

Кстати, уроженец аргентинского города Кордова Зелараян и родившийся в Германии нападающий Грант-Леон Ранос – лучшие бомбардиры национальной команды в отборочном цикле Евро-2024 с двумя голами. Этих двоих со страной, за которую они выступают, связывает только кровь. Спасибо натурализации футболистов с армянскими корнями, иначе было бы совсем трудно.

У Армении всё же ограниченные футбольные ресурсы, поэтому борьба до последнего тура за путёвки на чемпионат Европы или мира не должна восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Случались в последние годы и очень болезненные поражения – 0:9 от Норвегии, 1:9 от Италии, 0:6 от Германии, 0:5 от Северной Македонии и Украины. Как после этого может быть провалом 0:2 от Латвии?

Для новых лидеров сборной Армении – тех же Сперцяна и Тикнизяна – матч с латвийцами (как и любой другой в отборочном цикле Евро-2024) был ещё и возможностью продать себя в топ-лигу Европы. Появлялась информация, что на встречу в Риге прилетели представители «Лацио». О недонастрое речи быть не могло, но получилось так, что защитник «Локомотива» потом признал:

«Узнал о скаутах после матча. Честно говоря, ту игру провёл не совсем удачно. Думаю, они больше не приедут. Посмотрим».

НАИР ТИКНИЗЯН Фото: Ahmad Mora/DeFodi Images via Getty Images

Между прочим, по ходу квалификации чемпионата Европы в сборную Армении вызывалась большая группа игроков, родившихся или выросших в России. Основным, помимо Сперцяна и Тикнизяна, стал центральный защитник Георгий Арутюнян, а ведь у 19-летнего игрока всего девять матчей за «Краснодар» и только три в РПЛ.

Это тоже свидетельствует об уровне команды. А ещё есть голкиперы Арсен Бегларян и Станислав Бучнев, полузащитники Эдгар Севикян, Хорен Байрамян, Давид Давидян и Артур Галоян. На ноябрьском сборе некоторые из них отсутствуют в заявке, но каждый из них – часть сборной Армении.

Давайте поболеем за наших армян, которым очень нужны победы над Уэльсом и Хорватией. А вдруг они сделают это!