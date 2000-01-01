Топ-7 клубов РПЛ по расходам на зарплату
Сайт Capology раскрыл расходы клубов РПЛ на зарплаты своим игрокам. Как выглядит топ-7 команд, которые потратят больше всего денег в текущем сезоне? Все суммы указаны до вычета налогов, без премиальных и бонусов.
7-е место — «Сочи»
«Барсы» суммарно платят игрокам € 16,12 млн в год.
6-е место — «Краснодар»
Расходы «быков» на годовые зарплаты — € 20,34 млн.
5-е место — ЦСКА
€ 22,2 млн потратят красно-синие на зарплаты футболистов.
4-е место — «Локомотив»
Немногим больше расходы у красно-зелёных — € 22,39 млн.
3-е место — «Динамо»
Бело-голубым придётся расстаться с € 26,62 млн.
2-е место — «Спартак»
Расходы красно-белых на зарплаты — € 30,07 млн.
1-е место — «Зенит»
Петербуржцы потратят на зарплаты € 32,54 млн.
Топ-7 клубов РПЛ по уровню зарплат футболистов
Читайте также
Футбольная битва Ефимовой и Чикуновой
Полицейские Перу избили игроков сборной Венесуэлы
Статистика очных матчей Месси и Роналду
Эмилиано Мартинес встал на защиту фанатов. Видео
8 сборных в XXI веке вышли на ЧЕ без потерь очков
10 топовых игроков получили травмы в сборных
Лукаку побил бомбардирский рекорд отборов на ЧЕ
Лукаку в тройке лучших бомбардиров сборных Европы
Собослаи выпил с фанатами после выхода на ЧЕ
В Испании прошла Олимпиада маскотов! Видео
Милый поступок турок на матче с Германией. Видео
Яшин — лучший вратарь в истории по версии ChatGPT
Топ-10 самых дорогих сборных мира
Шесть команд завоевали путёвки на Евро-2024
У Аргентины оборвались сразу две крутейшие серии
Бесценная реакция отца Луиса Диаса на дубль сына