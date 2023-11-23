«Уйти из «Спартака» — мой выбор». Ещё одно открытие осени в «Крыльях Советов»

Один из братьев Шитовых уже забивает в РПЛ и даже обратил на себя внимание Карпина.

«Крылья Советов» в последние годы богаты молодыми талантами. Один из таких в этом сезоне — Владислав Шитов. Летом 2023-го нападающий окончательно ушёл из «Спартака», так и не получив серьёзного шанса в родном клубе. В интервью «Чемпионату» Владислав рассказал об амбициях «Крыльев», постоянной критике красно-белых, брате-близнеце и усталости от гегемонии «Зенита».

«Крылья» могли быть выше в таблице и не делить место с ЦСКА и «Динамо»

— «Крылья Советов» закончили первый круг РПЛ на четвёртом месте. Довольны результатом?

— После предыдущего сезона было бы странно не быть довольным текущим местом, но всегда хочется большего. «Крылья» могли набирать больше очков и сейчас не делить места с ЦСКА и «Динамо», а быть третьими с отрывом.

— Прошлый сезон команда закончила 12-й. Такое высокое место сейчас — приятное удивление?

— Не назвал бы это удивлением, потому что мы и в том сезоне показывали хорошую игру, но не забивали свои моменты, хотя их было столько же. А в этом году всё стало залетать, поэтому «Крылья» на первом месте по числу голов.

— Чем ещё можно объяснить такой скачок в результате?

— Команда ещё больше сыгралась, футболисты притёрлись друг к другу. В летнее трансферное окно мы никого не потеряли, поэтому наш состав можно назвать сыгранным.

— Рад, что команде наконец-то удалось сохранить состав на сезон?

— Это скорее тренерский вопрос. Но я доволен, что состав пополнил Салтыков и у него всё получается. Ну и не может не радовать, что команда стала больше забивать.

— У «Крыльев» молодой состав — всего двоим игрокам за 30. Это плюс или минус для команды?

— Это даже на пользу тому футболу, который ставит Осинькин. Все молодые пацаны бегут, выносливости хватает на долгое время. Нам нужно поддерживать хороший темп в игре.

— Но всё же каждой команде нужен лидер. Кто подходит под это определение в «Крыльях Советов»?

— Действительно, такого яркого лидера и нет. Вся команда играет друг за друга, но всегда на поле есть капитан — он и является лидером.

Владислав Шитов в «Крыльях Советов» Фото: pfcks.ru

«Писарский забил два мяча, а теперь ходит довольный и кушает семечки»

— В этом сезоне ты забил уже больше, чем в прошлом. Ощущаешь собственный прогресс?

— Да, я это ощущаю, но даже не из-за голов, потому что и в том сезоне были моменты, просто я их не реализовывал. Я прибавил в плане понимания игры. В этом мне помог Игорь Витальевич.

— Что именно объяснил Осинькин?

— Он дал понимание, как более продуктивно играть в атаке, но стало получаться так же отрабатывать и в защите. Игорь Витальевич подсказывает и хочет, чтобы на каждой тренировке задания выполнялись идеально.

— Расскажи о конкуренции с Писарским. Как он реагировал на безголевую серию?

— Вот в последних турах смог дважды отличиться. Теперь ходит довольный, кушает семечки, ха-ха. У нас с ним рабочая конкуренция, мы с Владимиром в хороших отношениях. Доказываем всё через тренировки.

— Сейчас в лиге достаточно ярких молодых футболистов. Сравниваешь с ними своё развитие?

— Я смотрю матчи РПЛ и наблюдаю за ними. Рад, что у тех футболистов, с кем мы играли вместе в клубе или в сборной, хорошо получается. Но не соревнуюсь ни с кем, всё-таки они из других команд.

— Кто из ровесников больше всех импонирует игрой в РПЛ?

— Все, кто мне нравятся, играют в «Крыльях Советов». А больше всего поражает Никита Салтыков. Он много забивает и отдаёт передачи. У него хватает спортивной наглости — никогда не уберёт ноги, будет идти до конца.

Владислав Шитов в «Крыльях Советов» Фото: pfcks.ru

«Понимание футбола у Карпина и Осинькина различаются»

— В сентябре ты был в сборной у Карпина. Какие впечатления остались?

— Я получил очень хороший опыт и в тренировочном процессе, и в игре, потому что понимание игры у тренера в сборной и в клубе сильно отличаются. Различия и в тактике с прессингом.

— Карпин много взаимодействовал со вторым составом?

— У нас даже были теории. Валерий Георгиевич присутствовал во время тренировок и полностью руководил процессом. Но мы мало лично контактировали, чтобы сделать какие-то выводы о нём. Во время тренировок очень интересно слушать, что Карпин говорит — это помогает в игре.

— Тогда было вызвано аж 49 футболистов. Как происходила работа в таком режиме?

— Не возникало никаких трудностей, потому что было два состава. С первым мы пересекались только на базе. В общем, были как две отдельные команды.

— Рассчитываешь на попадание в основную сборную в ближайшем будущем?

— Конечно, хочется играть и представлять страну в сборной, но мне пока рано об этом думать. Сначала надо закрепиться в основном составе «Крыльев Советов» и показывать свою состоятельность.

