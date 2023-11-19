Молодёжка России устроила матч-блокбастер в Минске. Реакция героя сборной удивляет

После игры на Кокшарова было больно смотреть, хотя лично для него встреча получилась успешной.

Молодёжная сборная России провела второй товарищеский матч в Беларуси. На этот раз команда Ивана Шабарова встретилась с минским «Динамо». Ранее россияне обыграли сборную Беларуси U21 со счётом 3:1.

Если в первой товарищеской встрече Россия контролировала игру со старта первого тайма, то в матче с «Динамо» пропустила уже на восьмой минуте. Отличился полузащитник Павел Седько. Но российская команда не могла уйти на перерыв, уступая в счёте. И на 44-й минуте ответный мяч забил форвард Александр Чупаёв. Он получил пас от Ивана Пяткина, оказался в штрафной и перекинул голкипера белорусов — 1:1.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале молодёжной сборной России.

Второй тайм начался неудачно для нашей сборной. Уже на 47-й минуте минское «Динамо» снова вышло вперёд. На этот раз отличился защитник Александр Свирепа. Остановились ли минчане на этом? Нет. Сборная России U21 пропустила ещё два мяча. На 67-й минуте забил бразильский защитник Ориньо, а на 81-й его коллега по амплуа — Алексей Вакулич. Получается, что в составе «Динамо» отличились сразу три игрока обороны.

А в концовке включился нападающий сборной России и «Краснодара» Александр Кокшаров. Он появился на поле по истечении часа игры, но первый гол забил уже в концовке. На 86-й минуте Кокшаров замкнул пас от Игоря Дмитриева. А на 90-й и вовсе оформил дубль: воспользовался передачей от Дмитрия Кучугуры и в одно касание поразил ворота «Динамо».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале молодёжной сборной России.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу минской команды. Сборная России закончила выезд в Беларусь с одной победой и одним поражением. Тяжелее всего проигрыш пережил главный герой российской команды в прошедшем матче — Кокшаров. Просто посмотрите, как Александр грустил на поле по окончании игры. Кстати, в матче с Беларусью U21 Кокшаров набрал три очка по системе «гол+пас». Для него выезд получился продуктивным.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале молодёжной сборной России.

Две прошедших встречи в Беларуси — отличная возможность для тренерского штаба проанализировать футболистов. Шансы получила большая группа игроков. Возможно, кого-то из них мы увидим во взрослой сборной в 2024 году?