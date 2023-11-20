Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Россия — Куба: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча сборных, где смотреть онлайн, видео голов, 20 ноября 2023

Сборная России снова играет! Соперник — максимально экзотический. LIVE
Кирилл Закатченко
Россия — Куба. LIVE
Комментарии
С Кубой команда Карпина ещё не встречалась.

Друзья, всем привет! Сегодня, 20 ноября, особый день. Ведь на поле снова выйдет сборная России! В нынешних условиях матчи национальной команды — не самое частое событие. Так что следить нужно обязательно.

Соперником нашей сборной станет Куба. Настоящая футбольная экзотика! Кубинцы, мягко говоря, не блещут в континентальных турнирах, а теперь попробуют силы против России. Матч пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Куба
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт подробную текстовую онлайн-трансляцию. Главное до матча, основные события во время игры, голы, яркие цитаты, видео — всё это и многое другое ловите в нашем онлайн-материале. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android