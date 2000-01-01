Топ-10 самых дорогих сборных мира. Аргентина — вне пятёрки лучших

Топ-10 самых дорогих сборных мира

Сейчас сборные по всему миру активно отбираются на чемпионат Европы — 2024 и чемпионат мира — 2026. Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих национальных команд. Как выглядит топ-10?