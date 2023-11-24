«Галицкий швырнул бутсу и закричал: «Что за игра!» Где сейчас Вандерсон-1 из «Краснодара»

За 15 лет существования «Краснодара» в клубе побывали два Вандерсона. Оба — бразильцы, нападающие. Более глубокий след в истории оставил первый. Теперь Вандерсон Ду Карму дистанционно болеет за свой первый российский клуб. «Чемпионат» разыскал лучшего бомбардира «быков» в сезонах 2012/2013 и 2013/2014 и расспросил о российском приключении и жизни после карьеры.

«Хочу сказать России спасибо за всё»

— В России о тебе остались хорошие воспоминания. А ты за российским футболом следишь?

— Я помню все хорошие моменты, связанные с Россией. Я люблю Россию! Внимательно слежу за «Краснодаром». Сейчас команда очень достойно выступает в чемпионате и, может быть, даже выиграет титул в этом сезоне. Я на это надеюсь!

— Какое осталось самое яркое воспоминание о нашей стране?

– Это мой старт в России. Я пришёл в «Краснодар», «Зенит» подписал Халка. Была очень атмосферная лига. Я забил много голов, был лучшим нападающим в клуба. А ещё стал автором первого хет-трика в истории «Краснодара» – в матче с «Анжи». Тоже особенный момент для меня.

— Скучаешь по тем временам?

— Да. Я люблю Россию. В этой стране мне и моей семье было очень хорошо. Хочу сказать России спасибо за всё. Я никогда не забуду то время.

— Сейчас общаешься с кем-то из партнёров по «Краснодару»?

— Сейчас – нет. Раньше много общался с Жоаозиньо — о футболе, о жизни. С Юрой Газинским поздравляем друг друга с днями рождения.

— 10-е место в истории «Краснодара» по количеству матчей, третье по голам — ощущаешь себя легендой клуба?

— Одной из — возможно. В «Краснодаре» много классных игроков было — например, лучшие бомбардиры команды Смолов, Ари. Думаю, я тоже в этом списке. Болельщики «Краснодара» хорошо ко мне относятся.

— Тебя ведь не сразу выкупили?

— Сначала «Краснодар» взял меня в аренду, потом подписал полноценный контракт. Славолюб Муслин сменил мою позицию, и я стал играть центрального нападающего. В том, что начал больше забивать, большая заслуга тренера, а смена позиции — ключевой момент. Для меня честь быть в числе лучших бомбардиров «Краснодара».

— В последнее время РФС устраивает матчи легенд различных клубов. Если бы организовали такое мероприятие со звёздами «Краснодара», приехал бы?

— Конечно! Это была бы особенная игра. Возвращение в Россию вызвало бы у меня только положительные эмоции. В России я провёл очень значимый период жизни, карьеры: много играл, забивал. Обязательно приеду на такой матч!

Вандерсон Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Жоаозиньо — мой футбольный брат!»

— В 2018 году «Краснодар» включил тебя в символическую сборную 10-летия. Вот она: Дикань, Гранквист, Калешин, Петров, Мартынович, Перейра, Мамаев, Газинский, Вандерсон, Жоаозиньо, Смолов. Кого добавил бы?

— Видел эту сборную. Все эти футболисты заслужили попадание туда, они много сделали для «Краснодара». Но в истории клуба были и другие достойные игроки, например, Лаборде, Ари, Рамирес, другой Вандерсон, Классон. Все они были большими и высококлассными футболистами.

— Можешь назвать «Краснодар» важнейшим клубом в карьере, а период в России — лучшим?

— Да. Очень важным клубом в моей карьере был шведский ГАИС — он открыл мне двери в Европу. Но я очень благодарен «Краснодару» за футбол, за помощь мне, моей семье, за все эмоции. Этот клуб занимает особое место в моём сердце.

— Кто был лучшим партнёром по команде лично для тебя?

— Жоаозиньо. Лучший игрок, лучший друг — мой футбольный брат! Когда я приехал в Краснодар, Жоаозиньо в первый же день открыл передо мной двери своего дома, всё мне рассказал. В том числе благодаря передачам Жоаозиньо я так много забил. Большое уважение ему.

