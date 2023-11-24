Кто разрывает за Узбекистан на чемпионате мира. Клубам РПЛ стоит присмотреться!

Уже вышли в четвертьфинал ЧМ U17, а в полуфинал могут попасть, даже не сыграв!

Мы видим подъём узбекского футбола: сборная повторила своё историческое достижение — вышла в четвертьфинал чемпионата мира до 17 лет. В 2011 году проиграли Уругваю 0:2, а сейчас могут, даже не сыграв, пройти дальше: соперник по полуфиналу – Франция — на грани дисквалификации: французы заиграли за команду игрока, который провел матчи Кубка Африки в составе Нигера. По правилам ФИФА, запрещено играть сразу за две сборные в одном турнире — Кубок Африки считается квалификационным турниром к ЧМ. Сборные Сенегала и Буркина-Фасо подали жалобы, решение примут в ближайшие часы.

На другом недавнем молодёжном чемпионате мира, сборная до 20 лет также провела сильный турнир и была близка к прорыву — всё к той же стадии четвертьфинала. Но уступила в равной борьбе Израилю, пропустив в самой концовке. Именно после этого турнира за узбекскими талантами выстроилась очередь — Абдукодир Хусанов уехал в «Ланс», а Аббосбек Файзуллаев выбрал ЦСКА и привлёк интерес наших клубов к узбекскому чемпионату.

Наверняка ситуация повторится и после текущего турнира.

Стартовали с 0:3, но вовремя собрались и вышли из группы

Группа у Узбекистана, на первый взгляд, была неплохой. Да, сильная сборная Испании, но что потом? Мали и Канада — с ними можно играть.

На деле же малийцы уже в 1-м туре прибили узбеков по полной: три безответных гола, 28 ударов против двух! И 60 на 40 по владению мячом. Так вышло, что сборная Мали — сенсация ещё поболее Узбекистана: капитана команды уже практически забрала «Барселона», а сборная громит всех — и Мексике в 1/8 финала аж пять оформили. Вся команда — акселераты, крупнее и быстрее соперников. Даже мастеровитая Испания еле победила, хотя бóльшую часть матча играла в большинстве.

После сокрушительного поражения нужно было побеждать Канаду. Узбекистан традиционно начал матч со ставкой на первые минуты. И она сработала: пара неплохих подходов и перекладина, а на 22-й минуте – гол. И ещё раз спустя пару минут. Канадцы не оправились от такого удара и ближе к концу матча пропустили третий.

Лазизбек Мирзаев капитан сборной Узбекистана U17 «Первая игра была очень тяжелой — вы сами видели Мали. В следующих двух играх проявили волю, следовали указаниям тренеров. Матч с Канадой был очень важен. Победа там стала основой для ничьей с Испанией».

После победы над Канадой нужно было добыть хотя бы ничью с Испанией, чтобы выйти из группы с третьего места. Немотивированный соперник выставил на игру далеко не самый сильный состав, но даже так у сборной Узбекистана возникли огромные проблемы — 0:2 к 20-й минуте. Испанцы банально думали быстрее и успевали комбинировать. Однако расслабленный соперник пропустил в самом конце тайма, а уже в начале второго второй лучший бомбардир турнира Амирбек Саидов сравнял счёт. Узбекистан вышел из группы с третьего места (четыре лучшие команды из шести, занявших третье место, получили путёвку в плей-офф – Узбекистан как раз стал четвёртым).

Узбекистан играет вторым номером и рассчитывает на быстрые контратаки

Игра этой сборной напоминает Узбекистан U20 на летнем ЧМ: активная оборона, динамичная центральная линия и фланговые контратаки. Команда U17 играет по схеме 4-2-3-1 и действует вторым номером. Важное отличие Узбекистана от других команд — трудолюбие и желание отрабатывать в обороне. Все готовы к борьбе и не играют просто на отбой. Важную роль в обороне играют даже крайние полузащитники: постоянно выдвигаются на фулбеков и не дают развивать атаки по флангам. Команда готова играть с мячом и нередко разыгрывает от ворот накоротке.

