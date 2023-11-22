Сборные, удивившие в отборе Евро-2024. Какое место в рейтинге займёт Казахстан?

Завершён отборочный цикл Евро-2024. В финальной стадии примут участие 24 сборные, 21 путёвка уже разыграна. Три оставшихся места определят по итогам плей-офф Лиги наций. А какие сборные удивили по итогам отборочного цикла? Мы отобрали пять команд, чей итоговый результат, по мнению редакции (да и ваших комментариев) оказался выше ожиданий.

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