«Я думала, он собирается меня убить». «Оренбург» хочет подписать арестованного игрока

Зимнее трансферное окно в РПЛ приближается, и новости с рынка становятся всё горячее. В чемпионате России может появиться ещё один игрок, имеющий проблемы с законом. Таких в нашем футболе в 2023 году было уже несколько – Квинси Промес, Рай Влут, Амаду Думбуя…

Как сообщил журналист Сесар Луис Мерло, «Оренбург» ведёт переговоры с вингером «Коло-Коло» Хорди Томпсоном. Согласно источнику, российский клуб и эквадорский «Эмелек» готовы арендовать 19-летнего игрока с правом выкупа. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил информацию об интересе к этому футболисту.

«Оренбург» уже не единожды доказывал, что умеет находить классных, талантливых игроков в Южной Америке. Заметными фигурами в РПЛ стали Лукас Вера, Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин, Матиас Перес. Томпсон, правда, чилиец, а не аргентинец, но и в данном случае речь идёт об игроке из футбольной страны и серьёзного клуба. «Коло-Коло» – самая титулованная команда Чили, 33-кратный чемпион и действующий обладатель золотых медалей. Томпсон – воспитанник клуба, игрок молодёжной сборной.

Хорди невысок (его рост, по разным данным, всего 164-165 см), но компенсирует скромные физические качества техникой, резкостью, обводками и креативностью. Одарённый левша выступает, как правило, на позиции правого вингера, тем не менее может действовать и слева, и вторым форвардом. За «Коло-Коло» молодой футболист сыграл пока всего 32 матча (в стартовом составе – 17), в которых забил шесть мячей и сделал две голевые передачи. Местные журналисты прозвали его Драгоценный Ребёнок. Однако, как выяснилось, этот малыш представляет некоторую опасность для общества, по крайней мере, для собственного окружения.

Томпсон обвинён в попытке убийства и неуважении к суду. По этой причине он хочет уехать из Чили, рассматривает предложения от зарубежных клубов. У Хорди большие проблемы с его теперь уже бывшей подругой Камилой Сепульведой.

Сложная история взаимоотношения этой пары освещалась чилийскими СМИ с марта этого года. Сначала в соцсетях появилось видео из ночного клуба, на котором было видно, как Хорди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нападает на Камилу и её подругу Исидору Гарсию. Девушка подала заявление в полицию на своего сожителя – как оказалось, третье с января. Два предыдущих были отозваны. Она показала синяки и ссадины после конфликта с Томпсоном, а также СМС-сообщения с его угрозами.

Вингера отстранили от работы с первой командой, но в апреле вернули обратно. Однако вскоре появилось новое видео с физической и психологической агрессией со стороны Хорди в адрес Камилы. Футболиста забрали в полицию, открыли дело о домашнем насилии. Состоялся суд. Томпсону запретили приближаться к Сепульведе и её подруге, он вынужден был заплатить штраф в размере 2,2 млн чилийских песо (чуть более € 2 тыс.). Хорди сообщили, что если в течение года он не нарушит предписание суда, то дело будет закрыто.

Кроме того, суд решил, что Томпсон нуждается в обследовании и лечении, чтобы научиться управлять гневом. Клуб отправил своего воспитанника к психологу. Камила, раскрывая детали конфликта, признавалась: «Он сказал, я виновата, что ему кричали с трибун неприятные вещи, что его обвиняли во всём. Это переросло в ссору, в ходе которой он ударил меня вилкой. Он сжал мои руки, толкнул меня… и сломал мой мобильный телефон».

Хорди Томпсон со своей девушкой Фото: Из личного архива футболиста

Тем не менее уже в июне Хорди и Камилу снова увидели вместе в казино. Томпсон продолжал выступать за «Коло-Коло», и пара объявила о воссоединении. Шуму не было до ноября, а потом случилась история, после которой девушка окончательно ушла от футболиста.

В начале этого месяца Томпсона снова арестовали после заявления Сепульведы. На сей раз, по словам девушки, всё было ещё страшнее. Хорди едва не задушил Камилу из-за ревности, кричал, что ненавидит её.

«Я искренно благодарю бога за то, что я жива, – рассказала Сепульведа. – Вчера, пока он душил меня, я не могла дышать, и единственное, о чём думала, это то, что он собирается меня убить. Мне пришлось ждать, пока он уснёт, иначе я не могла выйти из квартиры».

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Полиция обнаружила Томпсона спящим в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Игрока опять отстранили от тренировок с «Коло-Коло», его снова ждал суд. Хорди были предъявлены обвинения, о которых говорилось выше, его арестовали на 45 дней. Впрочем, вскоре меру наказания заменили на домашний арест. В футбол вингер не играет уже почти полтора месяца.

Сможет ли Томпсон измениться как личность после переезда в Россию?