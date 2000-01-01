Топ-5 самых дорогих сборных, не выступающих на ЧЕ
Интернет-портал Transfermarkt составил список самых дорогих составов сборных, которые не выступят на Евро-2024. Кто попал в топ-5, кроме России?
5-е место — Северная Македония
Общая стоимость игроков «красных львов» — € 54,4 млн.
4-е место — Россия
Цена российских игроков оценивается в € 157,3 млн. В отличие от других сборных, имевших шансы на квалификацию на Евро, нашу команду не допустили до отбора.
3-е место — Ирландия
Состав «зелёной армии» суммарно стоит € 161,6 млн.
2-е место — Швеция
Общая стоимость шведской команды — € 206,9 млн.
1-е место — Норвегия
Лидер списка — норвежцы. Состав скандинавской сборной оценивается в € 335,4 млн.
Россия — в топ-5 самых дорогих составов сборных, которые не выступят на Евро-2024
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