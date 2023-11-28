«Ростов» Карпина снова получил «помощь» от арбитров. Таблица ошибок судей после 16-го тура

Первый тур РПЛ после заключительного в году перерыва на сборные запомнился атмосферным антуражем и скандальными поступками. А как себя проявили арбитры? «Чемпионат» продолжает публиковать таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Артём Любимов допустил ошибку в матче с участием «Ахмата»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 12-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура.
Ошибки судей в 16-м туре РПЛ
В минувший уикенд арбитры совершили сразу две ошибки. Для сравнения: в трёх предыдущих турах была всего одна помарка.
- Артём Любимов не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Оренбурга» Дмитрию Воробьёву в матче с «Ахматом»;
- Ян Бобровский ошибочно назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Пари НН».
«Не могу объяснить, почему Бобровский назначил пенальти. Один игрок пятился назад, второй – двигался вперёд, нагнул голову и хотел сыграть в мяч, ну да, попал в голову. Игровой момент. Для меня это непонятный пенальти, я таких давно не видел».
Таблица ошибок после 16-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|4
|0
|-4
|«Зенит»
|4
|0
|-4
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Спартак»
|1
|0
|-1
|«Локомотив»
|2
|1
|-1
|«Сочи»
|2
|1
|-1
|«Оренбург»
|1
|1
|0
|«Ростов»
|3
|3
|0
|«Динамо»
|1
|1
|0
|«Урал»
|1
|1
|0
|«Пари НН»
|2
|2
|0
|«Факел»
|1
|3
|+2
|«Крылья Советов»
|1
|3
|+2
|«Краснодар»
|0
|2
|+2
|«Рубин»
|0
|3
|+3
|«Ахмат»
|1
|4
|+3