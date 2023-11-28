А вот у «Ахмата» и «Пари НН» есть поводы для недовольства.

«Ростов» Карпина снова получил «помощь» от арбитров. Таблица ошибок судей после 16-го тура

Первый тур РПЛ после заключительного в году перерыва на сборные запомнился атмосферным антуражем и скандальными поступками. А как себя проявили арбитры? «Чемпионат» продолжает публиковать таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Артём Любимов допустил ошибку в матче с участием «Ахмата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.

Ошибки судей в 16-м туре РПЛ

В минувший уикенд арбитры совершили сразу две ошибки. Для сравнения: в трёх предыдущих турах была всего одна помарка.

Артём Любимов не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Оренбурга» Дмитрию Воробьёву в матче с «Ахматом»;

Ян Бобровский ошибочно назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Пари НН».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Не могу объяснить, почему Бобровский назначил пенальти. Один игрок пятился назад, второй – двигался вперёд, нагнул голову и хотел сыграть в мяч, ну да, попал в голову. Игровой момент. Для меня это непонятный пенальти, я таких давно не видел».

Таблица ошибок после 16-го тура РПЛ