Контратака строится на быстрых вертикальных передачах, чаще низом. После отбора в центре игроки ищут или открывающегося за спины форварда Амирбека Саидова, или капитана Лазизбека Мирзаева — плеймейкера и крайнего полузащитника. Его роль немного схожа с той, что была у Аббосбека Файзуллаева в Узбекистане U20: он обладает прекрасным видением поля и дриблингом, цепляется за мяч на фланге и позволяет команде проводить атаки.

Лазизбек Мирзаев Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Мы хотим быть чемпионами»

Эту фразу произнес капитан сборной Узбекистана сразу после матча с Англией. Надо ли после такого матча прятать за скромными формулировками свои истинные амбиции? Команда не просто выбила англичан — сделала это по делу. Сработала и ставка на первые минуты, и оборона за весь матч не рассыпалась. Разве что только в моменте с пропущенным.

Лазизбек Мирзаев полностью посвящает себя делу и фанатеет от Криштиану Роналду. В этом матче он проявил ещё один ключевой навык — удар. Лазиз не просто классно бьёт, но и прекрасно исполняет стандарты: в матче с Канадой он попал в перекладину, а с Англией — забил победный гол. «Когда я подошел к мячу, представил миллионы наших зрителей и флаг. Я не могу описать это, всё произошло за секунды», — сказал он после матча.

В этом компоненте, кстати, можно опять провести параллель с Аббосбеком — тот тоже умеет исполнять. Например, на Кубке Азии в ворота Сирии.

Лазизбек Мирзаев капитан сборной Узбекистана U17 «Как капитан ты должен помогать своей команде в трудные времена. Должен быть сильным психологически. Всегда стараюсь делать это изо всех сил. Я мечтал забивать победные голы в таких больших матчах, как этот. Это потрясающе. Это большой этап, и я отдаю все силы в каждом матче для своих товарищей по команде. Чувствую себя очень позитивно».

«Я надеюсь сыграть с Роналду в «Аль-Насре»

А эти слова сказал ещё один герой сборной — главный бомбардир команды Амирбек Саидов. Обычная цель любого узбекского парня!

На турнире Амир реализует все моменты, что получает. Выход один на один с Канадой? Не вопрос. Добить мяч головой после сейва? Так забил Англии. Именно благодаря реализации Амирбека и даже игре на тоненького (два его гола чуть не отменили, но вмешался VAR) Узбекистан — на волне успеха.

Амир, равно как и большинство игроков сборной, ещё не добрался до игры за первую команду — играет за ташкентский «Бунёдкор» U18.

Амирбек Саидов игрок сборной Узбекистана U17 «Нет никаких секретов моих последних голов. У меня высокая мотивация. Мы участвуем в чемпионате мира. Играть в таком турнире мечтает каждый игрок. Я стремился забить два гола в матче с Испанией, но забил один.



Чтобы добиться такого результата, трудилась вся команда, хочу поблагодарить их. Каждый игрок может устать во время игры. Это нормально. Я готов бегать всю игру, если не получу травму».

Посвятил гол маме, страдающей от рака

Дилшод Абдуллаев забил второй мяч в ворота Саудовской Аравии на Кубке Азии до 17 лет и укрепил победу сборной, позволив пробиться на чемпионат мира. Но он сам мог и не поехать на турнир: портал Championat.asia сообщает, что защитник не хотел оставлять больную раком маму. Однако после разговоров всё-таки поехал.

Дилшод Абдуллаев Фото: Masashi Hara/Getty Images

Дилшод играет ключевую роль в оборонительных построениях, и благодаря пониманию игры занимает правильную позицию, и не отпускает оппонентов от себя. В матче с Канадой первый гол Узбекистана засчитали как автогол, но перед касанием защитника соперника было ещё одно небольшое подправление — Дилшода Абдуллаева. Этот гол, как и все свои победы, он посвятил маме.