«Реал Сосьедад» крут, как при Карпине! Они чемпионы Испании среди людей

Главная сенсация испанского сезона – конечно, «Жирона». Лучшая команда Каталонии идёт на первом месте, прекрасно играет и абсолютно справедливо коллекционирует восторги. «Жирона» была хороша и в прошлом сезоне, но всё же так высоко она раньше не забиралась никогда. А признак мастерства – это всё-таки стабильность. Так что для того, чтобы закрепиться в более серьёзном статусе, клубу надо задержаться в топе подольше, чем на 13 туров.

«Жироне» нужно сделать то, что в последние годы сделал «Реал Сосьедад». Сан-себастьянцы не выиграли Ла Лигу, но на сегодняшний день это главная сила Испании после «Барселоны», «Реала» и «Атлетико». То есть в каком-то смысле «Сосьедад» – это чемпион Испании среди людей.

К разговору о дистанции – тренер Иманол Альгуасиль руководит «Сосьедадом» с конца 2018 года. Это достаточный срок, чтобы констатировать: при нём команда сделала гигантский шаг вперёд. Это касается и качества игры, и результатов. Для современного тренера четыре года работать в одном месте – это довольно серьёзный срок. Ждать нынче никто не готов, многие клубы декларируют работу вдолгую, затирают про ДНК и преемственность – но на деле всё это так и остаётся словами.

Все говорят – а «Сосьедад» делает. Они поверили в Альгуасиля, который ранее работал в молодёжном секторе клуба, и со временем получили команду, которая выиграла Кубок Испании и теперь ещё пробилась в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2004-го.

Сегодняшний «Сосьедад» – это синоним стиля и хорошего вкуса. Клуб в полной мере олицетворяет город Сан-Себастьян: такой же изысканный и утончённый, но при этом гордый и ценящий свою идентичность. База последних успехов «Сосьедада» – это академия. За команду играет много местных воспитанников. И тренер тоже свой, с некоторыми футболистами основы он работал ещё на молодёжном уровне.

ОЯРСАБАЛЬ, СУБИМЕНДИ И БАРРЕНЕЧЕА В «СОСЬЕДАДЕ» Фото: Getty Images

При этом Альгуасилю повезло, что сразу столько талантливых воспитанников оказались в одно время в одном месте. Микель Оярсабаль мог покинуть клуб ещё до травмы «крестов», которую он получил весной 2022-го. Мартином Субименди летом предметно интересовалась «Барселона». Андер Барренечеа в предыдущие сезоны не был так эффективен, как сейчас, и «Сосьедад» теоретически мог избавиться от него за ненадобностью. Но в итоге все они собрались вместе, получили отличную легионерскую подпитку в лице Такефусы Кубо и теперь прославляют Сан-Себастьян и в Испании, и в остальной Европе.

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Насчёт легионерской подпитки – как забыть о Захаряне?! Арсен – один из самых дорогих трансферов в истории клуба. Но он не просто перешёл в более сильную лигу – он ещё и перешёл в очень сбитую команду. «Сосьедад» сегодня – это команда-банда. Игроки хорошо друг друга знают и давно играют вместе, тренер давно с ними работает. В такой коллектив всегда тяжело заходить со стороны. Особенно если ты раньше не играл в топ-лиге. Особенно если не говоришь по-испански.

Но «Сосьедад» умеет ждать. В частности, пример Альгуасиля это доказывает. Да и пример Барренечеа. В предыдущие сезоны это был трудяга-бегунок, который в основном выходил на замену (и то не всегда) и носился, причём часто – бестолково. А сейчас Андер – игрок основы, в этом сезоне у него уже 4+2. На его позиции может сыграть и Захарян, но пока предпосылок к тому, что Арсен посадит Барренечеа на лавку, не видно вообще.

В «Сосьедаде» хватает ярких персоналий, но при этом игра у команды максимально коллективная. Атакующие футболисты постоянно меняются позициями, Кубо заходит с фланга в центр, Оярсабаль уходит в глубину, крайние защитники превращаются в крайних нападающих. Это тотальный футбол с сан-себастьянским акцентом.

Ещё «Сосьедаду» везёт с травмами. Лидеры почти не выбывают. Большой вопрос, что будет, если сразу несколько основных игроков (к примеру, Кубо, Оярсабаль и Субименди) вылетят из состава. Коллективизм коллективизмом, а двух равноценных составов у «Реала» нет и близко. Обойма Альгуасиля – это 13-14 футболистов. Маловато для команды-участницы Лиги чемпионов. Но пока лидеры не выбывают массово, и это спасает.

ДАВИД СИЛЬВА В «СОСЬЕДАДЕ» В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Хотя одного лидера «Сосьедад» всё же потерял. Это случилось перед началом сезона. Давид Сильва порвал «кресты» и решил закончить с футболом. Прямую замену «Сосьедад» так и не подписал. Теоретически Захарян может сыграть на позиции Сильвы, но, очевидно, есть нюансы качества… Так что команда осталась без ключевого исполнителя впереди, но тренер грамотно распределил функции легенды между несколькими игроками. Смотришь на нынешний «Сосьедад» – как будто никакого Сильвы там никогда и не было.

Ещё бросается в глаза, что, кроме Кубо и Траоре, никто из легионеров «Сосьедада» не играет в старте регулярно. Траоре, возможно, тоже не играл бы – но летом бело-голубой «Реал» покинул Андони Горосабель, и место правого защитника освободилось. Правда, помимо Траоре, на правый фланг обороны клуб взял из мадридского «Реала» Альваро Одриосолу. Но он, видимо, настолько привык к скамейке, что уже просто разучился с неё вставать. Посидел в одном «Реале» и сейчас сидит в другом.

Так вот, о легионерах. Умар Садик восстановился после «крестов», но пока выглядит объективно хуже конкурентов по нападению. Мохамед-Али Шо – резервист. Захарян – резервист. Андре Силву мучат травмы. Киран Тирни до повреждения часто выходил в старте, но всё же нельзя сказать, что он однозначно «убрал» Айена Муньоса. Кроме того, когда Тирни выбыл, Муньос заиграл так, что теперь Тирни будет очень сложно вернуть себе место в основе.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Эта тенденция, вероятно, подтверждает тезис о команде-банде. В ней очень сложно прописаться людям со стороны. Это закрытый клуб, который может отвергнуть даже очень известного, дорогого и статусного игрока.

Жизнь складывается так, что «Реал Сосьедад» выстреливает раз в десятилетие. В начале нулевых была прекрасная команда с Карпиным, Ковачевичем и Нихатом, которая едва не выиграла Ла Лигу. Затем, уже в 2010-е, была яркая команда с Гризманном и Велой, которая добралась до Лиги чемпионов. И вот теперь, в 2023-м, «Сосьедад» высоко идёт в Ла Лиге и очень мощно движется по ЛЧ.

КАРПИН В «РЕАЛЕ СОСЬЕДАД» Фото: Getty Images

Возможно, мы наблюдаем «последний танец» этой прекрасной команды. Велика вероятность, что летом её разберут. Это могло случиться и раньше, но «Сосьедад» кое-как устоял. Тем не менее пока эта банда вместе, и она ещё точно показакует! Так что, Ла Лига и Лига чемпионов, держитесь!

Не пропустите! Матч 14-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Севилья» в прямом эфире смотрите в Okko. Начало игры — 26 ноября в 18.15 мск

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