Холанд быстрее всех в АПЛ забил 50 голов!
Эрлинг по-настоящему крут! Форвард «Ман Сити» забил 50 голов в АПЛ быстрее всех в истории. Пятёрку каких игроков он обошёл?
5-е место — Салах
Мохамеду понадобилось 72 матча в АПЛ, чтобы настрелять 50 голов.
5-е место — Торрес
Столько же встреч потребовалось и Фернандо, чтобы стать автором 50 голов.
4-е место — ван Нистелрой
Руд забил полсотни голов в АПЛ за 68 игр.
3-е место — Ширер
Алану потребовалось 66 встреч, чтобы записать на свой счёт 50 голов.
2-е место — Коул
Всего на один матч меньше понадобилось Энди, чтобы забить 50 голов.
1-е место — Холанд
Эрлинг оформил 50 голов в АПЛ всего за 48 матчей!
Холанд быстрее всех в АПЛ забил 50 голов! Кого он обошёл?
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