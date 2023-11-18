Ещё две сборные отобрались на Евро-2024. Главные события дня в квалификации

Количество участников Евро-2024 увеличилось ещё на два. Албания и Дания гарантировали себе поездку в Германию, а вот поляки точно не сделают это раньше весны 2024 года.

Казахстан обыграл аутсайдера, Зуев провёл дебютный матч

Команда российского тренера Магомеда Адиева всё ещё сохраняет шансы на место на Евро. На этот раз она спокойно обыграла скромную сборную Сан-Марино. Ислам Чесноков оформил дубль, а Абат Аймбетов реализовал пенальти в добавленное время. В составе Казахстана дебютировал Александр Зуев, который ранее играл за юношеские и молодёжные сборные России.

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Казахстан уже набрал 18 очков, но по-прежнему занимает только третье место в группе. Чтобы гарантировать себе место на Евро-2024, нужно побеждать в заключительном матче. Задача очень тяжёлая, ведь придётся играть не с Сан-Марино, а со Словенией, да ещё и на выезде. Но Казахстан уже приучил к сюрпризам.

Италия наконец-то справилась с неудобным соперником, но заставила болельщиков понервничать

В марте 2022 года Италия шокировала своих болельщиков. Команда Роберто Манчини проиграла Северной Македонии (0:1) в стыках и пролетела мимо ЧМ-2022. В сентябре этого года итальянцы снова не справились с соперником (1:1), хотя ими уже руководил Лучано Спаллетти. Но теперь всё вышло иначе, хотя снова не обошлось без нервов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Италия забила три мяча до перерыва (дважды отличился Федерико Кьеза) и вроде бы сняла все вопросы о победителе. Но Северная Македония не планировала сдаваться. Помогла замена тренерского штаба гостей. Яни Атанасов вышел на поле в перерыве и положил «двушку» (во втором случае помог рикошет). Итальянские фанаты заметно занервничали, но всех успокоили голы Джакомо Распадори и Стефана Эль-Шаарави. Италия поднялась на второе место, в последнем туре её устроит ничья в матче с Украиной.

Англия в ленивом стиле одержала очередную победу

Англичане не испытали проблем в матче с Мальтой и при этом не затратили много усилий. Гостей хватило всего на восемь минут — защитник со звучной фамилией Пепе срезал мяч в свои ворота. Удивительно, но хозяева не побежали добивать соперника. В середине первого тайма Англия вела в счёте, но проигрывала по количеству ударов (0 против двух).

Гарри Кейн (слева) не ушёл с поля без гола Фото: PA Images via Getty Images

После перерыва свой очередной мяч за сборную забил Гарри Кейн, которому ассистировал Букайо Сака. Был ещё и отменённый гол Деклана Райса. Команда Гарета Саутгейта спокойно довела матч до победы, хотя он уже не имел никакого турнирного значения. Англичане уже обеспечили себе первое место в группе, а завершат цикл гостевой встречей с Северной Македонией.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Албания и Дания пробились на Евро

Ещё одним участником финальной стадии Евро стала сборная Албании. Это произошло после этого, как команда Силвиньо не проиграла в Молдавии. Албанский нападающий Чикалеши с прекрасным именем Сокол реализовал пенальти, но гости не удержали победу. Впрочем, для выхода на Евро хватило и этого. Что касается Молдавии, то она сохраняет шансы на поездку на Евро, но для этого в последнем туре нужно побеждать в Чехии.

Датчанам было достаточно не проиграть дома Словении, чтобы гарантировать себе место на Евро. Хозяева перевыполнили задачу. В первом тайме отличился Йоаким Мехле, во втором — Томас Дилейни. А между этими голами был классный удар словенца Эрика Янжи со штрафного.

Датчане гарантировали себе поездку на Евро-2024. А Словения тоже поедет в Германию, если в заключительном туре не проиграет на своём поле Казахстану. Этот матч пройдёт 20 ноября.

Поляки провалили отбор, но сохранили шансы на поездку в Германию

Сборная Польши завершила отборочный турнир домашним матчем, и результат этой игры порадовал команду Молдавии. Якуб Пётровский вывел поляков вперёд в концовке первого тайма, однако чехи отыгрались сразу после перерыва усилиями Томаша Соучека. В концовке чехи могли вырвать победу, но не реализовали свой шанс.

Теперь поляки надеются только на стыки в Лиге наций Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Тем не менее у команды Ярослава Шильгавы хорошие шансы. Для этого достаточно не проиграть Молдавии на своём поле. Задача вполне реальная. А вот поляки точно не поедут на Евро через отбор, надежда только попадание в стыки.