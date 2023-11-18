Кошмар Италии почти повторился. Едва не отдали победу, ведя в три гола!

Но команда Спаллетти всё же обыграла Северную Македонию и теперь в шаге от Евро-2024.

Сборная Италии победила Северную Македонию в удивительном матче с семью голами. Теперь для выхода в финальную стадию Евро-2024 команде Спаллетти достаточно не проиграть в последнем туре Украине.

Спаллетти подготовил любопытный тактический ход к матчу с Северной Македонией. При обороне «Скуадра адзурра» действовала в четыре защитника, но при владении мячом (а у хозяев он был 75% игрового времени) перестраивалась на тройку сзади – левый бек Димарко улетал вперёд. Причём превращался он не в крайнего форварда, а в атакующего центрхава! Давил на левый полуфланг. Это было одним из оружий сборной Италии, чтобы вскрывать оборону игравших по схеме 5-3-2 македонцев. Действующие чемпионы Европы больше всего давили как раз на правый фланг соперника, где Кьезе и Димарко противостоял защитник из… Первой лиги чемпионата России – легионер «Акрона» Димоски.

В отличие от стыкового матча отбора ЧМ-2022, сборная Северной Македонии не продержалась в Италии долго. В этот раз обидчик «Скуадра адзурра» с трудом успевал за скоростями хозяев. Если первый гол команды Спаллетти был отменён из-за небольшого офсайда у Распадори, то следующий на 17-й минуте засчитали. Пришёл он со стандарта. Итальянцы решили разыграть угловой, а не сразу подавать, после чего Распадори классной передачей на дальний угол вратарской нашёл потерянного македонцами Дармиана. Тот забил головой.

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Сборная Италии продолжила разрывать, и перед перерывом подуставшие македонцы совсем «поплыли». После ещё одного углового хозяева заработали пенальти за фол Серафимова на Гатти. Но Жоржиньо в который раз перехитрил сам себя, исполняя удар с «точки». Опять подпрыгнул перед ударом и отправил мяч по центру – голкипер Димитриевски к этому был готов. Однако на 41-й минуте и вратарь не спас, когда блестящий удар низом из-за штрафной нанёс Кьеза. Снова всё началось со стандарта (аута), а продолжилось абсолютно гениальным пасом пяткой Бареллы на Кьезу.

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Тот же Кьеза, по сути, добил македонцев в компенсированное время первого тайма. Форвард разобрался один в один в штрафной с Маневым, а при ударе ему помог рикошет. Трибуны стадиона в Риме провожали своих в раздевалку овациями – это были идеальные 45 минут.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Перед вторым таймом главный тренер сборной Северной Македонии Благойя Милевски сделал тройную замену, добавив ещё одного игрока в среднюю линию, и его перестановки быстро дали эффект. Итальянцы чуть-чуть ослабили хватку, а гостям тоже принёс гол стандарт. Македонцы разыграли угловой, хозяева оставили свободным игрока на углу штрафной, и вышедший на поле как раз в перерыве Атанасов забил головой из вратарской. Коллективная ошибка «Скуадра адзурра» в обороне. Для Атанасова это первый гол за национальную команду.

Спаллетти после часа матча тоже произвёл тройную замену. Отдыхать отправились и герой игры Кьеза, и антигерой Жоржиньо. Впрочем, кроме эпизода с промахом с пенальти, центрхав вряд ли заслуживает критики, он своё дело делал хорошо. А вышедшему на замену Дзаньоло болельщики посвистывали. В Риме не забыли, как Николо уходил из «Ромы». В целом сборная Италии уже больше играла на результат, но возвращать мяч, как в первом тайме, не всегда получалось. И на 74-й минуте Атанасов оформил дубль! Вырвал мяч у Бареллы и зарядил издали – повезло с рикошетом от Ачерби.

Кто предположил бы такой поворот событий после 45 минут игры? Северная Македония была близка к тому, чтобы совершить ещё одно чудо в Италии. Но чудеса на то и чудеса, чтобы случаться редко. «Скуадра адзурра» всё же не запаниковала: использовала появившееся свободное пространство и поймала соперника на контрвыпаде. Барелла исправился за ошибку – доставил мяч на Распадори. Форвард точно пробил с левой.

Сборная Италии не столько взяла реванш за поражение в стыках ЧМ-2022, сколько закрыла гештальт. Требовалось выиграть во многом решающий матч с Северной Македонией, и теперь «Скуадра адзурра» сделала это. Команда Спаллетти превзошла македонцев по ударам в пять раз – 20:4 (в створ – 11:2, из штрафной – 14:2). И в компенсированное время Эль-Шаарави, забив с паса Димарко, вновь довёл счёт до крупного.