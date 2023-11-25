«Спартак» победил в антифутбольных условиях. Как же вовремя вернулся в основу Соболев!

«Спартак» и «Балтика» сыграли матч 16-го тура РПЛ в нефутбольных условиях. Красно-белые победили и поднялись в топ-4.

Когда судья Шафеев дал стартовый свисток, подумалось о том, что популярное в своё время и на футболе скандирование «Шайбу! Шайбу!» актуально в этот вечер как никогда. Газон в Калининграде был сплошным белым ковром. Снег валил и валил. Линии вратарских и штрафных не было видно, поэтому уже после нескольких минут игры рефери остановил встречу и взял паузу, чтобы поле почистили в самых важных местах. Бело-розовый мяч тоже проглядывался не без труда – стоило бы отыскать покраснее. Да и «Спартак», словно для конспирации, вышел в светлой форме. Кстати, в основу красно-белых вернулся Соболев. Возможно, потому что шёл снег, а не дождь.

Команда Гильермо Абаскаля начала робко в непривычных условиях и под прессингом «Балтики», но внезапная пауза пошла москвичам на пользу. Испанец настойчиво и долго что-то внушал своим парням, пока главным орудием на поле были лопаты, а не мяч. Как только возобновилась игра, Промес с Мединой создали первый голевой момент: как Бориско вытащил мяч – просто невероятно! Но на этом атакующий запал красно-белых иссяк.

«Балтика» продолжала поддавливать, выигрывала единоборства, её игроки в некоторых эпизодах словно на коньках уезжали от спартаковцев. Дальше уже команда Сергея Игнашевича создавала моменты, особенно опасными были стандарты в исполнении калининградцев. Максименко трижды спасал «Спартак» чудесными сейвами. Команда Абаскаля терпела, защищалась, а на исходе получаса поймала хозяев на ошибке в быстрой ответной атаке! Соболев наконец-то встретился с мячом в хорошей позиции и вырезал голевой пас на Хлусевича. Вот тут Бориско сыграл так себе – пропустил под собой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

По итогам первого тайма «Балтика» почти в два с половиной раза превзошла «Спартак» по передачам на чужой трети (103:41), нанесла не меньше ударов в створ (3:3). Игру красно-белых хорошо характеризовал ещё и тот факт, что больше касаний мяча, чем Максименко, совершил только Хлусевич. Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу москвичей.

Потом Игнашевич решил сделать максимально простой игру на непростом поле. Выпустил на замену ещё одного форварда вместо хавбека, и калининградцы играли с трио Энрикес – Гузина – Мусаев впереди. Каждый из них может продавить соперников, выиграть верх. Но если что-то где-то прибавляется, то что-то и убавляется. Физической силы в чужой штрафной стало больше, а вот контроля в средней линии – меньше. Спартаковцы уже лучше держали мяч на «белом ковре», нежели до перерыва. «Балтика» по-настоящему не угрожала воротам Максименко.

А на исходе часа матча Игнашевич сделал замену, которую точно не планировал. Повреждение на ровном месте получил Бориско. Это уже вторая травма голкипера «Балтики» в чемпионате России – ранее «первый номер» Латышонок «сломался» во встрече с «Зенитом». В результате со «Спартаком» дебютировал за калининградскую команду летний новичок – экс-спартаковец Джанаев. Для Сослана быстро нашлась работа. В середине тайма команда Абаскаля выдала хороший отрезок, могла последней в нынешнем сезоне РПЛ забить после стандарта.

Первый удар в створ во втором тайме «Балтика» нанесла за 10 минут до конца – и забила! Гузина классно переправил мяч головой после подачи справа. Счастливый форвард нырнул на эмоциях в сугроб, но поднимался из снега разочарованным. Гол отменили по причине офсайда, который не вызывал сомнений. Вскоре после этого команда Абаскаля по правилам положила второй мяч в ворота раскрывшейся «Балтики». Рябчук отдал предголевую передачу, Соболев – голевую, а Промес лишил Джанаева «сухаря» в день дебюта.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Спартак» победил «на ноль», превзойдя «Балтику» в итоге и по ударам – 15:13 (в створ – 6:4, из штрафной – 12:11).