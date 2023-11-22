Все 20 сборных, вышедших на Евро-2024 через квалификацию. Итоги последнего дня отбора

Сегодня закончился отборочный этап чемпионата Евро-2024 в Германии. Стала известна последняя сборная, вышедшая на турнир через квалификацию – ей стала Хорватия.

Это случилось благодаря успеху команды Златко Далича над Арменией (1:0). Единственный мяч ещё в первом тайме забил Анте Будимир. Если бы хорваты потеряли очки, а Уэльс в параллельной встрече удержал победу над Турцией (1:1), то медалисты последних двух чемпионатов мира пролетели бы мимо чемпионата Европы! Но сенсации не случилось.

Из интересного: Нидерланды завалили шесть голов Гибралтару, хет-трик оформил Калвин Стенгс. А Франция на выезде чуть не проиграла Греции, которая хоть и потеряла шансы на второе место (проиграли голландцам обе встречи – 0:3, 0:1), но зато изрядно потрепала нервы вице-чемпиону мира. Но греки особо не расстраиваются – у них есть возможность поехать на Евро через плей-офф Лиги наций.

Все 20 сборных, отобравшихся на Евро-2024 через квалификацию

Группа А — Испания и Шотландия

Группа В — Франция и Нидерланды

Группа С — Англия и Италия

Группа D — Турция и Хорватия

Группа Е — Албания и Чехия

Группа F — Бельгия и Австрия

Группа G — Венгрия и Сербия

Группа H — Дания и Словения

Группа I — Румыния и Швейцария

Группа J — Португалия и Словакия

21-й по счёту участницей чемпионата Европы будет Германия – как страна-хозяйка. А ещё 12 команд разыграют три последние путёвки через плей-офф Лиги наций.