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Хорватия обыграла Армению и вышла на Евро-2024, кто ещё квалифицировался, список всех сборных, таблицы групп

Все 20 сборных, вышедших на Евро-2024 через квалификацию. Итоги последнего дня отбора
Константин Кринский
Все 20 сборных, вышедших на Евро-2024
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Уэльсу наверняка очень грустно!

Сегодня закончился отборочный этап чемпионата Евро-2024 в Германии. Стала известна последняя сборная, вышедшая на турнир через квалификацию – ей стала Хорватия.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 0
Армения
1:0 Будимир – 43'    
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Уэльс
Окончен
1 : 1
Турция
1:0 Н. Уильямс – 7'     1:1 Языджи – 70'    

Это случилось благодаря успеху команды Златко Далича над Арменией (1:0). Единственный мяч ещё в первом тайме забил Анте Будимир. Если бы хорваты потеряли очки, а Уэльс в параллельной встрече удержал победу над Турцией (1:1), то медалисты последних двух чемпионатов мира пролетели бы мимо чемпионата Европы! Но сенсации не случилось.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Гибралтар
Окончен
0 : 6
Нидерланды
0:1 Стенгс – 10'     0:2 Виффер – 23'     0:3 Копмейнерс – 38'     0:4 Стенгс – 50'     0:5 Стенгс – 62'     0:6 Гакпо – 81'    
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Греция
Окончен
2 : 2
Франция
0:1 Коло Муани – 42'     1:1 Бакасетас – 56'     2:1 Иоаннидис – 61'     2:2 Фофана – 74'    

Из интересного: Нидерланды завалили шесть голов Гибралтару, хет-трик оформил Калвин Стенгс. А Франция на выезде чуть не проиграла Греции, которая хоть и потеряла шансы на второе место (проиграли голландцам обе встречи – 0:3, 0:1), но зато изрядно потрепала нервы вице-чемпиону мира. Но греки особо не расстраиваются – у них есть возможность поехать на Евро через плей-офф Лиги наций.

Все 20 сборных, отобравшихся на Евро-2024 через квалификацию

Группа А — Испания и Шотландия

Группа В — Франция и Нидерланды

Группа С — Англия и Италия

Группа D — Турция и Хорватия

Группа Е — Албания и Чехия

Группа F — Бельгия и Австрия

Группа G — Венгрия и Сербия

Группа H — Дания и Словения

Группа I — Румыния и Швейцария

Группа J — Португалия и Словакия

21-й по счёту участницей чемпионата Европы будет Германия – как страна-хозяйка. А ещё 12 команд разыграют три последние путёвки через плей-офф Лиги наций.

  • Плей-офф Пути А: Польша, Эстония, Уэльс или Финляндия/Исландия/Украина (зависит от жеребьёвки)
  • Плей-офф Пути В: Израиль, Босния и Герцеговина, или Финляндия/Украина (зависит от жеребьёвки)
  • Плей-офф Пути С: Казахстан, Греция, Грузия или Люксембург
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