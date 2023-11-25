Игра ЦСКА с «Динамо» — просто ураган! Файзуллаев и Тюкавин продолжают разрывать

ЦСКА и «Динамо» выдали весёлое дерби с пятью голами. Бело-голубые одержали волевую победу и оторвались от красно-синих на три очка.

Команды Владимира Федотова и Марцела Лички словно задались целью развлечь болельщика в холодную погоду. С первых минут игра шла фактически без центра поля, был достаточно открытый футбол с большим количеством переходов мяча. «Динамо» хотело прессинговать, ЦСКА не отставал. Когда видишь в РПЛ такую нескучную, очень живую игру, сердце радуется: футболистам можно простить любые ошибки, если они летят вперёд к победе, а не просто катают мяч поперёк-назад.

Неудивительно, что в «братском» дерби состоялся быстрый гол. «Динамо» забило после первого же попадания в створ на седьмой минуте. Его автором стал Бителло, который действовал слева в схеме 4-2-3-1. Можно было бы ждать появления на этой позиции Карраскаля, которому есть что доказывать Федотову, но колумбиец только-только вернулся из сборной. Для Лички это имеет значение. В голевом эпизоде Бителло помогли отличиться соотечественники из ЦСКА: Келлвен оказался ни впереди, ни сзади, а Мойзес ошибся при создании офсайда.

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ЦСКА какое-то время приходил в себя, а потом завладел большим преимуществом. Армейцы внешне легко вскрывали правый фланг и полуфланг обороны «Динамо» за счёт движения Файзуллаева, Гаича и других. У Паршивлюка, должно быть, кружилась голова. Заболотный с паса серба пробил со второго этажа в перекладину, а в середине тайма красивая атака с участием Гаича, Чалова (отдавшего классный пас пяткой) и Файзуллаева завершилась голом узбекского легионера. Но прежде всего это был подарок «братьям» от Лещука: голкипер почему-то решил отбить мяч по-волейбольному, а в итоге переправил его в сетку своих ворот.

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До перерыва забивать должны были ещё и ЦСКА, и «Динамо». Но армейцы, конечно, больше наиграли на второй гол. Тот же Файзуллаев не реализовал выход один на один. А в концовке первого тайма Аббос, снова получив мяч слева в штрафной соперника, вырезал подачу на Заболотного. Получилось идеально. Лаксальт не заблокировал, а Фернандес проиграл верх Заболотному. Как же угадал ЦСКА с новичком!

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Личка отреагировал на неудачный ход игры двойной заменой – ушли с поля Смолов и Макаров, для которых это был не лучший матч. Тем не менее первый момент после перерыва создал ЦСКА. Опять чуть не начудил Лещук, ошибившийся с передачей, но Файзуллаев из убойной позиции пробил прямо в голкипера. У «Динамо» не очень-то клеилось в атаке, зато какой простой гол забила команда Лички на 54-й минуте! Три центральных защитника дали пройти забросу на Тюкавина, с которым должен был плотнее сыграть Зделар, и скидке на Бителло – бразилец оформил дубль. Трансфер «Динамо» тоже хорошо работает.

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Этот пропущенный мяч подкосил ЦСКА. По ходу второго тайма игровой перевес динамовцев становился всё более ощутимым. Откуда что взялось? Появление дополнительного полузащитника вместо Смолова усилило игру бело-голубых в средней линии, команда Лички всё чаще забирала подборы. У «Динамо» проходили передачи на Тюкавина. Федотов усилил оборону Набабкиным, но и это не спасло от третьего гола. Если выход один на один Тюкавин не реализовал, проиграв дуэль Акинфееву, то на 74-й минуте он забил после прохода и удара Карраскаля. Константин как будто знал, куда отлетит срикошетивший мяч.

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Тюкавин отличается четвёртый тур подряд, и его гол оказался победным. Из ЦСКА словно воздух выпустили – физически динамовцы выигрывали в концовке. Но и скамейка, надо признать, у Лички пошире, чем у Федотова. Такой Карраскаль, как в сегодняшнем дерби, точно пригодился бы армейцам. ЦСКА доигрывал на последних минутах фактически без конкретной схемы, с Чаловым в центре поля. Красно-синие в итоге чуть-чуть превзошли бело-голубых по ударам – 20:18 (в створ – 6:6, из штрафной – 16:8), однако команде Федотова не хватило энергии, чтобы уйти от поражения.