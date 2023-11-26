Экс-звезда РПЛ разрывает в Европе. За Шиманьского уже спорят топ-клубы!

В летнее окно «Динамо» совершило один из самых дорогих трансферов «на выход» в своей истории. Московский клуб отпустил Себастьяна Шиманьского в «Фенербахче» за € 9,75 млн, по данным Transfermarkt. За большие суммы бело-голубые в разные годы продавали только Данни в «Зенит» (€ 30 млн), Александра Кокорина в «Анжи» (€ 19 млн) и Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» (€ 13 млн). Турки рискнули выложить солидные деньги за атакующего полузащитника. И теперь точно не жалеют об этом: поляк выдаёт блестящий сезон, а тем временем за него уже вступают в борьбу европейские топы!

Шиманьски подписал четырёхлетний контракт с «Фенербахче». Его зарплата в турецком клубе, по неофициальной информации, составила € 2,5 млн в год. Прошлый сезон Себастьян провёл на правах аренды в «Фейеноорде», набрал 10+7 в 40 матчах и помог команде из Роттердама выиграть второй за 24 года чемпионский титул, но летом 2023-го голландский клуб не сумел договориться с поляком о продлении соглашения из-за финансовых требований игрока и его агентов.

Зато в истории с трансфером Шиманьского из «Динамо» в «Фенербахче» бывший спортивный директор московского клуба Роман Орещук высоко оценил поведение поляка:

«Как по мне, это очень хороший трансфер. То, как поступил Себа по отношению к клубу, достойно уважения. Он не уехал, когда все побежали, остался и помог «Динамо» завоевать бронзу и попасть в финал Кубка России. Второе – он ушёл в аренду, а не приостанавливал контракт. Третье – позволил клубу заработать на себе» (в интервью для «Матч ТВ»).

В общем, в выигрыше остались все участники сделки, а Шиманьски продолжил радовать своей игрой болельщиков «Фенербахче» и его главного тренера Исмаила Картала. Экс-динамовец сразу закрепился в основе «жёлтых канареек», играя вместе с такими звёздами, как Доминик Ливакович, Фред, Душан Тадич и Эдин Джеко. Команда из Стамбула, проведя решающий этап подготовки к сезону в Санкт-Петербурге на международном турнире, с первых матчей взяла сумасшедший темп.

«Фенербахче» с Шиманьским выдал лучший старт в Европе: 19 побед подряд в чемпионате Турции и Лиге конференций! Всё шло гладко до ноября, но в этом месяце на фоне травм группы игроков команда внезапно свалилась в яму. Сначала проиграла дома «Трабзонспору» (2:3) в Суперлиге, затем уступила на выезде «Лудогорцу» (0:2) в Лиге конференций и после этого сыграла гостевую ничью в чемпионате с «Адана Демирспор» (0:0). Пауза на сборные случилась как нельзя вовремя для «жёлтых канареек». Тем не менее «Фенербахче» сейчас лидирует как в чемпионате Турции, имея столько же очков, сколько «Галатасарай» (по 31), так и в Лиге конференций.

Шиманьски всего за 22 матча в «Фенербахче» фактически повторил свою статистику результативных действий прошлого сезона. Поляк забил уже девять мячей и отдал семь голевых передач. При этом в еврокубке тренер делает ротацию состава и выпускает полузащитника только на замены, тогда как в Суперлиге Себастьян каждый тур выходит в основе.

Себастьян Шиманьски в «Фенербахче» Фото: fenerbahce.org

По оценкам статистического сайта Whoscored.com, Шиманьски на сегодняшний день вообще лучший игрок чемпионата Турции с 7,71 балла. Экс-динамовец опережает даже Джеко (7,65) и форварда «Галатасарая» Мауро Икарди (7,29). При этом Шиманьски хорош комплексно – в игре с мячом и без мяча, а не по какому-то отдельному показателю. Он лучший в «Фенербахче» только по статистике отборов (34), на второй строчке – по ударам (30), попаданиям в створ (16), передачам под удар (26), заработанным на себе фолам (17), на третьем месте по количеству выигранных единоборств (54, при 53% успеха).

Шиманьского уже сравнивают в Турции с бывшей звездой «Фенербахче» бразильцем Алексом.

«Шиманьски – игрок другого типа, – сказал Картал, отвечая на вопрос о поляке и бразильце. – Я просил президента клуба об этом игроке с начала сезона. Президенту было нелегко заполучить его, и я благодарен за это. Себастьяна сравнивают с Алексом, однако они разные. Но я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе».

В Турции уже пишут об интересе к Шиманьскому со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Возможно, «Фенербахче» заработает на поляке намного больше, чем отдал за него «Динамо».