Топ-10 самых дорогих сборных мира
Сейчас сборные по всему миру активно отбираются на чемпионат Европы — 2024 и чемпионат мира — 2026. Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих национальных команд. Как выглядит топ-10?
10-е место — Бельгия
Стоимость состава бельгийцев оценивается в € 494 млн.
9-е место — Нидерланды
Цена всех игроков сборной Нидерландов — € 575 млн.
8-е место — Италия
Общая стоимость футболистов сборной Италии — € 611 млн.
7-е место — Германия
Немецкая команда оценивается в € 700 млн.
6-е место — Аргентина
Цена всех игроков аргентинской команды — € 789 млн.
5-е место — Испания
Общая стоимость футболистов сборной Испании — € 814 млн.
4-е место — Португалия
Португальская сборная оценивается в € 932 млн.
3-е место — Бразилия
Цена всех игроков бразильской команды — € 1,04 млрд.
2-е место — Франция
Общая стоимость футболистов сборной Франции — € 1,14 млрд.
1-е место — Англия
Английская команда оценивается в € 1,29 млрд.
Топ-10 самых дорогих сборных мира. Аргентина — вне пятёрки лучших
Читайте также
Шесть команд завоевали путёвки на Евро-2024
У Аргентины оборвались сразу две крутейшие серии
Бесценная реакция отца Луиса Диаса на дубль сына
Жёсткие слова Месси после стычки с уругвайцем
7 самых креативных футболистов планеты
Самые подорожавшие игроки сезона. Джуд лишь 3-й!
Футболисты «Барселоны» примерили усы. Зачем?
Футбольные иконы нулевых в образах персонажей GTA
У Эмилиано Мартинеса новый необычный образ. Видео
Самые резкие взлёты команд в топ-5 лиг Европы
Тренеры, которых Симеоне хочет видеть в «Атлетико»
Топ-5 иностранцев по числу ассистов в РПЛ
5 непобедимых команд топ-10 лиг Европы
Лидеры РПЛ по упущенным моментам. Список поражает!
Образы легендарных тренеров в мире GTA
Евсеев поспорил с тюменским журналистом. Видео