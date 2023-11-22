Кто виноват в травме Гави? И что теперь делать «Барсе»? Разбор

Перед каждым чемпионатом мира и Европы составляют список топ-футболистов, которые вынуждены пропустить турнир. До Евро-2024 ещё почти семь месяцев, но перечень выбывших уже объявляется открытым. Сначала итальянский полузащитник Сандро Тонали из-за ставок получил бан на 10 месяцев, а теперь стало понятно, что чемпионат континента пропустит и испанский полузащитник Гави.

Самое обидное, что он получил травму в матче, который уже был не так важен. Сборная Испании ещё месяц назад гарантировала себе путёвку на Евро-2024. Игра имела значение только в плане посева по корзинам при жеребьёвке групп. В домашнем матче с Грузией победа гарантировала испанцам попадание в первую корзину.

Гави получил травму уже на 20-й минуте. При этом фол Луки Лочошвили не был грубым. Он немного задел правую ногу соперника, который разворачивался с мячом. Арбитр не стал наказывать грузинского защитника ни красной, ни жёлтой карточкой. Гави больше минуты лежал на газоне, но потом всё-таки продолжил игру.

Вскоре хавбек принял мяч, однако тут же показал, что не может продолжать, и схватился за колено. Полузащитник, хромая, ушёл с поля в подтрибунное помещение. Сразу было понятно, что ситуация выглядит скверно. Издание AS уже по ходу матча сообщило, что футболист порвал «кресты». На следующий день об этом стало известно официально. У Гави разрыв передней крестообразной связки и повреждение бокового мениска. Восстановление займёт около семи-девяти месяцев.

Восстановление Гави займёт семь-девять месяцев Фото: Ion Alcoba/Getty Images

В прошлом году на «Чемпионате» вышло исследование, согласно которому очевидно, что опасно перегружать именно молодых футболистов. Среди прочего там говорилось про эффект накопления как главную причину высокой травматичности игроков, которых принято считать хрустальными. Например, Арьен Роббен пропустил за карьеру больше 1500 дней и 230 игр. Причина – он очень много (больше 18 000 минут) сыграл до наступления 24 лет. Существует прямая корреляция между большими нагрузками в молодости и пропущенным за карьеру временем.

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Гави уже несколько лет на слуху, но он всё ещё юный футболист. В августе ему исполнилось 19 лет. То есть он провёл полноценный сезон на взрослом уровне сначала в 17 лет, а потом и в 18. Если учитывать все турниры до травмы, Гави отыграл 7784 минуты за 111 матчей (из них 89 – в основе). С другой стороны, травмы «крестов» – достаточно рандомные. Невозможно до конца проследить причины этого повреждения. Риск порвать «кресты» выше при недостаточно сильных мышцах бедра, плохой координации, неподходящих шипах, мокром и/или искусственном газоне. То есть нельзя однозначно утверждать, что травма Гави случилась из-за загруженности футболиста. Механика получения повреждения оказалась вполне типичной – нога идёт в одну сторону, а корпус разворачивается в другую.

Вот что рассказал «Чемпионату», пожалуй, самый известный футбольный врач в нашей стране Эдуард Безуглов, который сейчас возглавляет медицинский департамент ЦСКА, до этого находился на аналогичной должности в «Локомотиве» и «Анжи», а так же был главным врачом сборной России до августа 2021 года.

Эдуард Безуглов глава медицинского департамента ЦСКА «Средний возраст разрывов передней крестообразной связки среди профессиональных футболистов – 25 лет. Но рвут и совсем молодые ребята, и совсем взрослые. Насчёт влияния большого количества игр на такие травмы – вопрос точно спорный. Ребят, которые играют в таком количестве, в таком юном возрасте и на таком уровне, лишь единицы. Пока ещё просто нет никакой статистики на этот счёт. А на разрыв «крестов» влияет множество факторов, включая генетические»

После случившегося полузащитника поддержали не только в «Барселоне», но и, например, игроки «Реала» – Дани Карвахаль и Хоселу. «Соперники и коллеги, но прежде всего люди. Ты вернёшься сильнее, друг. Удачи, Гави», – написал Карвахаль у себя в соцсетях. Тем временем каталонцам придётся искать замену для основного футболиста. Полузащитник был железным игроком стартового состава – выходил на поле в 12 из 13 туров Ла Лиги. Из полевых больше минут на поле провёл только Илкай Гюндоган. При этом нужно понимать, что у Гави была особая роль в команде, однако, по сути, не было позиции.

Несмотря на возраст и габариты, полузащитник был ключевым звеном при отборе. Во время контрпрессинга он «телепортировался» по полю и накрывал соперника. Отсюда и статистика фолов. Гави – с отрывом лидирует в «Барселоне» по этому показателю. И в этом, и в прошлом сезонах остаётся в топ-3 по фолам среди всех футболистов Ла Лиги. Однако какой-то стабильной позиции на поле у него нет. Он выходил и в центре, и на флангах, и оставался в опорной зоне. Именно поэтому сложно сказать, кто именно будет прямой заменой.

Тут важно, что как раз в это окно для сборных восстановился де Йонг. Френки – абсолютно другой футболист по характеристикам и больше отвечает за то, как ходит мяч. Наверняка голландец вернётся в основу, но функции Гави будут распределены, скорее, между всей командой. Хотя едва ли главного тренера устраивает такое положение дел. Мы можем это понять в том числе по новостям, которые появляются. Есть информация, что «Барселона» планирует взять Джовани Ло Чельсо уже этой зимой. Аргентинец даже в обескровленном «Тоттенхэме» ни разу не вышел в основе в этом сезоне АПЛ. У «Барселоны» есть финансовые ограничения, но в случае с Ло Чельсо речь идёт об аренде. Кроме того, клубу должна помочь компенсационная выплата от ФИФА. Она может составить, по информации Mundo Deportivo, от € 3 млн до 4,3 млн.