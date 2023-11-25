Сезон в женской Суперлиге завершён! Вспомним лучшее и худшее

Новые команды, наши на чемпионате мира, провальное время начала матчей – нам есть о чём поговорить. Начнём с хорошего!

Кайф года

Дебют новых команд

В этом году Суперлига расширилась до 12 команд. В сезон вошли московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Правда, по-настоящему удачный дебют получился только у москвичек: бело-голубые попали в топ-6. Самарчанки завершили сезон на последнем месте, заработав в регулярном сезоне лишь шесть очков, а в финальной пульке – три.

Жозе-Диана Памен Тчато (ЖФК «Динамо») Фото: w.fcdm.ru

Промо ЖФК «Спартак»

В концовке сезона «Спартак» объявил о создании женской команды и подготовил мощное промо. На «Открытие Арене» до дерби с ЦСКА в РПЛ на экранах был размещён QR-код, который вёл на таинственный телеграм-канал с датой 14.10.2023 в названии. 14 октября канал был переименован в ЖФК «Спартак». Сейчас там почти 15 тысяч подписчиков – больше, чем у других команд и у соцсетей самой лиги. Правда, официальные группы женского чемпионата России запуск «Спартака» не анонсировали – об этом не вышло ни одного поста. Также остаётся открытым вопрос, как будет сыгран следующий сезон, если команд в лиге будет нечётное количество.

«Золотой» матч между претендентами на титул

Впервые в истории российского женского футбола чемпион определялся в последнем туре между командами, которые обе претендовали на золотые медали. Крутое совпадение, к которому привели неожиданные повороты в финальном плей-офф.

ЦСКА шёл на первом месте, «Зенит» отставал на три очка, «Локо» шёл третьим. Победа «Локомотива» над армейцами вернула интригу (2:1), а поражение железнодорожниц от «Зенита» решило судьбу третьего места (1:3). «Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата, борьба за чемпионство перенеслась на последний тур. «Зенит» победил ЦСКА в гостях благодаря голам Аны Диаш и Алёны Андреевой (2:1)

В этом сезоне все титулы поделили между собой именно «Зенит» и ЦСКА. Кубок России за московской командой, Суперкубок и чемпионство Суперлиги – на счету петербурженок.

ЖФК «Зенит» — чемпион России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вера Опейкина

Российская судья Вера Опейкина совмещает работу в российской Суперлиге, в мужской Второй лиге и на VAR в РПЛ, а в этом сезоне она вошла в новостные топы. Вера дважды отработала матчи между командами РПЛ в рамках Кубка России («Балтика» – «Крылья Советов» и «Локомотив» – «Рубин») в качестве главного арбитра и получила первое за полтора года международное назначение – матч Лиги наций между Арменией и Казахстаном.

Футболистки Суперлиги на чемпионате мира

Летом в Австралии и Новой Зеландии отгремел ЧМ. Сборная России не имела возможности туда пробиться, отечественные арбитры также не получили вызова на турнир. Однако две футболистки Суперлиги смогли выступить на чемпионате мира: Кики из «Зенита» дебютировала за сборную Гаити, а Франциска Ордега из ЦСКА дошла до 1/8 финала со сборной Нигерии, где африканки уступили Англии лишь в серии пенальти.

Олеся Курочкина

40-летняя футболистка пермской «Звезды-2005», автор самого быстрого гола в истории женского футбола, продолжает зажигать в Суперлиге и не планирует завершать карьеру. В этом сезоне она забила семь голов, а её команда пробилась в топ-6 и до последнего претендовала на четвёртое место.

Молодёжь ЦСКА

Футболистки армейского клуба стали лучшими в нескольких категориях. Состав ЦСКА до 16 лет одержал победу в ЮФЛ-девушки, а молодёжная команда выиграла золотые медали молодёжного первенства. Основа упустила золотые медали в самой концовке.

ЖФК ЦСКА — обладатель Кубка России Фото: yflrussia.ru

Красивые голы

Их было много. Вот небольшая (субъективная) подборка.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Провалы года

Проблем в Суперлиге хватает. Начнём с актуального.

Расписание матчей

В этом сезоне болельщики много раз негодовали из-за неудобного времени начала матчей в чемпионате России.

Первая проблема: игры регулярно переносятся, поездку на выезд тяжело планировать заранее. Да, болельщиков у клубов Суперлиги немного, но они есть, и некоторые из преданных фанатов стараются не пропускать матчи своей команды.

Время начала матчей зависит от вещателя, и Суперлига никогда не в приоритете. Игры женского чемпионата разводят с РПЛ, чтобы какие-то из них показать на каналах «Матч ТВ». При этом все трансляции доступны бесплатно в социальных сетях.

Играют ЖФК ЦСКА и ЖФК «Зенит» Фото: vk.com/wfccska

Но даже если отложить в сторону игру ЦСКА и «Зенита», расписание последнего тура не кажется логичным. Все матчи, кроме одного, играются в пятницу. Встреча «Звезды» и «Рязани-ВДВ» назначена на субботу, 11:00. У пермячек на одно очко больше, чем у «Динамо» – соответственно после поражения бело-голубых в последнем туре, «Звезда» автоматически стала четвёртой, и матч с «Рязанью» ни на что не влияет. Награждение чемпиона состоится в пятницу. Зачем тогда нужна субботняя игра?

