Юран затянул Карпина в тоскливый футбол. Но всё изменила одна ошибка

Трудно сказать, как «Ростов» готовился к матчу с «Пари НН», пока Валерий Карпин находился в сборной России, но с первых минут сегодняшнего матча 16-го тура РПЛ складывалось впечатление, что хозяева не понимают, как вскрывать насыщенную и плотную оборону нижегородцев. Команда Сергея Юрана спокойно защищалась средним и низком блоком по своей любимой схеме 5-3-2, надеясь на редкие контрвыпады. Новый голкипер сборной России Нигматуллин отдыхал в воротах – мяч до центрфорварда Комличенко не долетал (0 касаний в чужой штрафной за тайм), так как ростовчанам недоставало ни скорости, ни креатива.

Но и коллега Нигматуллина из «Ростова» работы не имел. Кстати, место в воротах команды Карпина впервые в этом сезоне РПЛ занял Медведев. А вот другой кандидат в сборную России, безоговорочный, казалось бы, первый номер ростовчан Песьяков сидел на скамейке запасных. Тренер голкиперов южан Виталий Кафанов говорил, что «может быть, нужно дать передышку» Сергею. И вот – дал в матче с «Пари НН». Это логичное решение, ведь ошибка в предыдущем туре со «Спартаком» стала уже как минимум третьей для Песьякова в нынешнем чемпионате.

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В общем, если кого из тренеров и устраивал ход первого тайма, то Юрана. При 72% владения мячом «Ростов» не то что не создавал моментов, а даже в сторону ворот не бил. Первого удара до перерыва пришлось ждать 37 минут: его нанёс хавбек «Пари НН» Калинский метров с 23–25. Всего лишь размял Медведева, который, впрочем, не сразу поймал простой вроде бы мяч. Потом заблокированный удар приблизительно с такого же расстояния нанёс ростовчанин Миронов. Когда команды Карпина и Юрана уходили на перерыв, болельщики, вероятно, думали о том, что билеты на первый тайм можно было не продавать. Либо с очень большой скидкой.

Тем удивительнее, что в перерыве именно Юран, а не Карпин сделал сразу тройную замену. Возможно, уход с поля Стоцкого и Калинского был связан исключительно с жёлтыми карточками, на которых повисли эти игроки, а у Босельи всё же нет такой магии в ногах, как у Севикяна. Но не сказать чтобы перестановки сильно поменяли игру. Ростовчане разжигали огонь – нижегородцы его задували. Тем не менее на 55-й минуте «обрез» Каккоева подарил супермомент Комличенко: центрфорвард загубил свой первый шанс и первый голевой момент в матче.

Тревожный звонок для обороны «Ростова» словно разбудил форвардов команд. Хозяева прибавили в скорости и на исходе часа матча заработали пенальти. Неаккуратно сыграл в собственной штрафной свежий Шнапцев: хотел выбить мяч, а попал головой по затылку Байрамяну. Это пенальти – и к «варовцам» не ходи. Осипенко пробил с «точки» на средней высоте, рука Нигматуллина потянулась к мячу, но сейв не случился.

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Вслед за одним армянским игроком гол мог сделать и другой. «Пари НН» поднял линии, наконец-то в штрафной соперника встретился с мячом и форвард команды Юрана. Севикян оказался в нужное время в нужном месте, бил на исполнение в дальний угол, однако Эдгару не повезло – попал в штангу!

Но в концовке «Пари НН» ничего у ворот Медведева не создал, кроме удара Шнапцева, который вратарь должен был парировать. Нижегородцам не хватило идей, индивидуального мастерства игроков, да и «Ростов», пропустивший больше всех в первом круге РПЛ, на сей раз надёжно защищался. Команда Карпина одержала сухую победу. А статистика ударов в итоге получилась более-менее приличной – 10:6 (в створ – 3:2, из штрафной – 5:1).