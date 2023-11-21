Месси и Роналду сыграют друг против друга! Подробности предстоящего матча

Лионель Месси снова зарубится с Криштиану Роналду! И нет, это не январская новость: именно тогда они встретились в последний раз — в товарищеском матче «Аль-Насра» и «ПСЖ» (4:5).

Новый раунд противостояния состоится в саудовском Эр-Рияде на первой неделе февраля 2024 года, а за его организацию возьмётся председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх. У события есть и обычное название — Riyadh Season Cup, и красочное — «Последний танец». Да, прямо как у мини-сериала про величайшего баскетболиста всех времён Майкла Джордана.

«Последний танец» — это исторический матч, в котором встретятся легенды футбола Роналду и Месси. «Интер Майами» сыграет с «Аль‑Насром» в рамках Кубка Эр‑Рияда», — написал Аль аш‑Шейх у себя в соцсетях.

Официальный «Последний танец» Фото: Riyadh Season Cup

Правда, кое о чём Шейх промолчал. Это будет не просто игра Лео против Криша, а полноценный турнир на троих — помимо «Интер Майами» и «Аль-Насра», в деле лидер чемпионата Саудовской Аравии, «Аль-Хиляль» Неймара и Малкома. Первый, правда, не выйдет на поле из-за тяжёлой травмы.

Все три команды сыграют в формате лиги, то есть друг с другом — победителя определят по наибольшему количеству набранных очков. Мотив шейхов и владельца американского клуба Дэвида Бекхэма понятен: соревнование наверняка посмотрят по всему миру — это крайне привлекательное коммерческое вложение. От рекламы отбоя точно не будет.

Пока что у Месси и Криштиану 37 личных встреч, и заметное преимущество на стороне аргентинца: 17 побед, девять ничьих и 11 поражений. Зато по голам в них у футболистов паритет — по 23. Хотя бы в данном компоненте португалец ещё может взять верх.