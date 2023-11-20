Сборная России снова играет! Соперник — максимально экзотический. LIVE

С Кубой команда Карпина ещё не встречалась.

Друзья, всем привет! Сегодня, 20 ноября, особый день. Ведь на поле снова выйдет сборная России! В нынешних условиях матчи национальной команды — не самое частое событие. Так что следить нужно обязательно.

Соперником нашей сборной станет Куба. Настоящая футбольная экзотика! Кубинцы, мягко говоря, не блещут в континентальных турнирах, а теперь попробуют силы против России. Матч пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт подробную текстовую онлайн-трансляцию. Главное до матча, основные события во время игры, голы, яркие цитаты, видео — всё это и многое другое ловите в нашем онлайн-материале. Присоединяйтесь!

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