А встреча «Локомотива» и ЦСКА в 11:30 – это уже мем. Оба матча регулярного чемпионата и полуфинал Кубка России между этими командами были сыграны в 11:30.

Играют ЖФК «Локомотив» и ЖФК ЦСКА Фото: fclm.ru

В регламенте Суперлиги на 2023 год прописано, что матчи чемпионата не должны начинаться ранее 13:00 и позже 20:00 в выходные и праздничные дни и не ранее 17:00 в будни. Однако в исключительных случаях лига имеет право вынести игру на другое время. За сезон в регулярном чемпионате таких особенных матчей, сыгранных ранее указанных показателей, было 12 (особенно не везло «Локомотиву» – шесть игр до 12:00). А матчи из Красноярска можно было посмотреть и в восемь, и в девять утра по Москве.

Матч «Рубина» всемером

В 19-м туре регулярного сезона Суперлиги произошёл скандал: «Рубин» вышел играть с «Локомотивом» всемером. Причём на воротах играла полевая футболистка. В том матче сыграли защитницы Ксения Кулинич и Александра Косорукова, полузащитницы Арина Цыплова, Валерия Хохлова, Таисия Нестеренко и Яна Шолгина и нападающая Мария Прошина. Матч завершился со счётом 6:0 в пользу «Локо».

ЖФК «Рубин» против ЖФК «Локомотив» Фото: fclm.ru

О причинах так никто и не рассказал, хотя за неделю до того главный тренер команды Дмитрий Нечаев намекнул, что есть проблемы в коммуникации с руководством. Но официальная версия: травмы и болезни футболисток основного состава.

По регламенту игра всемером допускается. Что сделала Суперлига: отменила трансляцию за несколько минут до старта, не опубликовала составы, а после встречи на официальном аккаунте Суперлиги появилось следующее объяснение: «Трансляция такого матча противоречит духу игры».

Позднее Ирина Посиренина, заместитель генерального секретаря РФС и директор департамента организации соревнований, рассказала, почему лига приняла именно такое решение:

«Это непростая ситуация, но регламент не запрещает играть матч, если заявлено не менее семи игроков. Регламент не был нарушен, мы провели совещания — обе команды дали согласие играть — мы не имеем права отменить матч. Но мы приняли решение не транслировать его. Это продукт. Я считаю, что показывать матч семи против 11 неправильно. При удалении или травме он мог закончиться на любой минуте. Конечно, если бы нас заранее предупредили, мы бы объяснили болельщикам, но нас поставили перед фактом за час до игры».

Из положительного: болельщики «Локомотива» были так впечатлены самоотверженностью футболисток «Рубина», что приехали поддержать казанских спортсменок в матче следующего тура с «Динамо». Их заряд: «Девчонки из «Рубина», всё будет хорошо».

Отсутствие интриги в нижней шестёрке

Женская Суперлига играется по особой системе: два круга регулярного сезона и плей-офф, разбитый на шестёрки. Мотивация команд в топ-6 понятна – они продолжают борьбу за призовые места, а вот для чего играют команды нижней части – вопрос. Ведь из Суперлиги никто не вылетает. Такой же вопрос и к участникам Первой лиги – её победители не поднимаются в высший дивизион.

ЖФК «Ростов» Фото: vk.com/fc_rostov_women

Маркетинговый чемпионат

Маркетинговый чемпионат – это соревнование между командами Суперлиги по медиаактивности. Каждый месяц Суперлига, а точнее, представители компаний-партнёров оценивают маркетинг каждой команды чемпионата и публикуют итоги. За победу клуб получает финансовую поддержку от РФС. Что оценивается: мероприятия в день матча, работа с болельщиками, клубные медиа, промомероприятия и социальная деятельность. За каждую активность начисляются баллы, затем формируется турнирная таблица. Болельщики обратили внимание, что Суперлига не даёт пояснений, за что каждая инициатива получает то или иное количество баллов, и в таком случае тяжело посчитать справедливость оценки.

Но тут также всплывают проблемы в коммуникации. На таблицах, опубликованных на ресурсах Суперлиги, «Зенит» – последний с нулём баллов. Это логично, если знать, что петербуржцы отказались от участия ещё в начале сезона, но об этом официальные источники не сообщали. Причины, по которым «Зенит» решил отказаться от участия в инициативе Суперлиги, неизвестны.

Представитель одного из клубов Суперлиги утверждает, что активность социальных сетей оценивается только по постам в группах во «ВКонтакте», а один из самых важных показателей в маркетинговом соревновании – посещаемость домашних матчей. Сейчас в маркетинговом чемпионате лидируют «Краснодар», «Рязань-ВДВ» и «Крылья Советов».

Таблица

Сезон-2023 завершён. Российский женский футбол вернётся в марте следующего года. И теперь объективные итоги.

Лучший бомбардир – Ана Диаш, «Зенит». 18 голов в 25 матчах.