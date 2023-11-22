Почему Карпин не вызывает игроков старше 30 лет? Увидеть некоторых в сборной очень хочется

Дискуссия о допустимом возрасте в сборной России началась чуть больше года назад. Тогда Валерий Карпин впервые сообщил, что не видит смысла в нынешних условиях вызывать футболистов старше 30 лет (важно – речь только о полевых, ведь вратарская тема – выбор Виталия Кафанова). И чётко обозначил причину: мы должны в любой момент быть готовы вернуться. Желательно конкурентоспособными. А для этого, по мнению тренера, нужно просмотреть как можно больше новичков, наиграть связи, а результат вообще второстепенен.

Что мы получили? Минимальную и не совсем заслуженную победу над Кыргызстаном, две унылые ничьих с Узбекистаном и Таджикистаном. После – убийственную критику команды и её тренера. Только за то, что Карпин завуалированно заявил, что сборной сейчас не важен результат. Можем играть как хотим. Смотреть игроков. И будь что будет.

Прошло ещё пару месяцев. И высказывания главного стали менее категоричными. Результат всё-таки оказался важен. Сборная перестала быть полем для экспериментов, в неё перестали вызывать не всегда нужных футболистов (если это не матчи с олимпийской командой Египта). Да и новая цель сформировалась: радовать болельщиков, которые хотят побед. Даже без официальных матчей.

Карпин принял новые правила игры. Но парадоксально, что не отказался от ценза в 30 лет. Правда, сделал пару уточнений. Тем футболистам, которые пройдут юбилей в период изоляции, не стоит переживать. Далеру Кузяеву скоро вообще 31, но он в сборной. Георгию Джикии вчера стукнуло 30, однако его ценят. Остальные пока вне зоны риска. Но некоторые к ней подбираются.

Хочется понять вот что: если Россия заиграла по новым правилам, смирилась, что через месяц-два-три-шесть и даже 12 команду не вернут в официальные турниры, то зачем так упорно стоять на своём? И отказываться от вызова тех, кто этого хочет. Получается, увы, но кто-то родился слишком рано и Карпину не подходит.

За последние дни я прочитал два интервью. Первое – с Александром Ерохиным. Судя по его словам, не совсем основной 34-летний полузащитник «Зенита», один из участников ЧМ-2018, очень хотел ещё хотя бы раз сыграть за сборную. Второе – с Магомедом Оздоевым, уже основным 31-летним игроком ПАОКа. Тот обозначил немного другой, однако тоже важный посыл: готов обсудить возможность игры за сборную, но с Карпиным даже не знаком.

Александр Ерохин, Фёдор Смолов и Магомед Оздоев в сборной России Фото: РИА Новости / РФС

Есть, например, Фёдор Смолов, который ещё год назад спрашивал у Карпина, готовиться ли ему к вызову. Есть Денис Черышев – тоже герой ЧМ, который, уверен, с удовольствием бы приехал в национальную команду. Есть, уж простите, Артём Дзюба, который отрезками всё ещё может быть лучшим на поле.

Плюс менее заметные герои – например, защитник «Ахмата» Андрей Семёнов, который с грустью сообщил, что, видимо, завершил карьеру в сборной.

Андрей Семёнов и Артём Дзюба в сборной России Фото: РФС

Не призываю вызывать их всех одновременно. Но те же Оздоев или Смолов дали бы сборной, возможно, больше, чем те, кто просидел на скамейке с Кубой. Их отлично знают и любят болельщики. А внимание к команде могло увеличиться только за счёт их фамилий. Со спортивной точки зрения тот же Магомед вряд ли бы проиграл конкуренцию в центре поля.

Или представьте, как красиво было бы провернуть возвращение Черышева. Хотя бы на один матч. Хотя бы для выхода на замену. Герой ЧМ-2018! Если он получит вызов – это ведь и дополнительная поддержка для парня, который присел во второй лиге Италии на скамейку. Уверен, Денис и многие будут просто счастливы.

Денис Черышев на ЧМ-2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Это ведь и один из способов сблизить болельщиков и сборную. В Волгограде поймали общую волну. Почему бы не продолжить?