— Самый памятный момент в «Краснодаре»?

— Для меня особенный момент — игра с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы. Это было первое выступление клуба в еврокубках. Мы играли на переполненном стадионе «Кубань» и выиграли 3:0! Хотя «Реал Сосьедад» — очень хорошая команда.

— А самый памятный гол?

— «Вольфсбургу» в Лиге Европы на выезде.

Вандерсон Фото: РИА Новости

«Финал Кубка с «Ростовом» — самое большое разочарование»

— Чем запомнился финал Кубка страны 2014 года?

— Этот финал — самое большое разочарование за всю мою карьеру в «Краснодаре». Это было очень важное событие для команды, всего клуба. Мы были максимально сконцентрированы на том, чтобы завоевать первый трофей в истории «Краснодара». К сожалению, проиграли «Ростову» по пенальти. Помню, как в дополнительное время у меня был хороший момент, но не удалось забить. В тот день я испытал глубокое разочарование. Часто вспоминаю тот момент в разговорах с друзьями в Бразилии.

— Почему не удалось победить «Ростов»? Вас считали фаворитами.

— Мы были фаворитами? Может быть. Наверное, в тот момент «Краснодар» действительно был сильнее «Ростова». Но у них тоже была крепкая команда. В том матче было много нервов. Финал — это всего одна игра. Если не сыграешь хорошо, получишь проблемы.

— Гацкан из «Ростова» рассказывал, что «Краснодар» перед финалом заготовил золотые майки и шампанское. Это правда?

— Нет-нет-нет! Конечно, это неправда! Мы уважали «Ростов» как команду, серьёзно подходили к матчу. Мы точно ничего не готовили заранее.

— В прошлом сезоне «Краснодар» также дошёл до финала Кубка и снова проиграл. Смотрел тот матч?

— К сожалению, пропустил — видел только результат. Расстроился. Надеялся, «Краснодар» выиграет. К сожалению, проиграли второй финал Кубка. Может быть, в третий раз выиграют (смеётся).

«Галицкий подарил мне часы Rolex»

— «Краснодар» заслужил уже трофей?

— Кто точно заслужил титул, так это президент Галицкий! Сейчас у «Краснодара» сильный состав, они идут за чемпионством. Возможно, наконец получится. «Зенит» очень силён — пять титулов подряд! Но, думаю, как только «Краснодар» возьмёт первый трофей, за ним придут следующие. У клуба хорошая инфраструктура, президент, директор. Есть всё для твоих тренировок, восстановления. Игроки могут полностью сконцентрироваться на футболе.

— Кто для тебя Галицкий?

— Особенный человек. Только уважение и благодарность ему — большой человек в России, но вместе с тем простой парень. Он всегда обо всём расспрашивал, каждый день был с командой, следил за тренировками. Общался с нами после каждой игры. В любой день мог прийти и поговорить о футболе, жизни — обо всём. Иногда, смотря на Галицкого, ловил себя на мысли: «Это президент или нет?» (Смеётся.) Однажды он подарил мне часы Rolex! В цветах «Краснодара»: зелёные, с символом клуба. Очень красивые.

— За 100 матчей?

— Да-да. Сумасшедший подарок! Он не только меня — других игроков тоже награждал.

— Пламенные речи в раздевалке президент толкал?

— Помню, играли с «Уфой». В первом тайме были очень плохи. В перерыве он пришёл в раздевалку и швырнул чью-то бутсу. Закричал: «Что это за игра, парни?! Вы не стараетесь! Выходите на второй тайм, играйте лучше, а то после этого сезона придётся менять десять человек!» Мы были в панике, ха-ха. Но всё равно проиграли в тот раз, вроде 1:2. Это был сумасшедший, но хороший момент. Чаще Галицкий говорил: «Молодцы, хорошие парни! Расслабьтесь».

— Слышал о его болезни?

— Да, слышал. Мне рассказывал Жоаозиньо. Не знаю, насколько серьёзная болезнь. Я очень надеюсь, что с его здоровьем всё будет в порядке, что он будет жить. Галицкий — очень хороший человек, он много сделал для меня и моей семьи.

