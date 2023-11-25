16 топ-событий воскресенья: НХЛ, Ф-1, РПЛ, АПЛ и «Ювентус» — «Интер»

За чем следить 26 ноября: много баскетбола, хоккея и футбола, а ещё фигурное катание и автоспорт!

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Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сможет ли Леброн забрать победу в матче с бывшей командой?

Леброн Джеймс не выигрывал у своей родной команды с позапрошлого сезона. Команды на данный момент показывают перформанс примерно одного качества. У «Кливленда» восемь побед и семь поражений, а у «Лейкерс» девять побед и такое же количество проигрышей. Обе команды занимают восьмое место в своих конференциях. Кто окажется сильнее?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 26 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграет Вильям Нюландер после окончания результативной серии?

Шведский нападающий «Торонто», набиравший очки 17 матчей подряд, впервые в сезоне ушёл со льда без результативных действий, не сумев помочь своей команде в игре с «Чикаго». Хотя Нюландер был невероятно близок к голу в овертайме, но шайба обстучала обе штанги и перекладину и так и не пересекла ленточку. На очереди у «листьев» «Питтсбург», который в последнем матче с «Баффало» упустил преимущество в две шайбы и пропустил три безответных гола в третьем периоде. Нюландер набирал очки в каждом из трёх последних матчей с «пингвинами». Продолжится ли эта серия?

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Ирвинг и Харден — сражение бывших партнёров по «Бруклину»

Нельзя сказать, что «Клипперс» вышли из ужасного кризиса, который преследовал команду после обмена Джеймса Хардена. Тем не менее нельзя не отметить некоторый прогресс после того, как Расселл Уэстбрук самолично вызвался выходить со скамейки. «Даллас» выступает выше ожиданий и занимает третье место на Западе, подходя к матчу лёгким фаворитом.

⛸️ 13:00: Фигурное катание, этап Гран-при в Москве, произвольная программа

Интрига: сможет ли Валиева завоевать первую победу в сезоне?

Камила Валиева лидирует после короткой программы и провела большую работу над ошибками перед произвольной, чтобы одержать первую победу в сезоне. Около пяти баллов Валиевой уступает Софья Муравьёва, которая упала с тройного акселя, третьей идёт Вероника Яметова.

У мужчин лидерство захватил Матвей Ветлугин, опередивший в топ-3 Даниила Самсонова и Владислава Дикиджи. Марк Кондратюк из-за ошибки на вращении не попал в тройку и идёт четвёртым, но также претендует на призы.

В парном катании убедительно лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а Алёна Косторная и Георгий Куница — предпоследние. В последнем виде — танцах на льду — промежуточное лидерство захватили Александра Степанова и Иван Букин.

🎿 13:20: Биатлон, Кубок мира, первый этап. Женская индивидуальная гонка

Интрига: кто выиграет первые личные гонки нового сезона?



Новый сезон Кубка мира – 2023/2024 стартовал в субботу, 25 ноября, с двух смешанных эстафет. Супермикст выиграли шведы, классическую гонку — французы. Теперь пришло время делить первые личные медали. Женщины начнут, мужчины продолжат. Делать прогнозы по первым гонкам сезона — дело неблагодарное, но можно сказать, что лучшие биатлонисты прошлого года — в полном порядке. И Йоханнес Бё, и Жулия Симон в эстафетах смотрелись здорово, равно как и Лиза Виттоцци, которая прошлой весной получила «Малый глобус» в зачёте индивидуальных гонок.

⚽️ 14:00: «Урал» — «Краснодар», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Урал» прервёт кошмарную серию в матче с одним из претендентов на золото?

Текущий сезон РПЛ «Урал» начал классно. На старте команда даже шла в топ-3. Но затем случился кризис: «Урал» не побеждает на протяжении уже 10 встреч. А впереди – проверка в лице грозного «Краснодара». Команда Владимира Ивича борется за золото и вряд ли собирается терять очки в Екатеринбурге. Но и «Урал», сильно уставший от неудач, хочет прервать безвыигрышную серию. Чья мотивация окажется сильнее?

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Абу-Даби, гонка

Интрига: кто уйдёт на каникулы как король?

Формула-1 уже по традиции завершает сезон на трассе «Яс Марина». И пусть Макс Ферстаппен давно стал чемпионом, у голландца нет проблем с мотивацией. Во-первых, у него таких проблем, по ощущениям, нет никогда. Во-вторых, Ферстаппен имеет возможность установить чуть ли не вечные рекорды Ф-1 по числу и по проценту побед за сезон. Заодно и «Ред Булл» побьёт рекорд «Макларена» 1988 года по проценту выигранных Гран-при (там было 15 из 16, «быки» могут взять 21 из 22). Для остальных же гонщиков и команд Абу-Даби – шанс мощно выступить напоследок и уйти на длинные праздники в хорошем расположении духа.

⚽️ 17:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла», АПЛ, 13-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» прервёт неудачную серию в матче с командой Эмери?

«Тоттенхэм» лидировал в АПЛ, но потерпел поражения в последних двух встречах. «Шпоры» откатились на четвёртую строчку, а могут оказаться ещё ниже. В предстоящем матче лондонцы принимают дома «Астон Виллу». Бирмингемцы классно проводят сезон, занимая пятое место. Команда Унаи Эмери может обойти «Тоттенхэм», если обыграет «шпор» в гостях. Непростая задача, но выполнимая. Всё же у «Тоттенхэма» на поле не выйдут два важнейших футболиста – Джеймс Мэддисон и Микки ван де Вен. Но характер команды Ангелоса Постекоглу позволяет справляться даже с самыми сложными задачами.

