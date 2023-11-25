7 ярких фотографий снежного матча «Спартака» в Калининграде

Вы видите игроков и мяч? А они есть.

«Спартаку» в этом сезоне «везёт» на условия в выездных матчах. В Воронеже было болото, а в Калининграде минут за 20 до начала матча повалил снег.

При этом гости вышли на матч в белой форме (с небольшими элементами красного цвета), а мяч, который должен был быть красным, оказался белым с красными полосами. Вот как это выглядело в первом тайме (который «Спартак», кстати, выиграл 1:0):

Команды перед матчем Фото: РИА Новости

Сергей Игнашевич Фото: РИА Новости

Александр Соболев в борьбе за мяч Фото: РИА Новости

Александр Соболев Фото: РИА Новости

Квинси Промес Фото: РИА Новости

Вратарь «Балтики» Бориско Фото: РИА Новости