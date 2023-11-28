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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего, таблица и разбор ошибок, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Ростов

«Ростов» Карпина снова получил «помощь» от арбитров. Таблица ошибок судей после 16-го тура
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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А вот у «Ахмата» и «Пари НН» есть поводы для недовольства.

Первый тур РПЛ после заключительного в году перерыва на сборные запомнился атмосферным антуражем и скандальными поступками. А как себя проявили арбитры? «Чемпионат» продолжает публиковать таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Артём Любимов допустил ошибку в матче с участием «Ахмата»

Артём Любимов допустил ошибку в матче с участием «Ахмата»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.

Ошибки судей в 16-м туре РПЛ

В минувший уикенд арбитры совершили сразу две ошибки. Для сравнения: в трёх предыдущих турах была всего одна помарка.

  • Артём Любимов не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Оренбурга» Дмитрию Воробьёву в матче с «Ахматом»;
  • Ян Бобровский ошибочно назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Пари НН».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Не могу объяснить, почему Бобровский назначил пенальти. Один игрок пятился назад, второй – двигался вперёд, нагнул голову и хотел сыграть в мяч, ну да, попал в голову. Игровой момент. Для меня это непонятный пенальти, я таких давно не видел».

Как судьи отработали в других матчах тура:
«Скандал хотели раздуть в «Локо», а навалял арбитр другой игры». Судейство 16-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Скандал хотели раздуть в «Локо», а навалял арбитр другой игры». Судейство 16-го тура РПЛ

Таблица ошибок после 16-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА40-4
«Зенит»40-4
«Балтика»10-1
«Спартак»10-1
«Локомотив»21-1
«Сочи»21-1
«Оренбург»110
«Ростов»330
«Динамо»110
«Урал»110
«Пари НН»220
«Факел»13+2
«Крылья Советов»13+2
«Краснодар»02+2
«Рубин»03+3
«Ахмат»14+3
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