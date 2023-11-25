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«Балтика» — «Спартак», 16-й тур РПЛ, 25 ноября 2023: фото снежного матча, условия, погода

7 ярких фотографий снежного матча «Спартака» в Калининграде
Максим Пахомов
Снег в матче «Спартака»
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Вы видите игроков и мяч? А они есть.

«Спартаку» в этом сезоне «везёт» на условия в выездных матчах. В Воронеже было болото, а в Калининграде минут за 20 до начала матча повалил снег.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 32'     0:2 Промес – 89'    

При этом гости вышли на матч в белой форме (с небольшими элементами красного цвета), а мяч, который должен был быть красным, оказался белым с красными полосами. Вот как это выглядело в первом тайме (который «Спартак», кстати, выиграл 1:0):

Команды перед матчем

Команды перед матчем

Фото: РИА Новости

Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич

Фото: РИА Новости

Александр Соболев в борьбе за мяч

Александр Соболев в борьбе за мяч

Фото: РИА Новости

Александр Соболев

Александр Соболев

Фото: РИА Новости

Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: РИА Новости

Вратарь «Балтики» Бориско

Вратарь «Балтики» Бориско

Фото: РИА Новости

Александр Соболев

Александр Соболев

Фото: РИА Новости

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