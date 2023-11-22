Все 20 сборных, вышедших на Евро-2024 через квалификацию. Итоги последнего дня отбора

Сегодня закончился отборочный этап чемпионата Евро-2024 в Германии. Стала известна последняя сборная, вышедшая на турнир через квалификацию – ей стала Хорватия.
Это случилось благодаря успеху команды Златко Далича над Арменией (1:0). Единственный мяч ещё в первом тайме забил Анте Будимир. Если бы хорваты потеряли очки, а Уэльс в параллельной встрече удержал победу над Турцией (1:1), то медалисты последних двух чемпионатов мира пролетели бы мимо чемпионата Европы! Но сенсации не случилось.
Из интересного: Нидерланды завалили шесть голов Гибралтару, хет-трик оформил Калвин Стенгс. А Франция на выезде чуть не проиграла Греции, которая хоть и потеряла шансы на второе место (проиграли голландцам обе встречи – 0:3, 0:1), но зато изрядно потрепала нервы вице-чемпиону мира. Но греки особо не расстраиваются – у них есть возможность поехать на Евро через плей-офф Лиги наций.
Все 20 сборных, отобравшихся на Евро-2024 через квалификацию
Группа А — Испания и Шотландия
Группа В — Франция и Нидерланды
Группа С — Англия и Италия
Группа D — Турция и Хорватия
Группа Е — Албания и Чехия
Группа F — Бельгия и Австрия
Группа G — Венгрия и Сербия
Группа H — Дания и Словения
Группа I — Румыния и Швейцария
Группа J — Португалия и Словакия
21-й по счёту участницей чемпионата Европы будет Германия – как страна-хозяйка. А ещё 12 команд разыграют три последние путёвки через плей-офф Лиги наций.
- Плей-офф Пути А: Польша, Эстония, Уэльс или Финляндия/Исландия/Украина (зависит от жеребьёвки)
- Плей-офф Пути В: Израиль, Босния и Герцеговина, или Финляндия/Украина (зависит от жеребьёвки)
- Плей-офф Пути С: Казахстан, Греция, Грузия или Люксембург
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