Топ-7 клубов РПЛ по уровню зарплат футболистов

Топ-7 клубов РПЛ по расходам на зарплату

Сайт Capology раскрыл расходы клубов РПЛ на зарплаты своим игрокам. Как выглядит топ-7 команд, которые потратят больше всего денег в текущем сезоне? Все суммы указаны до вычета налогов, без премиальных и бонусов.