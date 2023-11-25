7 ярких фотографий снежного матча «Спартака» в Калининграде
Вы видите игроков и мяч? А они есть.
«Спартаку» в этом сезоне «везёт» на условия в выездных матчах. В Воронеже было болото, а в Калининграде минут за 20 до начала матча повалил снег.
При этом гости вышли на матч в белой форме (с небольшими элементами красного цвета), а мяч, который должен был быть красным, оказался белым с красными полосами. Вот как это выглядело в первом тайме (который «Спартак», кстати, выиграл 1:0):
Команды перед матчем
Фото: РИА Новости
Сергей Игнашевич
Фото: РИА Новости
Александр Соболев в борьбе за мяч
Фото: РИА Новости
Александр Соболев
Фото: РИА Новости
Квинси Промес
Фото: РИА Новости
Вратарь «Балтики» Бориско
Фото: РИА Новости
Александр Соболев
Фото: РИА Новости
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