⚽️ 17:00: «Нант» — «Гавр», Лига 1, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Гавр» Кузяева поднимется ещё выше в Лиге 1?

«Гавр» в текущем сезоне чемпионата Франции показывает классные результаты. Ещё в прошлом году команда выступала в Лиге 2, а сейчас идёт седьмой в элитном дивизионе. Впереди у клуба, за который выступает Далер Кузяев, гостевая встреча с «Нантом». Соперник «Гавра» проиграл три последние встречи подряд. Хороший шанс для команды Кузяева забрать три очка и попробовать подняться на шестое место в таблице.

🏍️ 17:00: MotoGP, Гран-при Валенсии, гонка — финал сезона

Интрига: сотворит ли Мартин чудо?

Если в Формуле-1 вопрос с титулами был решён давно, то в чемпионате мира по мотогонкам всё куда интереснее: Франческо Баньяя и Хорхе Мартин решат, кто сильнейший в 2023 году, в последней гонке сезона. Баньяя – явный фаворит, и даже после победы конкурента в спринте Пекко сохраняет комфортный отрыв в 14 очков. Но если действующий чемпион не дай бог сойдёт, то Мартину надо «просто» оказаться в тройке – и тогда титул у него. В воскресенье точно будет зрелищно!

🏒 17:10: «Динамо» Мн — «Динамо» М, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 ноября 2023, воскресенье. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли московское «Динамо» на вершину Запада?

После трёх поражений «Спартака» бело-голубые получили отличную возможность вернуть себе единоличное лидерство в Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова вернулись на победные рельсы, взяв верх в двух матчах подряд. Помешать им вновь оказаться на вершине могут одноклубники из Минска, которые, однако, одержали всего одну победу в последних шести играх.

⚽️ 18:15: «Реал Сосьедад» — «Севилья», Примера, 14-й тур

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Интрига: команда Захаряна расправится с кризисной «Севильей»?

«Сосьедад» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Но в чемпионате Испании баски идут не так мощно. Пока что у команды Захаряна шестое место. Но у предстоящего соперника – «Севильи» — дела складываются ещё хуже. Андалусийцы занимают 14-е место и не побеждают на протяжении шести туров. «Сосьедад» продлит неудачную серию «Севильи»? Или именно во встрече с командой Захаряна их прорвёт?

⚽️ 19:30: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сорвут ли болельщики «ирисок» матч?

«Эвертон» попал в неприятную ситуацию: АПЛ сняла 10 очков с команды из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Болельщики остались возмущены решением и проводят акции протеста. Например, фанаты «ирисок» бастовали рядом со штаб-квартирой АПЛ. Они отметили, что это лишь начало акций. Нет сомнений, что они продолжатся на домашней игре с «МЮ». Футбол может отойти на второй план, если фанаты поведут себя чересчур активно. Однако «Эвертону» теперь важно набирать очки, чтобы выбираться из зоны вылета. Хотя у «Юнайтед» тоже не лучшая ситуация: манкунианцы отстают от зоны ЛЧ уже на пять очков. Нужно догонять.

⚽️ 20:30: «Кадис» — «Реал», Примера, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» вернётся на первое место в Примере?

«Реал» в текущем сезоне потерял очки всего в 3 встречах из 13. Команда Карло Анчелотти занимает второе место в таблице Примеры, уступая лишь сенсационной «Жироне». Однако расстояние между клубами – всего два очка. Так что уже после следующего тура «Реал» может забраться на первое место. Но для этого мадридцам нужно побеждать в своём матче с «Кадисом». У соперника «Реала» тяжёлая ситуация: 16-е место в таблице и восьмиматчевая серия без побед. Воспользуются мадридцы проблемами «Кадиса»?

🏒 21:00: «Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 26 ноября 2023, воскресенье. 21:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Миннесота» одержать первую победу за семь матчей?

«Дикари» продолжают кошмарный старт сезона — команда Кирилла Капризова потерпела уже шесть поражений подряд, а общее количество неудач «Уайлд» в текущей регулярке достигло 13. И это за 18 матчей. «Детройт», напротив, вернул себе хороший ход — после нескольких неубедительных матчей «крылья» одержали две уверенные победы, обыграв «Нью-Джерси» и лидеров Востока из «Бостона». Остановить такую команду нынешней «Миннесоте» будет крайне непросто.

Слова Кирилла Капризова после шестого поражения «Миннесоты» подряд: «Если будем так играть, то победы придут». Капризов оценил шестое поражение подряд

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Интер», Серия А, 13-й тур

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Интрига: матч за лидерство в Серии А

После первой трети сезона в Италии уже определились два фаворита на золото – «Интер» и «Ювентус». Клубы уже достаточно ощутимо оторвались от конкурентов. Да и по игре это две сильнейших команды Италии. «Интер» крут в разных режимах, любит играть в атаку, прессинговать. «Юве» же показывает не самый классный футбол, но действует надёжно в обороне. Столкновение стилей случится на «Джузеппе Меацца». Если «Интер» одержит победу, то оторвётся от «Юве». Если же сильнее окажется команда Макса Аллегри – она станет лидером Серии А. Важнейший матч для обоих клубов.