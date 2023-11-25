Собослаи — новый Джеррард. Любимчик Клоппа выводит «Ливерпуль» на новый уровень

Летом уходящего года тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планировал перезагрузку состава, уделяя особое внимание полузащите, которая нуждалась в свежей крови после ухода ветеранов – Джонатана Хендерсона и Фабиньо. Одной из приоритетных целей на трансферном рынке наряду с Алексисом Мак Аллистером считался атакующий полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, но «красные» вышли из переговоров по игроку после интереса «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предложили Маунту недельную зарплату в £ 200 тыс., тогда как мерсисайдцы были готовы платить не больше £ 150 тыс.

В результате «Ливерпуль» переключился на полузащитника «Лейпцига» и капитана сборной Венгрии Доминика Собослаи. 22-летний хавбек стал самым дорогим летним приобретением клуба – за технаря заплатили € 70 млн.

«Золотой» билет в мою команду – прессинг и работа на высоких скоростях. Собослаи максимально соответствует этим требованиям», – ликовал Клопп. Первая треть сезона показала, что тренер не ошибся: Доминик играет настолько круто и вдохновенно, что заслужил сравнения с другой легендарной «восьмёркой» мерсисайдцев – Стивеном Джеррардом.

Стивен Джеррард и Доминик Собослаи Фото: Shaun Botterill, Matt McNulty/Getty Images

Капитан сборной, упражнения с мячами для гольфа, двуногость

19 ноября сборная Венгрии обыграла Черногорию (3:1) и напрямую квалифицировалась на Евро-2024. Это во многом произошло благодаря дублю в этом матче «десятки» мадьяра Собослаи. В середине второго тайма Дом, как называют полузащитника в «Ливерпуле», в течение двух минут сначала забил после сольного прохода правой ногой, а затем расстрелял вратаря ударом в упор левой. По окончании матча венгры отпраздновали успех вместе с болельщиками – солировал Собослаи, который с микрофоном запевал гимн страны. Герой нации так разошёлся, что в итоге ещё и выпил прямо на стадионе рюмку палинки – венгерского фруктового бренди.

Доминик не в первый раз зажигает таким чудесным образом в составе сборной. В 2019 году его шикарный гол из-за пределов штрафной рикошетом от штанги в компенсированное время матча с Исландией позволил Венгрии квалифицироваться в финальную часть Евро-2020. Спустя месяц полузащитник перешёл из «Зальцбурга» в «Лейпциг» за € 20 млн – самый дорогой трансфер в истории венгерского футбола. Ещё через год таланта признали спортсменом года в своей стране, а в сборной 21-летнему Собослаи доверили капитанскую повязку.

Больше всех успехам Дома радуется его отец Жолт – бывший профессиональный футболист, который всю карьеру провёл в венгерских клубах, а после этого основал в родном городе Секешфехервар детскую академию. Собослаи-старший использовал необычные методы для занятий сына: он заставлял его играть с мячами для гольфа в руках, чтобы не было возможности потянуть соперника за футболку. «Мы всегда оставались после общих занятий и занимались дополнительно, – рассказал игрок «Ливерпуля» The Athletic. – За исключением одного года, он был моим тренером, пока я не присоединился к академии «Зальцбурга». Отец был и остаётся для меня огромным источником вдохновения и кумиром. Он – ключевой фактор моего развития».

Собослаи с отцом Жолтом Фото: из личного архива Жолта Собослаи

Одним из своих главных скиллов Собослаи считает одинаковое владение мячом обеими ногами – его он тоже развил благодаря отцу. Жолт внедрял упражнения, в которых запрещал сыну обрабатывать мяч более сильной правой ногой – только левой. Если Доминик нарушал правило, то его ждало наказание в виде часа набивания мячом слабой ногой. Методы подготовки очень похожи на те, что помогли стать одним из лучших двуногих игроков планеты форварду «Тоттенхэма» Сон Хын Мину. «Однажды мы с братом набивали мяч четыре часа. После трёх часов у меня уже троилось в глазах, а пол казался красным», – признался кореец.

Отец заставлял носить бутсы на размер меньше — помогает более мощному удару

Особое внимание Жолт уделил обуви сына, и с этим связана целая история. В Венгрии существует культ легендарного Ференца Пушкаша, который в 84 матчах за сборную этой страны забил 83 мяча и выиграл три Кубка чемпионов в составе «Реала». Великий бомбардир отличался невысоким ростом, имел низкий центр тяжести, как и Марадона, мощные бёдра и маленькие ступни. Небольшой размер ноги у игроков в футбольном мире считается преимуществом, что подтвердил экс-игрок «Локомотива» и мастер штрафных ударов Александр Алиев. «Наносить опасные удары мне позволяет 39-й размер ноги, это помогает найти оптимальный контакт с мячом. Носок полностью входит в мяч, и он летит на хорошей скорости, меняя траекторию в полёте», – отметил уроженец Хабаровска.