Вандерсон Фото: fckrasnodar.ru

«Другой Вандерсон — тоже хороший игрок»

— Почему летом 2017-го твой контракт не продлили и ты ушёл в «Динамо»?

— Я не знаю. После окончания сезона мне сказали: «Спасибо большое, но мы не можем переподписать контракт снова». Я ответил: «Хорошо, никаких проблем. Благодарен вам за всё, за эти пять лет». Возможно, была возможность остаться ещё на год, но не сложилось.

— Но ты хотел остаться?

— Да, я хотел остаться еще на год. Но в тот момент это было невозможно. Это футбол, он меняется каждое мгновение. Я не знал ситуации, но для меня это не было проблемой.

— В то же трансферное окно «Краснодар» купил другого Вандерсона.

— Это было забавно, ха-ха!

— Кто из Вандерсонов был круче?

— Не знаю. Я играл на одной позиции, он — на другой. Я забил много голов, отдал много результативных передач. Но он тоже хороший игрок.

Вандерсон Фото: РИА Новости

«Зенит» после зимней паузы вернётся более сильным с новыми игроками»

— Тебя удивляет нынешнее лидерство «Краснодара» в чемпионате?

— Я был немного удивлён. У многих клубов есть хорошие команды — у «Динамо», «Зенита». Но «Краснодар» каждый год в группе лидеров. У клуба появляются новые игроки из академии, и они получают новый опыт, играя в лиге. Это очень хорошо для клуба — не приходится покупать слишком много новых футболистов. «Краснодар» всегда был сильной командой. Но два очка между «Зенитом» и «Краснодаром» — это мало. «Зенит» после зимней паузы вернётся более сильным с новыми игроками. Это нехорошо. Я буду очень рад, если «Краснодар» выиграет чемпионат. Однако для этого ему тоже нужно прибавить за зиму.

— Следишь за кем-то персонально? Что можешь сказать о Сперцяне?

— Сперцян — хороший игрок. Также я слежу за Алонсо, игроком сборной Парагвая. Вратарь Сафонов совершает много сейвов. Он хорош.

— Джон Кордоба — топ-форвард?

— Тоже классный игрок. Я смотрю, как он играет, забивает. Безусловно, он сильный нападающий с хорошей реализацией. Думаю, прямо сейчас это лучший нападающий РПЛ.

— Как тебе бразильцы «Зенита»?

— В своё время «Краснодар» был в этом смысле похож на «Зенит» — у нас тоже было много игроков из Бразилии. Футболисты такого уровня — плюс для лиги.

Вандерсон Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Бан России — полное дерьмо для чемпионата и клубов»

— Порадовался за «Краснодар», когда он дебютировал в Лиге чемпионов?

— Да, был очень счастлив. Это исторический момент. Я смотрел каждую игру и получал много эмоций. Выступление в Лиге чемпионов — особенное событие для каждой команды, даже для таких крутых, как «Манчестер Сити» или «Ливерпуль».

— Ты хотел сыграть в Лиге чемпионов с «Краснодаром»?

— Я хотел бы, но прежде я испытывал те же чувства, играя в Лиге Европы за «Краснодар». Играть в Лиге Европы, Лиге чемпионов — это хорошие эмоции и опыт для клуба. Плюс незабываемая атмосфера.

— Теперь российские клубы и сборная не имеют доступа на международную арену. Как ты к этому относишься?

— Это полное дерьмо для чемпионата и клубов. Клубам не хватает конкуренции с европейскими командами, а болельщикам — атмосферы.

«Может, ещё вернусь в «Краснодар» тренером»

— С 2021 года ты не играешь в футбол профессионально. Чем сейчас занимаешься?

— Вожу своих детей в школу, нормализовал свою семейную жизнь после игры в футбол. Моя жена учится в университете, а я играю в футбол только с друзьями на интерес. Я профессионально играл 15 лет, и теперь пришло время отдохнуть от давления и стресса.

— Видишь себя тренером?

— Может быть. Не исключаю, что вернусь в Россию и поработаю ассистентом тренера.

— Хотел бы вернуться в «Краснодар»?

— Да. Может быть, даже не в первую команду, а во вторую или в академию. Я очень люблю наших болельщиков, наш клуб.