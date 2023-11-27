«Скандал хотели раздуть в «Локо», а навалял арбитр другой игры». Судейство 16-го тура РПЛ

16-й тур РПЛ подарил несколько интересных и драматичных матчей. И в некоторых из них случились скандалы уже после финального свистка. Мощный перформанс после встречи в Самаре выдали Дмитрий Баринов и Михаил Галактионов. А форвард «Краснодара» Джон Кордоба показал «жест Соболева» в Екатеринбурге. Разбираем каждый матч тура вместе с арбитром Игорем Федотовым.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Крылья Советов» — «Локомотив» – 3:3

В «Локомотиве» хотели сделать скандал, выставить Казарцева плохим по горячим следам, но по итогу сами оказались в неудобном положении. Видно, что было желание всё взорвать, конечно им не понравился пенальти. И Баринов и Галактионов знали, что они делают. Это глупо. В клубе должны были быстро проанализировать, что время добавлено было правильно, что 11-метровый назначен по делу, и сказать Галактионову об этом. Лучше бы он как Гончаренко простоял и промолчал. Богатый клуб, а такую вещь не проконтролировали. Теперь останутся и без тренера, и без капитана.

«Крылья Советов» — «Локомотив» Фото: vk.com/fckssamara

Что касается самого матча, то Казарцев не вошел в игру, работал криво-косо, были нелепые ауты и угловые, ассистенты подводили. Казарцев нервничал, наверное, так как долго не работал. На 12-й минуте Глушенков выбил мяч, он зачем-то показал ему карточку. На 12-й минуте Глушенков явно не хотел тянуть время, зачем это нужно? Ты арбитр РПЛ, включи голову и поговори с ним – а ты на карточку сажаешь. Казарцеву скучно, когда его мало – когда его много, он заводится как вампир, а тут он снова затребовал себе внимания – вот и решил выделиться. Ну а если по факту по всем претензиям смотреть – предъявить ему «Локомотиву» особо нечего. На 58-й минуте он неправильно показал карточку игроку «Крыльев», плюс не показал карточку Лантратову, когда он бодался.

Пенальти – сложный эпизод, но мяч Морозов и правда зажал. Оценка не снижается за этот эпизод, он увидеть его не мог. По добавленному времени тоже вопросов быть не может – был гол, замена, только Казарцев знает, сколько нужно играть. Считать по секундомеру тут нет смысла. Ну а Галактионову можно сказать: если бы от Казарцева было «********», то Глушенкова бы удалили за фол на Гарре.

Оценка Казарцева — 8,2.

«Зенит» — «Сочи» — 3:0

Тут работал Левников. Простая игра, гости не на ходу, хозяева набирают. Ничего сложного для арбитра. Правда, он не назначил 11-метровый в ворота «Сочи» сам, после VAR поменял мнение – но он там и не мог увидеть фол. Он был в рекомендованной позиции, но игроки перекрыли обзор, поэтому оценка тут не снижается, Гол «Зенита» на 58-й минуте забит правильно, для ассистента это не проблема. Так что всё окей.

Оценка Левникова — 8,4.

ЦСКА — «Динамо» — 2:3

Карасёв хорошо провёл игру. Тут тестировались офсайдные линии, вроде все остались довольны. Не знаю, почему Сергей не показал карточку игроку «Динамо», когда Чалову попали локтем в лицо. Может, это было управление игрой, но для меня это непоказ жёлтой карточки. В целом Карасёв дал хорошо бороться, как надо, борьба не переходила в грубость. И игрой он тоже управлял.

Оценка Карасёва — 8,3.

«Балтика» — «Спартак» — 0:2

Когда увидел картину, то понял – говорить о работе Шафеева тут особо не придётся. У меня был случай, когда в Саранске играла «Мордовия» с «Крыльями» – мы приехали, увидели, как занесло поле, и сказали – играть невозможно. Перенесли на день, и всё. Надо было здесь тоже так делать – покрасить линии красным, найти нормальный мяч, привезти не белую форму «Спартаку». Но у нас всё как всегда.

«Балтика» — «Спартак» Фото: vk.com/fcbaltika

По игре Шафеев молодец – старался, очень много бегал: это естественно, когда ничего не видно, да ещё и игроки одной из команд в белой форме. Футболисты тоже понимали, что ему тяжело, они его не душили. Обошлось без сложных игровых моментов, а за погодные условия оценка повышается.

Оценка Шафеева — 8,5.

«Оренбург» — «Ахмат» — 1:1

Скандал хотели раздуть в «Локо», а реально навалял арбитр в другой игре. Только никакого скандала с Любимовым в итоге нет. На 61-й минуте он не назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» – отстал от эпизода, не ускорился в штрафную, а надо было бежать. Там был удар по ноге. Вмешался VAR, он поменял решение. В данном случае оценка снижается до 7,9 – судья занимал неверную позицию. И на 80-й минуте Любимов, находясь в идеальной позиции, не увидел, как игрок «Оренбурга» Воробьёв наступил на голеностоп сопернику, был наступ с продавливанием. Это должна была быть вторая жёлтая карточка.

Оценка Любимова — 7,4.

«Урал» — «Краснодар» — 3:1

Хорошая работа Иванова, но и матч получился несложным, хоть и с эмоциями. «Урал», кажется, играл за Гончаренко – поэтому были такие эмоции по голам и в игре. Тяжёлых моментов тут не было, управление хорошее. Что касается Кордобы и его жеста, то он будет забанен минимум на четыре матча.

«Урал» — «Краснодар» Фото: vk.com/fc_ue

Я одного понять не могу, для чего он это сделал? Уступили по игре, вопросов к судьям не было – просто в футбол больше играть не хочет? В итоге получит два матча сейчас и два матча весной, а это ведущий футболист команды. По сути, своим жестом Кордоба убил интригу в чемпионате.

Оценка Иванова — 8,5.

«Рубин» — «Факел» — 1:0

Кукуляк по передвижению сегодня – вообще лучший, бежит отлично. В этой игре ещё и разбирался нормально – не выдумывал того, чего нет. Справился, в целом отработал без вопросов.

Оценка Кукуляка — 8,5.

«Ростов» — «Нижний Новгород» — 1:0

Бобровский давно не судил. И до момента с пенальти в ворота гостей всё было нормально, он управлял игрой. Но сам этот пенальти… Не могу я объяснить, почему он его назначил. Один игрок пятился назад, второй – вперёд, нагнул голову и хотел сыграть в мяч, ну да, попал в голову. Для меня это просто продолжить игру, если же нужна помощь врачей – то спорный мяч. Если пытаться отмазать Бобровского, то можно сказать, что игрок гостей должен был сделать всё, чтобы избежать контакта. Но он пытался сыграть в мяч. Игровой момент. Даже исходя из его планки единоборств в этом матче. Для меня это непонятный пенальти, я таких давно не видел. А моментов в каждом матче таких много.

Потом, на 81-й минуте, непонятная жёлтая карточка Комличенко, на 87-й – Мелёхину. Что случилось с Бобровским – я так и не понял.

Оценка Бобровского — 7,7.