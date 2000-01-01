Роналду подарил Винисиусу свою майку
Бразилец похвастался майкой сборной Португалии, которую ему подарил Криштиану. Форвард «Реала» был в восторге от презента – в том числе из-за послания.
Крутой подарок
«Для Винисиуса. Обнимаю», — написал Криштиану на футболке.
Роналду подарил Винисиусу свою майку! На ней Криштиану оставил послание
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