«Если предоставится возможность играть за «Спартак», я вряд ли смогу отказаться»

— В октябре ты забил «Спартаку», но не праздновал гол из уважения к клубу. Какие чувства остались к команде?

— Я в 12 лет пришёл в академию «Спартака» и больше благодарен именно ей за своё футбольное образование. Очень скучаю по временам «Спартака-2», потому что в основном составе был не так много времени. Гол «Спартаку» не стал праздновать, считаю это нормальным. Думаю, все всё поняли.

— Некоторые футболисты держат обиду на команду, в которой не дали шанс. У тебя не так?

— У меня не может быть обиды, потому что уйти из «Спартака» — мой выбор. Я хотел попробовать свои силы в другой команде, нежели ждать шансы в «Спартаке».

— Ты ушёл из «Спартака», потому что понимал, что игрового времени не будет?

— Я поговорил с главным тренером и игроками «Крыльев Советов», и мы приняли совместное решение, что стоит остаться и продолжать играть в Самаре, потому что это идеальная команда для молодого игрока.

Владислав Шитов в «Спартаке» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Это был всё-таки правильный шаг?

— На данном этапе можно говорить, что это был правильный выбор, но не могу загадывать, что будет дальше.

— Кажется, что «Спартак» всегда под давлением. Его обсуждают и критикуют. Ты понимал уже тогда, что нельзя ошибаться и говорить лишнего?

— Я не чувствовал на себе давления, потому что мало играл — пару раз за основную команду. Но понятно, что «Спартак» — народная команда, у неё очень большая аудитория, которая любит клуб и пристально следит за ним. Футболисты, которые туда переходят, должны понимать, что любое поражение просто так не пройдёт.

— Это происходит, потому что «Спартак» — самый популярный клуб или у клуба болельщики другие?

— Болельщики «Спартака» так же, как и самарские любители футбола, отличаются от тех, кто поддерживает другие клубы. Они очень преданные, поэтому и близко принимают к сердцу любую неудачу.

— Что самое главное ты запомнил о «Спартаке»?

— Всё из того времени вспоминаю с теплотой. Даже дебют в матче с «Сочи», который мы проиграли 0:3. Особенно помню выступления за «Спартак-2». Команда долго не могла занять хорошее место, но под закрытие мы смогли сделать это.

— Хотел бы снова сыграть за родной клуб?

— Всё идёт своим чередом, но, если мне когда-то представится возможность играть за «Спартак», я вряд ли смогу отказаться.

Братья Шитовы в «Спартаке» Фото: spartak.com

«Хотелось бы с братом быть новыми Миранчуками в российском футболе»

— Твой брат-близнец Виталий принадлежит «Спартаку», но играет за «Тюмень». Какие у него шансы заиграть у Абаскаля?

— «Тюмень» сейчас лидирует в Первой лиге, а брат там себя хорошо показывает. Надеюсь, у него получится закрепиться в «Спартаке» и играть там.

— Может ли у братьев быть соревнование между собой?

— Это только шутки, которые всегда были и будут. Я шучу над его голами, потому что раньше он за сезон максимум один забивал, а в этом году — уже целых три, ха-ха. А он смеётся надо мной, потому что я не могу забить нормальный мяч — только в пустые или с добивания. А так нам нечего соревноваться, потому что мы играем на разных позициях.

— Хотели бы стать новыми братьями-близнецами, как Миранчуки или Березуцкие, с которыми ассоциируется российский футбол?

— Достичь такого будет очень трудно, но, конечно, хочется. За этим мы и пришли в футбол.

«Пусть уже любой другой клуб станет чемпионом, кроме «Зенита»

— Ты сказал, что пора прервать гегемонию «Зенита». Футболистов раздражает, когда один клуб всё выигрывает?

— Какого-то раздражения или неприязни нет, но уже хочется, чтобы другая команда была выше «Зенита». Если не брать «Крылья», то пусть уже любой другой станет чемпионом, кроме «Зенита».

— В списке тех, кто может это сделать, есть «Крылья Советов»?

— Мы, конечно, будем бороться в каждом матче и пытаться, но пока это невозможно. Нужно трезво смотреть на ситуацию: шансов у «Крыльев» на чемпионство не очень много.

— Лучший результат «Крыльев» в истории — третье место в 2004 году. В этом сезоне реально повторить?

— Почему бы не попробовать это сделать, раз мы идём так высоко. Честно, чувствуется, что можно это сделать, потому что у нас идёт игра на поле, часто всё складывается в нашу пользу. Повторить в этом сезоне лучшее достижение «Крыльев Советов» вполне реально.

— Скоро зимний перерыв. Это на пользу «Крыльям»? Чувствуется, что нужно отдохнуть команде?

— Сложно сказать, это будет видно как раз после перерыва. Такая большая пауза может и во вред пойти, но у нас есть тренерский штаб, который не позволит расслабиться футболистам и растерять форму.

— Как отдыхают молодые футболисты во время таких пауз?

— Новый год буду встречать в кругу семьи, потому что у нас так принято, а потом можно и с друзьями провести время. Но отдых у меня более семейный. Я даже не летал пока в отпуске в жаркие страны.