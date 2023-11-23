Очень насыщенное 24 ноября: Аргентина — Бразилия в 1/4 финала юношеского ЧМ, наши в НХЛ, Роналду в погоне за голами и многое другое!

10 топ-матчей пятницы: битва ЦСКА и «Зенита» за титул, Головин против «ПСЖ» и вечерний Ови

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⚽️ 11:30: Испания — Германия, ЧМ-2023 U17, 1/4 финала

Интрига: встреча двух топ-сборных Европы

Испания и Германия – одни из главных фаворитов чемпионата мира до 17 лет. Жеребьёвка сводит их уже в четвертьфинале турнира. Обе сборные уверенно прошли групповой этап, заняв первое место. А в 1/8 финала Испания обыграла Японию (2:1), а Германия разобралась с США (3:2). Интересно, что испанцы и немцы ни разу не выигрывали юношеский ЧМ. Одна из команд приблизится к первому золоту в истории.

⚽️ 15:00: Аргентина — Бразилия, ЧМ-2023 U17, 1/4 финала

Интрига: главное южноамериканское противостояние в плей-офф ЧМ

Бразилия – действующий чемпион мира до 17 лет. Всего на их счету четыре золота в истории (больше только у Нигерии – пять). Бразильцы рассчитывают сравняться по количеству трофеев с нигерийцами. Но впереди – сложнейшее испытание. Бразилии предстоит сыграть классический матч с Аргентиной. Обе сборные начали турнир с поражений на групповом этапе, но затем одержали три победы подряд. Команды разогнались по ходу ЧМ, поэтому в очной игре ожидается крутая битва. Интересно, что аргентинцы ни разу не выходили даже в финал чемпионата мира U17. Почему бы не обыграть Бразилию, не лишить её статуса чемпиона и не выйти в решающий матч сейчас?

🏆 ⚽️ 17:00: ЦСКА — «Зенит», Суперлига (ж), второй этап, 5-й тур

Интрига: «золотой» матч в последнем туре женской Суперлиги!

Когда в вашей любимой лиге чемпион определялся в последнем туре, да еще и в очном противостоянии? Сегодня можно увидеть развязку сезона – ЦСКА и «Зенит» выберут обладателя золотых медалей. У команд одинаковое количество очков, но по личным встречам впереди петербурженки, поэтому гостям будет достаточно ничьей. А хозяевам для чемпионства нужна только победа.

🏒 19:10: «Динамо» Мн — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 ноября 2023, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: закончат ли армейцы выезд на победной ноте?

Выездная серия складывается не так уж плохо для действующих чемпионов с точки зрения результата. В принципиальном противостоянии со СКА выиграть не удалось, зато добыты трудовые победы над «Сочи» и «Северсталью». Последняя остановка перед возвращением в Москву – Минск. «Динамо» — традиционно удобный соперник для ЦСКА, получится ли подтвердить это правило?

⚽️ 21:00: «Аль Наср» — «Аль-Охдуд», Про-Лига, 14-й тур

Интрига: «Аль-Наср» Роналду приблизится к команде Малкома и Неймара?

«Аль-Наср» после двух поражений на старте чемпионата одержал 10 побед в 11 матчах. Команда Криштиану Роналду занимает второе место в таблице саудовской лиги, на четыре очка отставая от лидера – «Аль-Хиляля». Приблизиться к первой строчке «Аль-Наср» может по итогам домашней встречи с «Аль-Охдудом», занимающим 16-е место в таблице. Кстати, Роналду – лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии. На его счету 13 голов в 12 встречах. Увеличит легендарный португалец свой бомбардирский счёт?

🏒 21:00: «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: долго ли будет молчать Панарин?

«Филадельфия» неожиданно круто разыгралась и до поражения от «Айлендерс» успела выдать свою лучшую серию с сезона-2019/2020 – пять побед подряд. Но и «Рейнджерс» — одна из лучших команд лиги на данный момент, которая практически не проигрывает. Последняя победа добыта, что нехарактерно, без участия Артемия Панарина, который после 15 матчей в очках со старта сезона молчит уже две игры. Но очень сомнительно, что эта пауза затянется слишком надолго.

⚽️ 22:30: «Кёльн» — «Бавария», Бундеслига, 12-й тур

Интрига: Кейн продолжит уничтожение Бундеслиги?

«Бавария» набрала мощный ход в Бундеслиге. Да, мюнхенцы не лидируют, но в последних пяти встречах неизменно побеждают. Да и всего за 11 туров у «Баварии» девять побед при двух ничьих. А самое интересное – бомбардирские свершения Гарри Кейна. Англичанин забил уже 17 голов в чемпионате Германии! Продолжит англичанин ставить рекорды во встрече с «Кёльном»? Хороший соперник, чтобы забить парочку мячей. Символизма встрече добавляет то, что «Бавария» в 34-м туре прошлого сезона вырвала чемпионство, обыграв «Кёльн» в гостях – 2:1.

🏀 22:30: «Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 24 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли «Мэджик» продлить свою победную серию до шести матчей?

«Орландо» после победы в матче с действующим чемпионом «Денвером» вышел на второе место в Восточной конференции, тогда как три предыдущих сезона даже близко не подбирался к зоне плей-ин. «Бостон», в свою очередь, постепенно убеждает нас в том, что он является чуть ли не главным претендентом на заветный чемпионский титул, уверенно обыгрывая своих конкурентов и занимая первое место в Восточной конференции с 12 победами при трёх поражениях. Предстоящий матч — отличный экзамен для флоридской команды, а удобное вечернее время для просмотра может порадовать зрителей вдвойне.

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Монако», Лига 1, 13-й тур

Интрига: встреча Головина с Мбаппе

Один из самых крутых матчей в Европе состоится в Париже. «ПСЖ» на своём поле примет «Монако». Оба клуба идут в лидерах Лиги 1. «ПСЖ» занимает первое место, «Монако» — третий, отставая всего на три очка. В случае победы монегаски догоняют парижан в таблице. В текущем сезоне российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал настоящим лидером команды. Тем интереснее посмотреть, что он придумает против звёздной обороны «ПСЖ». Получится у Головина отметиться результативными действиями, а у «Монако» — остановить Мбаппе?

🏒 23:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Овечкин 1500-е очко в НХЛ?

Попытка номер два для капитана «Вашингтона» покорить вершину в 1500 очков в НХЛ. Весь хоккейный мир замер в ожидании большого юбилея, и это вполне может произойти уже в матче с «Эдмонтоном». На «Ойлерз» в этом году жалко смотреть – не идёт игра у Макдэвида с Драйзайтлем, и команда сразу рухнула вниз. Только две команды лиги пропускают больше шайб, а «Вашингтон» меньше трёх в последнее время не забрасывает и выглядит очень прилично, выиграв пять матчей кряду.