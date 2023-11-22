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Евро-2024, какие сборные удивили в отборе: Казахстан, Молдавия, Люксембург, Албания, Словения

Сборные, удивившие в отборе Евро-2024. Какое место в рейтинге займёт Казахстан?
Кирилл Закатченко
Сборные, удивившие в отборе Евро-2024
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Отобрали пять национальных команд. Две из них точно поедут на чемпионат Европы.

Завершён отборочный цикл Евро-2024. В финальной стадии примут участие 24 сборные, 21 путёвка уже разыграна. Три оставшихся места определят по итогам плей-офф Лиги наций. А какие сборные удивили по итогам отборочного цикла? Мы отобрали пять команд, чей итоговый результат, по мнению редакции (да и ваших комментариев) оказался выше ожиданий.

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Рейтинг: пять сборных, удививших в отборе Евро-2024
Сборная Люксембурга
Фото: GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС
1 место

Сборная Люксембурга

Чтобы осознать прогресс карликовой сборной, обратимся к статистике. В отборе Евро-2020 Люксембург набрал четыре очка, в отборе Евро-2016 — четыре, в отборе Евро-2012 — четыре, в отборе Евро-2008 — три. То есть за четыре предыдущих кампании 15 очков. За один отборочный цикл Евро-2024 Люксембург набрал 17 (!) очков. Да, сборная пока совсем не готова соперничать с Португалией (0:6 и 0:9), но зато она рубилась со всеми остальными соперниками.

В восьми других матчах Люксембург потерпел одно поражение и пропустил всего четыре мяча. Команда дважды обыграла Боснию (2:0 и 4:1), также набрала четыре очка с Исландией (3:1 и 1:1). Боснийцы в 2014 году ездили на чемпионат мира, а исландцы — на Евро-2016 (дошли до 1/4 финала) и ЧМ-2018. При этом Люксембург ещё сохраняет шансы на поездку на Евро-2024. Для этого нужно одержать две победы в плей-офф Лиги наций. Нереально? Но разве кто-то думал, что Люксембург наберёт 17 очков в отборе?

Сборная Молдавии
Фото: fmf.md
2 место

Сборная Молдавии

Ещё одна (как и Албания) сборная, которая представляла группу E. Молдавия стартовала в отборе так себе — домашняя ничья с Фарерскими островами (1:1). На что вообще можно рассчитывать, если ты не обыгрываешь на своём поле аутсайдера? Но были сделаны правильные выводы. Особенно с молдавской сборной намучились поляки. Дома Молдавия «горела» 0:2 к 34-й минуте. Наверняка те, кто в этот момент выключили трансляцию, потом пожалели о своём поступке. Хозяева перевернули игру после перерыва и отгрузили «трёшку».

А потом Молдавия потрепала соперника в Варшаве. На этот раз не победила, но снова отобрала очки — 1:1. В итоге перед заключительным туром квалификации Молдавия всё ещё претендовала на Евро-2024. Правда, последний матч откровенно завалила. Пока она ещё не в состоянии конкурировать с чехами — поражение со счётом 0:3. Но за отборочную кампанию команда Сергея Клещенко заслужила высокую оценку.

Сборная Казахстана
Фото: kff.kz
3 место

Сборная Казахстана

Российский тренер Магомед Адиев слепил вполне боеспособную банду. Казахстан до последнего претендовал на путёвку в Германию, однако всё испортила словенская сборная. Команда набрала 18 очков, но заняла только четвёртое место в группе. Для сравнения: в отборе Евро-2020 у Казахстана было 10 очков, а в отборе Евро-2016 — пять. В этом цикле несколько раз проявили волевые качества. К примеру, Казахстан превратил 0:2 в 3:2 во встрече с Данией, а потом затащил тяжелейшую игру с финнами (2:1), забив два мяча в концовке.

Сборная Казахстана ни разу не играла на чемпионате Европы. Получить путёвку через группу отборочного цикла снова не получилось, но команда заслуживает только похвалы. Впрочем, у Казахстана по-прежнему остаются шансы на место в финальной стадии Евро-2024. В марте команда примет участие в плей-офф Лиги наций Пути С. Сначала казахстанцы сыграют с Грецией (на выезде), а в случае победы встретятся с победителем пары Грузия — Люксембург.

Сборная Албании
Фото: Tullio Puglia/Getty Images
4 место

Сборная Албании

Да, албанцы уже ездили на чемпионат Европы. Это было в 2016 году, и тогда команда даже одержала одну победу на групповой стадии. Но на этот раз Албания попала в серьёзную компанию с Польшей и Чехией. Казалось, команда Силвиньо может рассчитывать только на третье место в отборочной группе. А что в итоге? Первая строчка и досрочный выход на Евро. А ведь Албания неудачно стартовала в квалификации — с поражения в гостевом матче с Польшей (0:1).

После этого балканская команда выдала серию из семи матчей с набранными очками. В заключительном туре албанцы неожиданно не обыграли скромные Фарерские острова (0:0), но к тому моменту они решили все вопросы. Особенно впечатлила игра Албании на своём поле: четыре матча, 10 очков, ни одного пропущенного мяча. От них получили и чехи, и поляки. Первых албанцы разгромили (3:0), а вторых обыграли чуть скромнее (2:0). Очень интересно, что теперь Албания покажет на Евро.

Сборная Словении
Фото: nzs.si
5 место

Сборная Словении

Возможно, для кого-то успешное выступление словенской сборной не стало сюрпризом. Но когда она в последний раз играла на Евро? В 2000 году! То есть команда не отобралась даже на Евро-2016 и Евро-2020, когда число участников увеличили до 24. Да и на чемпионаты мира словенцы не попадали с 2010 года, о чём лишний раз вспоминать не хочется. 13 лет назад команда поехала на ЧМ под руководством Матьяжа Кека. Теперь он повезёт сборную на Евро в Германию.

Словенцы лихо прошли отборочный цикл. Семь побед в 10 турах, 22 очка, второе место в группе. Они набрали столько же очков, что и датчане, но уступили сопернику по дополнительным показателям. Группа была непростой. Финны и датчане играли на прошлом Евро, а Казахстан стал одним из главных открытий квалификации. Словения решила все вопросы только в заключительном туре, но со своей задачей справилась. Теперь она сыграет на континентальном первенстве впервые за 24 года.

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