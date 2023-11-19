Легенды российского футбола снова играют! Ретроматч «Локомотив» — ЦСКА. LIVE

Друзья, всем привет! В РПЛ сейчас пауза, поскольку свои встречи играют сборные, но 19 ноября в Москве всё равно будет футбол. «Локомотив» и ЦСКА проведут ретроматч, и пропускать такое точно нельзя.

Руководить составами будут Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. У этих тренеров было одно из главных противостояний 2000-х в России, пиком которого, пожалуй, стал «золотой» матч 2002 года, когда «Локо» и ЦСКА в дополнительной очной встрече решали судьбу чемпионства. Тогда победу вырвала команда Сёмина. А как будет сегодня?

«Чемпионат» проведёт подробную текстовую онлайн-трансляцию ретроматча «Локомотива» с ЦСКА. Главные моменты, видео, фото, комментарии участников — всё это будет здесь. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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