Отец Собослаи заставлял Доминика носить бутсы, которые были на размер меньше. Парень натирал ступни, порой не спал по ночам, но терпел – раз папа сказал, то так надо. В итоге Жолт добился своего. В данный момент при солидном росте в 186 см полузащитник носит обувь 41 размера. Эффект такого оружия Дом продемонстрировал в марте 2023 года в матче с болгарами, упаковав мяч в девятку мощнейшим ударом со штрафного.

По части сочных дальних ударов и ряду других навыков венгр сильно напоминает фанатам «Ливерпуля» легенду «Энфилда» Стивена Джеррарда. Голов на счету Доминика пока не так много, но в целом почерк очень похож. В сентябре «красные» в 1/16 финала Кубка лиги разбили «Лестер» (3:1), а их восьмой номер положил мяч в девятку хлёстким выстрелом с 20 метров – сетка каким-то чудом выдержала. «Ух! Сумасшедший гол! – восхитился Клопп. – Я не удивлён прогрессу Собослаи. С первой минуты предсезонной подготовки он зарекомендовал себя с лучшей стороны. Настоящий топ, уверенный в себе, трудолюбивый. Надеюсь, Дом останется здесь надолго и ещё не раз порадует болельщиков».

Чудесным по исполнению оказался и другой мяч Собослаи за «Ливерпуль» – в начале сентября он также положил «Астон Вилле» из-за пределов штрафной, на этот раз уже левой ногой. Пока что Доминик недотягивает до результативности Джеррарда – в сезоне-2005/2006 Стивен положил 21 мяч во всех турнирах, а рекорд установил в сезоне-2008/2009 (24 гола), но этому есть несколько объяснений. Клопп постоянно ротирует состав в поисках лучшего сочетания центрхавов – в этом сезоне он использовал 10 различных моделей во всех турнирах. Его самыми частыми выборами являются Мак Аллистер, Собослаи и Кёртис Джонс.

Новые звенья центральной оси «Ливерпуля» — Собослаи и Мак Аллистер Фото: Liverpool FC via Getty Images

Невысокая результативность полузащитника в этом сезоне (до этого он в каждом сезоне забивал не менее 10 мячей) обусловлена тем, что до перехода в «Ливерпуль» венгр преимущественно играл на флангах – в первом сезоне в «Лейпциге» на левом, а затем – на правом. Клопп наделил Собослаи другими функциями, которые больше ориентированы на создание высокой интенсивности командной работы и постоянный прессинг. Во всех сыгранных матчах «Ливерпуля» этого сезона Доминик входил в тройку лучших игроков «красных» по пробегу. Кажется, он никогда не останавливается.

Собослаи — первый по передачам в «Ливерпуле». А ещё развил бешеную скорость

О важности Дома для Клоппа свидетельствует тот факт, что Собослаи – второй после Мохамеда Салаха полевой игрок «Ливерпуля» с наибольшим количеством игрового времени во всех турнирах: 1262 минуты у египтянина и 1241 – у венгра (третье место у Мак Аллистера – 1077). Доминик чрезвычайно хорош и по другим показателям среди всех игроков «Ливерпуля». В АПЛ он, по оценкам Opta Stats, третий по ударам (24), второй по попыткам дриблинга (30), первый по передачам (733) и ключевым пасам (28) и третий – по отборам мяча (17).

Собослаи обожает находиться в центре событий и пахать. Всё благодаря хорошей физической подготовке, которой он начал уделять особое внимание ещё в «Зальцбурге». В этом ему помог зацикленный на правильном питании, здоровом сне и прочих нюансах друг – Эрлинг Холланд. Неудивительно, что венгр травмируется очень редко. В последний раз это произошло ещё в 2021 году, когда травма паха выбила его из строя на пять месяцев.

Холанд и Собослаи дружат ещё со времён выступлений за «Зальцбург» Фото: David Geieregger/Getty Images

Холланд, а теперь и Собослаи уверенно меняют представление английских болельщиков о том, что пришедшие из Бундеслиги игроки будут испытывать проблемы с адаптацией в АПЛ, как это случилось с Каем Хаверцем, Тимо Вернером, Леоном Бэйли и Наби Кейта. «Энергия Доминика в сочетании с техникой и самоотдачей впечатляет. Ему всего 23 года, потенциал огромный!» – не нарадуется Клопп.

С таким спектром характеристик неудивительно, что в сентябре в матче с «Вулверхэмптоном» Собослаи продемонстрировал рывок со скоростью 36,76 км/ч – это третий показатель в АПЛ с сезона-2020/2021. Он уступает только Кайлу Уолкеру из «Манчестер Сити» (37,31 км/ч) и Чидози Огбене из «Лутона» (36,93 км/ч).

Мощнейший удар, лидерские качества, покрывающая почти все участки поля тепловая карта, способность выдерживать высокую интенсивность и универсализм – Собослаи обладает всеми качествами, которые могут превратить его в такую же легенду, как Стивен Джеррард. За дублями и хет-триками тоже не заржавеет. А показать все свои умения Доминик сможет сегодня в игре с «Сити».