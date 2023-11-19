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Ретроматч «Локомотив» — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция, где смотреть онлайн, видео голов, составы, 19 ноября 2023 года

Легенды российского футбола снова играют! Ретроматч «Локомотив» — ЦСКА. LIVE
Никита Паглазов
Ретроматч «Локомотив» — ЦСКА. LIVE
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Друзья, всем привет! В РПЛ сейчас пауза, поскольку свои встречи играют сборные, но 19 ноября в Москве всё равно будет футбол. «Локомотив» и ЦСКА проведут ретроматч, и пропускать такое точно нельзя.

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Руководить составами будут Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. У этих тренеров было одно из главных противостояний 2000-х в России, пиком которого, пожалуй, стал «золотой» матч 2002 года, когда «Локо» и ЦСКА в дополнительной очной встрече решали судьбу чемпионства. Тогда победу вырвала команда Сёмина. А как будет сегодня?

Проверьте, как хорошо вы помните тот матч:
Что вы помните о «золотом» матче ЦСКА и «Локомотива»? 10 вопросов для знатоков
Тест
Что вы помните о «золотом» матче ЦСКА и «Локомотива»? 10 вопросов для знатоков

«Чемпионат» проведёт подробную текстовую онлайн-трансляцию ретроматча «Локомотива» с ЦСКА. Главные моменты, видео, фото, комментарии участников — всё это будет здесь. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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