Культовые футбольные матчи в России при экстремальной погоде. Какой был самым-самым?

Этой осенью в РПЛ было как минимум три матча, где природа серьёзно испытала футболистов на прочность — в Воронеже, Самаре и Калининграде.

«Факел» принимал «Спартак», и из-за долгих обильных осадков поле «Центрального стадиона профсоюзов» будто бы вернуло нас в 90-е или начало нулевых: «радовало» ямами, грязью и лужами. Воду убирали лопатами, как в старые добрые!

На минувших выходных «Ростех Арену» накрыло мощным снегопадом – и лига к этому оказалась не готова: не было ни цветных мячей, ни соответствующей разметки. Так ещё и «Спартак» играл в белой форме. По телевизионной картинке на поле находилась только одна команда – «Балтика». И соперничала она с невидимкой, которая её ещё и обыграла. Невероятно!

Подобные ситуации в России происходят, само собой, не впервые. Самое время восстановить в памяти некоторые из давних и проголосовать за самые яркие и легендарные. Да, именно некоторые, потому что на перечисление всех уйдёт вечность. Вспоминайте в комментариях эти игры и те, которые мы не упомянули.

Список формируется в зависимости от голосов пользователей «Чемпионата» в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.