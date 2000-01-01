Милый поступок турок перед матчем с Германией. Видео
История случилась перед товарищеским матчем между Германией и Турцией (2:3). Турецкие футболисты сняли с себя кофты, чтобы укрыть детей, выводящих их на поле. Те поступок оценили!
Милый поступок турок перед матчем с Германией. Футболисты отдали свои кофты детям
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